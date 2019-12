Tak, to tu ještě nebylo! V chodské metropoli máme sportovkyni, která na mistrovství světa vyhrála, co se dalo a ve všech svých disciplínách překonala platné světové rekordy!

Čerstvá šampionka planety závodí v silovém trojboji za SK Ironbulls Domažlice, je jí sedmadvacet let a jmenuje se Jana Kaas.

Světový šampionát federace GPC se konal po dlouhých letech blízko naší republiky – na Slovensku v Nových Zámcích.

„Protože bylo na soutěž přihlášeno přes devět set soutěžících k více než tisícovce startů, věděli jsme, že nás čeká náročný týden. Na soutěž jsme tedy s manželkou vyrazili již v pátek o týden dříve, aby v klidu stáhla posledních pár kil do plánované kategorie žen do 90 kg,“ prozradil její trenér a zároveň životní partner Tomáš.

Ke startu trojboje tak nastoupila s tělesnou váhou 89,8 kg. „Mým cílem bylo jako první Češka zapsat více než šest set kilogramů v součtu všech tří disciplín, tedy dřepu, benchpressu a mrtvého tahu. Tuto magickou hranici jsme nahlásili již jako součet základních pokusů jednotlivých disciplín,“ svěřila se s ambiciozním počinem chodská trojbojařka.

V každé disciplíně má totiž závodnice tři pokusy.

DŘEP

Základním pokusem ve dřepu Jana Kaas začínala na úrovni svého vlastního světového rekordu 240 kg, který vytvořila na letošním Mistrovství Evropy v Maďarsku.

„Po lehkém základu jsme dali na druhý pokus 255 kg a na třetí bylo v plánu 270 kg. Při nabrání 255 kg jsme ale zjistili, že máme špatně nastavenou výšku monoliftu, speciálního soutěžního stojanu na dřep. Tato váha už Janu zamáčkla a spotter před začátkem pokusu nemohl monolift odklopit. Vzal za to tedy silou, zavadil tak háky o osu, kterou už měla Jana celou vahou na zádech a jen tak tak to neskončilo pádem. Jana si tím bohužel natáhla vzpřimovače. I tak ale druhý pokus zapsala a nový světový rekord byl na světě. Na třetí pokus jsme ale raději snížili váhu z plánovaných 270 kg o pět kilo dolů. Tady už vše klaplo na výbornou a světový rekord se na 265 kg povedl posunout bez problémů,“ popsal první disciplínu kouč.

„Zpětně nás ale mrzí, že jsme plánovaných 270 kg snížili. Rezerva totiž byla více než jen pět kilogramů,“ trochu smutně dodala jeho svěřenkyně.

BENCHPRESS

Při rozcvičování na benchpress se připomněl zdravotní problém z dřepu. „Natažené vzpřimovače už v rozcvičovně nedovolili Janě pořádně benčovat. Při jakékoli snaze o pořádný setup, dobrého zapření nohou a podobných aktivit, na jaké je z tréninků zvyklá, jí chytaly do vzpřimovačů křeče. V plánu jsme měli na první pokus 130 kg, druhý 140 kg a třetí 150 kg. Hned při prvním pokusu se ale ukázalo, že problém je horší než jsme mysleli a základ byl jen tak tak platný,“ přiblížil Tomáš Kaas peripetie se zdravotním stavem.

Na druhý pokus tedy Jana Kaas navýšila závaží na čince pouze o pět kilogramů, ale pokus se nepodařil. „Kvůli nadzvedlému zadku nebyl uznán,“ lakonicky upřesnil důvod trenér.

A tak na třetí pokus Kaasovi nahlásili opět raději jen o dalších pět kilo navíc a i když to opět bylo s křečí v zádech, Jana Kaas zabojovala a 140 kg zapsala. Nový světový rekord tedy nakonec padl i ve druhé disciplíně.

MRTVÝ TAH

Zdravotní nepříjemnosti i nadále nebraly konce.

„Před mrtvým tahem, Janiny nejoblíbenější disciplínou, jsme nejprve museli pořádnou masáží uvolnit zkřečované vzpřimovače. Hřejivá mast a dostatečný čas před nástupem na pódium zafungovaly, a tak mohla Jana jít do tahů již na plno bez omezení,“ popsal kouč.

Prvním pokusem Jana Kaas zapsala lehce 230 kg, druhým pokusem stejně lehce 245 kg, čímž opět posunula svůj světový rekord z jara a zaokrouhlila výkon v trojboji na rovných 650 kg.

Ale to jí nestačilo.

Chtěla víc.

