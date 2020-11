Sobota 31. října měla být posledním dnem letošního premiérového seriálu Běžci Chodska sobě, který je jakousi ´koronavirovou´ alternativou dlouholeté sérii standardních hromadných běžeckých závodů pod názvem Běžec Chodska. Vzhledem k boji s pandemií viru Covid-19 musela být v letošním roce zrušena či přeložena celá řada závodů klasického seriálu a některé se uskutečnily jen v improvizovaném režimu. Část jara a nyní od druhého říjnového víkendu zřejmě i zbytek letošního roku se v důsledku vládních nařízení musí bez hromadných akcí obejít, tak byl a je východiskem seriál závodů, který běžci mohou absolvovat individuálně na předem natrasované trati…

I v této podobě se jedná o atraktivní záležitost, protože seriál vytvořili běžci pro své kolegy – běžce.

BĚŽCI CHODSKA SOBĚ

Zúčastnit se ho od vyhlášení mohl naprosto každý, ať už jako závodník nebo i jako trasér nového závodu.

„Ale minulý čas ´mohl´ už neplatí, protože novinkou je, že stále ještě může až do 31. prosince,“ usmívá se jeden z autorů a organizátorů ´sólového´ seriálu Ondřej Váchal

„Původní termín plnění závodních segmentů měl skončit 31. října, ale rozhodli jsme se ho prodloužit, protože v klasickém seriálu Běžec Chodska se závody opět omezily a poslední nadějí je už jen Bělská pětka. Nicméně, já osobně v její konání už moc nevěřím. O letošní formě vyhlášení seriálu Běžci Chodska sobě se jedná a chtěli bychom ho vyhlásit zřejmě na Novoročním běhu v Draženově. Samozřejmě, pokud se bude konat,“ objasňuje vynikající běžec a jeden z trasérů Běžce Chodska sobě.

„Hlavní myšlenkou pro vznik alternativního seriálu bylo zatraktivnění tréninkových běhů, kdy každý běžec si jde čas od času zaběhnout nějaký ten rychlejší trénink či zatrénovat do kopců, tak proč se v tom na stejné trase neporovnat s ostatními. Vždyť běžec je odjakživa tvor soutěživý, a to i v tréninku,“ uvádí Váchal.

Organizátoři také chtěli přilákat běžce do nových méně známých lokalit a utužit běžeckou komunitu. „Každý má přece v okolí nějakou oblíbenou trasu, pro ostatní třeba i neznámou, tak proč se o ní nepodělit s jinými běžci. V neposlední řadě si tímto procvičíte orientaci v méně známém terénu, a co může utužit běžeckou komunitu více než probírání zážitků z jednotlivých běhů. Vždyť i bloudění může vést k nezapomenutelným zážitkům. A natrasovat pro kamarády půlmaraton s kilometrovým převýšením, jistě také určitou debatu rozvíří,“ culí se horšovskotýnský atlet.

Jedinou podstatnou podmínkou pro zařazení do hodnocení závodů v seriálu je běhat s hodinkami se záznamem GPS a vlastnit účet na službě Strava. A proč zrovna Strava? „Protože umí pracovat s aktivitami z hodinek všech oblíbených značek a protože jednou z jejích funkcí už přímo je možnost závodění a žebříčků v rámci tzv. ´segmentů´ ,“ vysvětluje spoluautor projektu Ondřej Váchal.

Zatím jedinými borci, kteří mají odběháno všech 13 závodů seriálu, jsou Pavel Majer a Petr Hammerle a mezi ženami Petra Hammerlová,“ uvádí atlet, který má dosud na svém kontě jedenáct závodů seriálu a drží se aktuálně na sedmém místě celkově.

V čele průběžného pořadí je Pavel Majer se ziskem 11432 bodů před Janem Machem (10876) a Lubošem Reifem (10683). Ženám aktuálně vévodí Vendula Peteříková (10329) před Stanislavou Forsterovou (8862) a Petrou Hammerlovou (6989).

