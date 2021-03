Od pondělka je opět možné při sportování a volnočasových aktivitách beztrestně překročit hranice katastru obce, v níž má dotyčná osoba bydliště.

To je i přes využití historicky osvědčeného pravidla na přilnutí davu poddaných ke svému vládci ´přitáhnout závity na maximum a pak jenom trošičku povolit´ tou dobrou zprávou. Špatnou zůstává, že se občané mohou volně potulovat maximálně v mantinelech svého okresu, nesmí se seskupit s ostatními a měli by minimálně při míjení s dalšími stejně pobytem na čerstvém vzduchu postiženými jedinci ztížit svoji identifikaci a zejména zřejmě nepříliš potřebné dýchání zakrytím nosu a úst respirátorovým maskováním…

Takže tento mix všech vyhlašovaných, měnících se a různě prodlužovaných protikoronavirových opatření i nadále vyvolává, a to možná ještě ve větší míře než vloni, nejistotu mezi organizátory běžeckých seancí v rámci seriálu Běžec Chodska. Třeba pořadatelé tradičního jarního otvíráku Běh Koutem se již připravují na posunutý podzimní termín. Ostatně, s termínovým posunem už mají zkušenost z předchozí sezony 2020.

Logo Seriálu Běžci Chodska Sobě.Zdroj: fcb BCHSO osudech dalších tradičních dubnových krosů – Bělské pětky (původní termín 10.4.) a Běhu Škarmanem (25.4.) se rozhodne počátkem aprílového měsíce. Podle záznamů z chytrých hodinek regionálních běžců je zcela zřetelně znát jejich závodní abstinence a všichni už by nejraději tréninkovou formu ukázali všem ostatním.

Neutěšená situace s koronavirem ale znovu hraje do karet virtuálním závodům, což se týká i regionálního seriálu Běžci Chodska Sobě.

„Vyhlášení výsledků loňského seriálu bohužel ještě nemohlo proběhnout, ale při první možné příležitosti se bude jednat o velkolepý večer,“ slibují stále optimisticky naladění organizátoři.

Jaký tedy byl ročník 2020, co se chystá nového a kdy se dočkají běžci startu druhého ročníku? Nejen to, ale hlavně další zákulisní informace se můžete dozvědět prostřednictvím loňského premianta ´klasického´ seriálu Běžec Chodska, čtvrtého v celkovém pořadí a především organizátora virtuálního seriálu Běžci Chodska Sobě Ondřeje Tesky, který položil zásadní otázky šampionům premiérového ročníku BCHS Vendule Peteříkové a Ondřeji Váchalovi. Důvod je jednoduchý: Seriál je od běžců pro běžce, takže proč by i rozhovor nemohl být také prostřednictvím běžce s běžci?

První ročník virtuálních běžeckých závodů na Chodsku máme za sebou. Co pro vás vítězství v seriálu znamená?

Vendula Peteříková (dále jen VP): První ročník virtuálních závodů pro mě byl v této době spíše velmi krásným zpestřením. Brala jsem to jako zábavu a velmi kvalitní trénink, často v nádherné přírodě, kde jsem ještě nikdy nebyla. A hlavně alespoň nějaký kontakt s běžeckými přáteli, kteří už mi vážně moc chybí. Vítězství je jen taková třešnička na dortu.

Ondřej Váchal (dále jen OV): Trasy seriálu Běžci Chodska Sobě mi náramně obohatily mnohdy rutinní jarní přípravu před dráhovou sezonou. Ocenil jsem to, že v době nulového závodního vytížení mohl člověk vyrazit potrénovat do jemu neznámých míst našeho krásného regionu. Vítězství mě těší a když mi to časové možnosti dovolí, určitě na něj budu chtít letos navázat.

Sloužily vám natrasované závody jen jako kvalitní trénink nebo jste je běželi pokaždé naplno?

VP: Až na Babylonský půlmaraton jsem se snažila nejprve trasy proběhnout a na druhý pokus jít vždy naplno. Inspirací pro mě často byly časy některých mužů.

OV: Většinou jsem to pojal jako kvalitní tempový běh, stupňovaný běh a celkově trénink hlavy. Srovnával jsem si časy z jara a na podzim.

Ondro, stále se specializujete hlavně na dráhové závody, nedávno jste běžel na halovém MČR. Doporučujete zařazení virtuálních závodů i do přípravy dráhařům?

OV: Pravda leží na dráze, ale i virtuální závody člověka řádně prověří. Když si trasu zaběhnu v počátku přípravy a na konci sezony, tak mi to mnohé ukáže. Bohužel téměř nebyla podzimní krosová sezona a valně to nevypadá ani s tou jarní, takže pro nás dráhaře to je fajn forma zpestření přípravy. Hlavně i trochu psychický odpočinek od kroužení na oválu. Nerovný terén, přírodní překážky, nutná změna rytmu a tempa běhu, nevyzpytatelné výběhy a seběhy či trénink morálky. To vše může atletům dráhařům pomoci i k výborným časům na rovině.

Který závod vám nejvíce přirostl k srdci?