„Na třetí pokus jsme nahlásili 260 kg. Jana předvedla bojovný výkon, bohužel s menším zaváháním, kdy u kolen s činkou přišel mírný zádrhel, následoval pokles, ale pak opět činku dotáhla. Bohužel toto přísná pravidla v silovém trojboji na rozdíl třeba od soutěží strongman netolerují a pokus tak byl logicky neplatný,“ smutnil manžel a kouč závodnice.

„I tak se mi povedlo to co jsme si předsevzali. V trojboji jsem utvořila další světový rekord ve své váhové kategorii, rovných 650 kg a zvítězila jsem nejen ve své váhové kategorii, ale i v absolutním pořadí žen. Mrzelo mne jen, že jsem na mrtvém tahu nedala druhým pokusem rovnou 250 kg. Čtvrt tuny se totiž ještě žádné české trojbojařce na soutěži zvednout nepovedlo,“ spokojeně shrnula Jana Kaas.

MRTVÝ TAH – SINGLE LIFT

Ale ona i Tomáš jsou maximalisté zvyklí jít do všeho naplno, a proto se rozhodli využít ještě příležitosti nastoupit do extra závodů v jednotlivých disciplínách.

Jana začala v mrtvém tahu – single lift.

„Váhu se povedlo pro kategorii do 90 kg udržet a Jana den před nástupem k dalšímu startu navážila tu samou hodnotu jako před nástupem k trojboji, tedy 89,8 kg. To zmiňuji, protože to není jen tak. Mezi jednotlivými soutěžními dny po najedení a napití vylétla Janě váha až k 96 kilům a shození šesti kilogramů v tak krátkém časovém úseku, navíc už po jednom odvodňování ,bylo zatím tím nejnáročnějším stahováním váhy, jaké jsme zažili. Panovaly tak obavy, aby se to neprojevilo na podaném výkonu,“ poodhalil další podrobnosti cesty za cennými kovy a ´svěťáky´ Tomáš Kaas.

Jana ale nenechala nic náhodě, k soutěži nastoupila s vervou sobě vlastní a v druhém pokusu rekordních 250 kg zapsala. „Na třetí pokus jsem se pokusila zopakovat 260 kg, ale tam už mi síla chyběla. I tak se mi v mrtvém tahu povedla další medaile za vítězství v kategorii i pohár za absolutní vítězství mezi ženami,“ netruchlila česká reprezentantka.

BENCHPRESS – SINGLE LIFT

A to pořád ještě nebylo všechno!

Na Janu Kaas čekal ještě jeden plánovaný soutěžní single lift mezi ženami v benchpressu. I v něm chtěla atakovat v kategorii do 90 kg světový rekord, který měl aktuální hodnotu 133 kg.

„Bench byl v plánu hned následující den po mrtvém tahu. Váhu se již podařilo díky dalšímu sušení udržet a navážit 89,5 kg. Věděli jsme, že třetí soutěžní vystoupení v tak krátkém časovém úseku již bude hrozně náročné, a proto jsme začali opatrně,“ líčil trenér Kaas.

V prvním pokusu jeho manželka zvedla 110 kg, ve druhém 120 kg, a to tak dynamicky, že neváhali a na třetí pokus nahlásili rovných 130 kg. „Pokud by z toho byl platný pokus, tak překonání rekordu by bylo součástí čtvrtého pokusu, který by musel být na hodnotě 133,5 kg. Na světové rekordy lze totiž nastupovat ještě čtvrtými pokusy a lze je posouvat pouze o půl kilogramu,“ vysvětlila postup domažlická trojbojařka.

Bohužel 130 kg se jí technicky nezdařilo, byl z toho jasný neplatný pokus u rozhodčích, a tak ze smělých plánů sešlo. Ve váhové kategorii do 90 kg ale z toho i tak bylo první místo a v absolutním pořadí mezi ženami specialistkami pouze na benchpress místo šesté.

SPOKOJENOST

„Celkově se jednalo o velice krásný šampionát a jediné, co nás mrzí, že se nevyhlašoval stejně jako na letošním mistrovství Evropy v Maďarsku titul Winner of winners, tedy Vítěz vítězů v přepočtu na body. Jana totiž podaným výkonem v trojboji opět neměla mezi všemi závodníky všech kategorií na soutěži konkurenci a zvítězila by tak opět i v přímém srovnání s muži. Jako jediná se dostala přes hranici devíti set bodů a to už je opravdu vesmírné číslo. Nejpřesvědčivěji to dokazuje tabulka TOP 50 závodníků absolutního pořadí,“ uzavřel Tomáš Kaas.