BĚŽEC CHODSKA 2020

Vzhledem k zpřísňujícím se opatřením se 10. října neuskutečnil odložený Běh osvobození na Dílech a poté ani Běh z Klenčí do Waldmünchenu. Stejně tak již pořadatelský štáb odvolal Běh na Koráb, který se měl uskutečnit tradičně první listopadovou neděli.

„Termínovka Běžce Chodska tak byla letos rozstřílena na kusy. Je konec října, začátek listopadu a dosud bylo odběhnuto pouhých osm závodů z plánovaných sedmnácti,“ smutní Váchal.

Jediným závodem, který se ještě drží nad vodou a drží malou naději na uskutečnění, je již zmíněná Bělská pětka přeložená z jara na 14. listopadu. „Mělo by se jednat o krajské mistrovství v krosu, takže organizačně a početně velký závod. Takže je otázkou, jaká situace bude v listopadu, když se vládní omezení teď mění skoro ze dne na den. Zároveň se letos s největší pravděpodobností neuskuteční ani velkolepé slavnostní vyhlášení Běžce Chodska, na které si běžci poslední roky zvykli. Nejspíše se uchýlíme k nějaké jeho online formě. Doporučení pro tuto dobu je tedy z mé strany doběhat virtuální seriál Běžci Chodska sobě,“ říká dráhový i krosový běžecký obojživelník.

BĚŽEC CHODSKA JUNIOR 2020

Seriál běhů pro mládež stihl od 26. července do 3. října celkem pět závodů. Jak již bylo řečeno, následující Díly bohužel neproběhly a Bělá je s velkým otazníkem. Organizátoři z oddílu Mílaři Domažlice také dumají nad tím, v jaké podobě by bylo letos možné slavnostní vyhlášení seriálu uskutečnit. V listopadu snad už v tomto budeme moudřejší,“ uzavírá Ondřej Váchal.

Třináct tratí seriálu Běžci Chodska sobě (obrázky tras najdete ve fotogalerii):

1. Do parku v park (Horšovský Týn) – 7.600 m

Hezké kolečko po příjemných cestách v parku v Horšovském Týnu. Start i cíl jsou na křižovatce v parku u bílého mostu na úrovni laviček, a na závodníky čeká příjemně zvlněný, ale převážně rovinatý terén.

2. Vertical500 (Pec pod Čerchovem) – 4.400 m

Závod začíná v Peci pod Čerchovem u pomníku obětem 1. světové války. Trasa vede po modré turistické značce až na vrchol Čerchova. Cíl je ve vstupních vratech bývalého vojenského areálu na Čerchově.

3. Běh okolo Zámečku přes Dmout (Domažlice) – 7.700 m

Závod začíná i končí na rozcestí cyklostezky za bývalou vodárnou směrem na Havlovice. Startuje se k železničnímu přejezdu, pak se na křižovatce nad ´závorou´ odbočí vlevo a po nezpevněné cestě se vyběhne na nejvyšší bod Dmout. Následuje seběh po nezpevněné cestě nad Zelenovem k závoře, napojení na silnici do Havlovic a cyklostezku a zbývá už jen poslední kilometr závodu. Lepší je běžet za sucha.

4, Sedmihorská osmička (Mířkov) – 7.900 m

Závod začíná na křižovatce u stromu se značkou naučné stezky. Trasa je vedena nejprve proti směru naučné stezky až k zastavení „U Vidic“, poté kolem Racovského vrchu a zpět po žluté turistické trase přes Vidický vrch a Tříslovec. Na závěr čeká strmý výběh na Rozsochu. Trasa je vedena po nezpevněných lesních cestách, pouze cca 1 km asfalt.

5. Běh na Koráb přes Šibenici (Kdyně) – 4.000 m

Startovní čára je u stromu s modrou turistickou značkou v ulici Na Šibenici. Poté po ´modré´ dva kilometry a přes zpevněnou cestu (modrá zatáčí doleva) do hustého lesíka. Po 250 metrech opět na ´modrou´, poté na louku, okolo turistického rozcestníku ´Pomník odb.´ a těsně před lavičkou vlevo po vyježděné špatně viditelné cestě zpět do lesa. Po chvilce přijde zpevněná cesta z Branišova, na ní doleva a po pár metrech doprava na nejtěžší stoupání. Po 50 metrech na žlutou turistickou trasu, která vyústí na silnici na Koráb. Následuje posledních 200 metrů k cíli před vchodem do restaurace.

