Že po splnění limitu neusnula na vavřínech, potvrzuje její vítězství na mítinku v německém Halle, ale i třeba třetí místo v extralize družstev. V elitní konkurenci si mladá závodnice zaházela i na prestižním mítinku Kladno hází. A o uplynulém víkendu se rozloučila s juniorskými republikovými šampionáty, jak jinak než zlatou medailí. V Ostravě jí na to stačil výkon 49,82 metru.

Ale to nebyla jediná svěřenkyně, která Sekeráka o víkendu potěšila. Do Paříže totiž vyrazila jeho japonská naděje Haruka Kitagučiová, která se po čtyřech výhrách na domácí půdě a triumfu na kladenském Sletišti dočkala účasti na prestižní Diamantové lize, což je snem mnohých atletů.

Silné konkurence se mladá Japonka nezalekla. Stejně jako o pět dní dříve za sebou nechala Češky Barboru Špotákovou, Nikolu Ogrodníkovou, ale i všechny ostatní soupeřky.

Diamantová premiéra a hned se zlatou tečkou? „Nemám slov. Vyhrát před takovou diváckou kulisou při úplně prvním závodě v Diamantové lize je prostě paráda. Teď pojedu trénovat do Česka, odkud vyrazím na mistrovství světa v Eugene, a zase se vrátím,“ plánuje svěřenkyně Davida Sekeráka, jenž její triumf za 63,13 m sledoval přímo na stadionu Charléty.

Rozzářené obličeje domažlického trenéra Davida Sekeráka a jeho svěřenkyně, oštěpařky AK Škoda Plzeň Petry Sičakové.Zdroj: archiv Davida Sekeráka

Domažlický trenér tak během jediného dne stihl odkoučovat obě svěřenkyně.V sobotu dopoledne ještě burcoval Sičakovou v Ostravě a ve 20 hodin už byl v Paříži, tedy necelé dvě hodiny před startem soutěže, aby dovedl Kitagučiovou k vysněnému vítězství.

Po účasti v olympijském finále v Tokiu si česko--japonské duo nyní zažilo diamantový triumf a vůbec první vítězství v historii Japonska.

A co chystá Sekerák nyní? „Holky budu připravovat na vrcholy sezony, Haruku na světový šampionát do USA a Petru do Kolumbie. Obě podávají výborné výkony a máme dostatek času na to, abychom formu ještě vygradovali. Určitě mají potenciál hodit si na velkých akcích osobní rekordy. U Petry se potýkáme s technikou, ale to vypilujeme,“ hledí směrem k další části hlavní sezony trenér Sekerák.

Tento víkend se v Hodoníně koná republikový šampionát dospělých, kam Sekerák vysílá tři svěřence. Mezi muži zabojují Ladislav Fara a Kryštof Kozač, mezi ženami pak Petra Sičaková.

Spolupráce trenéra z Domažlic s oštěpaři z Plzně funguje skvěle. Oštěpaře ze Seky teamu v létě čeká ladění formy na velké atletické mítinky.

Na světový šampionát do Eugene odcestuje trenér Sekerák už 15. července a po jeho skončení se hned přesune do Cali na MS juniorů.