VP: Do parku v park v Horšovském Týně mě zahřál u srdíčka, přeci jen doma je doma…

OV: Mě určitě Babylonská sedma. Zavzpomínal jsem na letní soustředění nedaleko Babylonu a hlavně závod nezačínal hned do kopce. Mohl jsem se tak pořádně rozběhnout a i závěr se dal běžet na krev.

Vypíchněte trasu, která vám sedla nejvíce a kde jste se naopak řádně vytrápili?

VP: Běžecky jsem se nejlépe cítila v závodě Za Kozinou na Hrádek, naopak z nějakého důvodu mi neseděl Šitbořský okruh.

OV: I když nejsem milovníkem vrchařských závodů, tak jsem sám sebe běžecky překvapil při Běhu na Koráb přes Šibenici, dařilo se i mi i po stopách Korábského krosu. Nevybral jsem si ideální termín na Vertical 500 a na pekelném výběhu či výšlapu na Čerchov jsem značně potrénoval morálku. Nechápu traséry, kteří začínají závod hned do kopce (smích).

Jak to u vás bylo s blouděním na nových trasách?

VP: Zabloudila jsem na dvou závodech. Na právě zmiňovaném Šitbořském okruhu a velké bloudění bylo při Babylonském 1/2maratonu. Na druhý pokus už nebyl čas ani odvaha.

OV: Já zabloudil, když jsem běžel okolo Zámečku přes Dmout. Běželo se mi tak dobře, že jsem zapomněl vyběhnout právě na ten Dmout (smích). Okolo Vraního vrchu z Kramolína jsem udělal jeden zbytečný kiks a přišel o šanci na lepší čas. Naštěstí tento závod se poběží i letos, tak se tam vrátím.

Ondro, měl jste občas problém s GPS ve svých hodinkách a spárováním aktivity se závodem. Neodrazovalo to od dalších závodů a měl někdo podobné problémy?

OV: Nejlepší je dát na vlastní pocit. Seriál je ale založen na tom, že zde musí fungovat i moderní technologie hodinek. Pamatuji si jen, že třeba při závodě pod Korábem mi hodinky nesnímly aktivitu ani napotřetí. Neodradilo mě to, a naopak zdravě naštvalo, abych se na trasu vrátil. Nějaký občasný výpadek se u někoho objevil, ale nebyl to moc častý jev. A počty odběhnutých záznamů značí, že to nikoho neodradilo.

Jaká bude budoucnost virtuálů? Není to jen výstřelek této paralyzované doby?

VP: Ne, že bych to našemu seriálu nepřála, ale budoucnost virtuálních seriálů bude podle mě bohužel velká. Určitě budou pokračovat v této depresivní izolované době.

OV: Když si vezmu, že jsem v roce 2020 odběhal zhruba třicet virtuálních závodů a ani ne dvacet klasických, trochu mě to děsí. Každopádně všechny akce, které spojují běžce i prostřednictvím soupeření na dálku, podporuji. Je to určitě lepší než čekání. Přechod ke klasickým formátům běžeckých seancí pak bude snazší.

Vendy, momentálně s dalším běžcem Janem Machem žijete až v dalekém Trutnově. Bude vůbec čas běhat virtuální závody na Chodsku? Nerozjedete podobný seriál i na Trutnovsku?

VP: Pokud nás ještě někdy z Trutnova pustí, máme v plánu při návštěvě Chodska vždy nějaký závod odběhnout. Honza ale celý systém programoval tak, aby se dal využít i jinde. Takže doufám, že nás na Trutnovsko přijedete brzy potrápit.

Ondro, vás zase pracovní možnosti odvály do Prahy. Budete se vracet na závody na Chodsko? Nechystáte se s kamarády běžci připravit podobný seriál i v našem hlavním městě?

OV: Vzhledem k tomu, že letošní možnosti soustředění v zahraničí jsou značně omezené, tak si určitě udělám několik minisoustředění na Chodsku a nějaký závod tam prásknu. Těším se na nové trasy a chci překonat i časy na závodech, kde už se závodilo vloni. Dáme v Praze hlavy dohromady a uvidím zda zlanařím dráhaře na nějakou městskou verzi seriálu. Parků, lesů a neprobádaných cestiček je zde nespočet. A závěrem velký dík patří Honzovi Machovi a Ondrovi Teskovi za spoluorganizaci. A také všem běžcům. Nikdo to nevzdal a bojujeme s nastalou situací, jak se dá.

Běžci Chodska Sobě (verze 2021)

- Nově bodování množství odběhaných kilometrů.

- Zatím nově natrasované závody: Desítka na Babčáku, Vrbatova cesta, Zelenovská nota

- Zůstává šest nejoblíbenějších tras z loňska: Babylonská sedma, Za Kozinou na Hrádek, Okolo Vraního vrchu z Kramolína, Do parku v park, Běh na Koráb přes Šibenici, Téměřskoropětka oborou.

- Závodní segmenty lze plnit od 1. dubna 2021.

- Nové webové stránky seriálu: keepup.cz

Autor: Robert Babor, Ondřej Teska