6. Babylonská sedma (Babylon) – 7.000 m

Start a cíl jsou na velkém molu u koupaliště, pak po cyklostezce na Domažlice, přes silnici na cestu kolem všech tří Zelenovských rybníků, od Strakovského přes dřevěný mostík po louce po vyšlapané cestě přes silnici po rozbitém asfaltu ke kravínu, pak rovně po stejné cestě až na silnici kolem vlakové zastávky Babylon a za ní na křižovatce po asfaltové stezce kolem rybníka k molu u koupalistě.

7. Po stopách Korábského krosu (Kdyně) – 3.000 m

Trasa vede po úvodních třech kilometrech zaniklého závodu Korábský kros. Start je u značky zákaz vjezdu na parkovišti pod Korábem, dále po lesní cestě, která se stále mírně stáčí vpravo až na asfaltovou silnici, po níž opět vpravo a po 150 m je konec okruhu na parkovišti.

8. Půlmaraton Babylon (Babylon) – 21.000 m

Velmi fyzicky a orientačně náročný závod. I pro místní běžce jsou některé stezky neznámé. Proto je lepší běžet s navigací. V závodě se nesoutěží. Každému běžci se do seriálu započítá 100 bodů. Trasa očima běžce: Po startu poběžíte po cyklotrase 3A směrem na Domažlice. Za viaduktem nepokračujte!!! vlevo po cyklostezce, ale běžte rovně do kopce po lesní lince. Po vyběhnutí na zpevněnou cestu zahněte vlevo na červenou turistickou trasu, ta Vás zavede až ke Strakovskému rybníku. Tento rybník oběhněte zprava a zase se napojíte na červenou turistickou trasu. Ta pokračuje na hráz Radošovského rybníka a dále do kopce až na rozcestí „Dmout-bývalá hájovna“. Následně se dáte vpravo po zelené turistické trase. Po cca 300 metrech vyběhnete z lesa a zahnete vlevo na vyjetou cestu vedoucí přes louku. Po ní oběhnete „Boučkovu skálu“ a napojíte se opět na zelenou turistickou trasu. Ta Vás zavede až na asfaltku pod Vavřinečkem. Kde uděláte smyčku, oběhněte horský hotel (viz. mapka) a pokračujte už po známé cestě zpátky, kde po přibližně 300 metrech zahnete vpravo na výrazně vyjetou cestu pro vstup do lesa. Proběhnete kolem studánky „U kozích rybníčků“, dále v klesání minete bývalý skokanský můstek a kousek za spodní studánkou zahnete vlevo do prudkého kopce a vyběhnete až „Na Zámek“. Zde se dáte vlevo a budete pokračovat až na rozcestí „U Obrázku“. Na tomto rozcestí běžte vpravo a hned za odbočkou se držte na cestě vpravo!!! Dále běžte z kopce až na naučnou stezku „V Zelenovském údolí“. Po ní pokračujte rovnoběžně s kolejemi. !!! Těsně před seběhem na zpevněnou cestu cca 100 metrů před koncem stezky se dejte vlevo po výrazné lesní cestičce po níž doběhnete opět na NS „V Zelenovském údolí“!!! Po zpevněné cestě běžte do kopce a asi po 100 metrech zahněte vpravo na cestu vedoucí k Zelenovskému rybníku (cestu znáte ze závodu Běh Zelenovem). Přeběhněte hráz rybníka a zatočte vpravo a po chvíli se dostanete až na silnici (Havlovice ↦ Pasečnice). Tu přeběhněte a po 50 metrech zahněte vlevo do lesa. Lesní cesta Vás přes kopec zavede až na cyklostezku 3A. Tu však hned opustíte a dáte se vlevo opět po lesní cestě do kopce. Až doběhnete na zpevněnou cestu, dejte se vpravo. Ta Vás zavede na křižovatku ke kravínu, kde opět zahnete vpravo. Až narazíte na červenou turistickou trasu, poběžíte po ní až k silnici (Babylon ↦ Pasečnice), tu přeběhněte a dále pokračujte do kopce po žluté turistické trase. Asi po 500 metrech narazíte na „celkem“ zpevněnou cestu a zahnete po ní vpravo. Podběhnete viadukt a poběžíte vlevo rovnoběžně s kolejemi. Těsně před dalším viaduktem se dáte vpravo a překonáte lávku na modrou turistickou stezku vedoucí podél náhonu Teplé Bystřice. Podél náhonu běžte až k chatkám. Tam zahněte vpravo a asi po 200 metrech zatočte ostře vlevo a pokračujte opět po modré turistické stezce, jenž Vás zavede až do cíle. Opět doporučuji pro správné započítání segmentu závod dokončit až na velkém molu.

