„Z bodů ve svěťáku jsem nadšenej, konečně to vyšlo,“ radoval se na webu lyžařského svazu Luděk Šeller. „Dík za to patří i celému reprezentačnímu týmu a Sport Clubu Plzeň,“ vzkázal na západ Čech.

Šeller prošel 18. místem mezi nejlepších třiceti závodníků. Ve čtvrtfinále sice dokázal ve svém čtvrtfinále porazit olympijského vítěze ve sprintu dvojic Fina Iiva Niskanena, ale na postup nedosáhl, když obsadil pátou příčku.

„Kvalifikace se mi jela velmi dobře, také lyže jsem měl připravené skvěle. Z kopce sice tolik nejely, ale se servisem jsme si řekli, že tady je důležitější, aby dobře stoupaly kvůli tomu závěrečnému kopci. Díky tomu jsem také porazil Niskanena,“ usmíval se v cíli Luděk Šeller.

„Jako trenér jsem celkem spokojen. Kluci vstoupili do sezony poměrně slušně. Luděk si zajel první svěťákové body, z čehož jsem nadšenej. Michal předvedl svůj standard. Honza Pechoušek ukázal, že i přes peripetie v tréninkovém procesu má dost energie a je dobře nastartovaný. Adam Fellner zajel obstojně, přestože to nebyla jeho disciplína. Oproti předchozímu světáku si polepšil o více než padesát míst,“ uvedl zhodnotil vystoupení české reprezentace její trenér Vasil Husák.

V úvodním závodě sezony zvítězili Nor Erik Valnes a Linn Svahnová ze Švédska, nejrychlejší českou ženou byla Kateřina Janatová na 42. místě. Na bodovaném místě skončil ještě Michal Novák na 29. příčce, další závodnice ze západu Čech Kateřina Razýmová, která vyběhla na trať jako úplně první, obsadila 49. místo. Od nejrychlejší ženy kvalifikace ji dělilo 18,3 vteřiny, od postupu mezi třicet nejlepších pak 7,5 vteřiny.

„Výsledek je můj průměr ve sprintu, nejásám z něho. Určitě jsem mohla udělat víc já, asi mohl udělat víc i servis. Zítra to určitě bude lepší, dáme do toho maximum a věříme, že se to povede,“ uvedla Kateřina Razýmová.

V sobotu závodní program pokračuje distančními závody klasicky. Ženy se na 10km trať vydají v 9.40 hodin, muže čeká 15 km od 12.45. Oba závody můžete v přímém přenosu sledovat na ČT Sport.