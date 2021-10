„I přesto jsem spokojen, protože moravské celky jsou lepší. Na druhou stranu naši kluci tam byli nejmladší, to znamená, že je ještě čekají dva až tři roky v žákovské kategorii, ale z většiny moravských týmů minimálně jeden kluk odchází do dorostu,“ řekl Ondřej Průcha z oddílu kolové SK Chodsko. Dvojice SK Chodsko 1 (Knopp Matyáš – Šmíd Josef, ve žlutých dresech) byla šestá a dvojice SK Chodsko 2 (Knopp Jiří – Švec Vojtěch, v červených dresech) byla osmá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.