9. Šitbořský okruh (Šitboř u Poběžovic) – 6.350 m

Začátek trasy je za kostelem Sv. Mikuláše vyznačen oranžovým sprejem na stromě. Ke startu je možné dojet autem nebo auto nechat na návsi a na místo startu doběhnout. Běží se po oranžových značkách. Trasa očima běžce: Po startu je před vámi je otevřený výhled do krajiny a tři cesty. Vydáte se prostřední cestou. Cestou vlevo se budete vracet.

O správnosti vašeho směru se můžete vždy ujistit oranžovým značením. Na 1,3 km je první orientační lahůdka. Cesta se rozdvojuje, vydejte se vlevo a dále pokračujte až narazíte na modrou turistickou značku, která vás bezpečně provede lesem a loukou až k „Vyhlídce (620 m nad mořem)“ – místo je označeno turistickým rozcestníkem. Zde končí vrchařská prémie (segment K Vyhlídce) vedoucí od startu. Dále vyběhnete na k rozcestí, kde odbočíte vlevo (v dálce tímto směrem uvidíte vysílač Vraní vrch). Po cca 160 m je nutné odbočit prudce vlevo – pomůže vám opět oranžové značení. Pokračujete lesní cestou stále rovně, nikde neodbočujete, míjíte mobilní posed, a ani na dalším rozcestí neodbočujete. Zde následuje prudký seběh, výběh z lesa a po cca 150 m běhu podél ohrady je opět prudká odbočka vlevo. Pokud byste neodbočili, doběhnete do Vlkanova. Trasa závodu pokračuje podél řepkového pole, přeběhnete dva remízky a pak uvidíte první domečky Šitboře. Zde pokračujete rovně vyšší trávou, po pravé straně jsou ploty, cesta zde není, ale na břízkách na obzoru uvidíte výraznou oranžovou značku. Tam je třeba doběhnout a s břízkami po levici pokračovat již po znatelné cestě stále rovně přes louku k cíli.

10. Laktátová dvojka (Horšovský Týn) – 2.010 m

Start závodu je u lavičky vedle informační cedule č. 5 Naučné stezky Královské rokle. Hned po 20 metrech doleva a po 100 metrech ostře doprava na širokou cestu. Před spadlým mostem na malou pěšinku kolem vody k nejprudšímu stoupání v jinak rovinatém okruhu. Po náběhu na silnici 100 metrů k odbočení doleva vstupní bránou zpět do parku na centrální cestu. Po ní dolů po rovině k odbočení doleva na bílou lávku mezi dvěma rybníky. Za lávkou doleva po trávě a po poslední čtvrtině trati cíl za dřevěnou zastávkou Naučné stezky.

11. Za Kozinou na Hrádek (Babylon) – 9.550 m

Závod začíná i končí na cyklostezce před babylonským koupalištěm. Start je u značky konec stezky pro chodce a cyklisty před lesní cestou směr Šnajberk (Pila). Trasa očima běžce: Vyrážíme po lesní cestě směr Šnajberk (Pila). Po vyběhnutí z lesa (u závory) odbočíme vlevo a oběhneme ohražený cíp louky. Dále pokračujeme po žluté turistické značce po hrázi rybníka a dále proti směru Běhu na Hrádek – po louce podél kolejí, přes lomeček až do Trhanova. Tady přeběhneme hráz rybníka a na křižovatce pokračujeme podél zámku až na konec zdi zámecké zahrady. Zde odbočíme doprava po červené turistické značce mezi domky, přeběhneme kovovou lávku přes potok a na louce pokračujeme lehce vpravo po pěšině. Tady začíná bonusový segment, končící na Hrádku před Chodskou chalupou. Běžíme lesem do kopce až narazíme na širokou cestu. Dáme se vpravo a po této cestě doběhneme až k asfaltce. Odbočíme vlevo a po asfaltu dorazíme na Hrádek. U Chodské chalupy seběhneme k psovi, za ním proběhneme brankou v živém plotě a u elektrického rozvaděče ohneme doprava po louce po červené značce prudkým seběhem k silnici. Tady odbočíme doprava a opět proti směru Běhu na Hrádek pokračujeme na Šnajberk (Pilu). Tady po přeběhu kolejí na křižovatce ohneme ostře doleva a doběhneme po asfaltu až na cyklostezku Hadrovec-Babylon. Dáme se doprava a zbývá poslední 1 km do cíle. Ten je na křižovatce cyklostezky před koupalištěm.

12. Téměřskoropětka oborou (Horšov) – 4.310 m

Závod začíná u hlavní brány do Horšovské obory a vede ve směru hodinových ručiček po místní naučné stezce. Po oběhnutí jednoho kola se ještě krátká část opakuje, aby se při první možnosti mohl závod zakončit cílovou rovinkou před loveckým zámečkem Annaburg.

13. Okolo Vraního vrchu z Kramolína (Nový Kramolín) – 9.640 m

Závodní segment začíná u vrátek do zahrady obecního úřadu a mateřské školy v Novém Kramolíně na silnici směrem na Nemanice. Lze tady též zaparkovat auto. Ve stejném místě bude i cíl. Trasa přes Postřekov vede i částečně po trati závodu Horem dolem Chospílem. Trasa očima běžce: Úvodní tři kilometry (resp. 3,2 km) nejsou vůbec žádnou procházkou. Po silnici na Nemanice nastoupáte 200 m, než se trasa konečně zlomí a budete moci pořádně prodloužit krok. Na tomto stoupání, které končí nad Valtířovem, je vytvořen samostatný soutěžní segment Nový Kramolín – Nad Valtířovem a prémiové body vás neminou. Po kratičkém seběhu, stále ještě po asfaltové silnici směrem na Nemanice, se odbočuje vlevo na polní cestu. Je značená zelenou turistickou značkou. Klesání zde pokračuje, za Oslím Mlýnečkem se dostanete na trasu závodu Horem dolem Chospílem. Přeskočíte potůček a stále běžíte po polní cestě (závod uhýbá vlevo do lesa, tam tentokrát ne) po zelené turistické značce. Po 400 m uhýbá i zelená turistická značka vpravo, ale tam opět neodbočíte. Držíte se stále polní kamenité cesty, tak typické pro drsnou chodskou krajinu, až dobíháte na asfaltku do Postřekova.Zde v Postřekově buďte velmi pozorní na náběh na správnou cestu. Chvilka nesoustředění vás může vtrhnout mimo závodní segment a veškeré úsilí přijde vniveč. Na první křižovatce v ulicích Postřekova odbočíte vlevo do kopce a po 200 m po asfaltové silnici je třeba správně odbočit vpravo na polní cestu. Po pár metrech se polní cesta stáčí vlevo a pak vpravo. Po této vlnce už bezpečně nabíháte na cestu závodního segmentu, po pravé straně zahlédnete kapličku. Zde se už nemůžete ztratit. Polní cesta je zřetelná, nikam neodbočuje. Je zde už jen jedno poslední mírné stoupání a tak je možné se začít vydávat ze zbytku svých sil a co nejvíce ještě zrychlit na posledním kilometru a půl závodu. Dostáváte se k asfaltové silnici zpět do Kramolína, kde to už znáte z úvodu závodu. Na asfaltce se vydáte vpravo a po pár metrech jste v cíli u vrátek obecního úřadu (školky).