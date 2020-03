Rýsovala se jedna z nejúspěšnějších sezon domažlického basketbalu za poslední roky. Hráči BK Jiskra v kategoriích mládeže i dospělých svým basketem bavili nejen sebe, ale i náročné fanoušky. Suverénně kráčeli ke svým ambiciozním cílům nejen na půdě soutěžní, ale i pořadatelské.

Jenže přišel nečekaný a zákeřný soupeř mimo palubovku. Koronavirus Covid-19 a společně s ním na celém světě i black-out nejen pro tento sport, ale i pro všechny ostatní.

Celosvětově, a proto logicky i v Česku a jeho jednotlivých regionech.

Proto už na palubovkách neduní rány basketbalovým míčem po driblinku na hřišti nebo jeho dopadu na zem skrz bezedné koše… A kdoví za jak dlouhou dobu dunět opět začnou.

Netroufá si to odhadnout ani předseda klubu a zkušený trenér BK Jiskra Domažlice MUDr. Tomáš Budka, který ale stále zůstává optimistou.

Jak prožíváte z pozice šéfa basketbalového klubu současnou situaci po uzavření sportovišť a ukončení soutěží?

Respektuji to a souhlasím se všemi opatřeními, protože jsou opravdu nutná. V soutěžích řízených Českou basketbalovou federací platí čerstvé rozhodnutí Výboru ČBF po jednání s Asociací ligových klubů o tom, že všechny soutěže včetně nejvyšší soutěže mužů Kooperativa NBL jsou ukončeny. Nejvyšší Ženská basketbalová liga a taktéž i Euroliga žen byly pro aktuální ročník ukončené již dříve. Navíc rozhodnutím Vlády ČR a následně i Města Domažlice o uzavření jeho sportovišť došlo k přerušení i veškeré skupinové tréninkové činnosti všech družstev v našem klubu.

Jak se k tomu trenéři a hráči Jiskry postavili?

Hned v pátek třináctého března se sešel výbor našeho klubu, který situaci projednal a formálně tento stav odsouhlasil. Všichni naši trenéři dostali instrukce v tom smyslu, aby toto rozhodnutí předali svým svěřencům a dokončili rozdělané administrativní úkony. Pro trenéry i hráče to tedy znamená vlastně předčasné prázdniny.

Jak dlouho bude podle Vás trvat než se basketbal opět vrátí do svých standardních soutěžních kolejí?

Včerejší poslední rozhodnutí Výboru ČBF znamená pro všechny soutěže ukončení sezony. Situace s koronavirem se určitě nevyřeší za dva ani za čtyři týdny, sportování tedy bude zcela logicky na vedlejší koleji a po mnohatýdenní pauze už samozřejmě není možné pokračovat v započatých soutěžích. Takže počkáme na novou sezonu.

Vnímají aktuální situaci s ochranou zdraví všichni v klubu stejně nebo někdo považuje přijatá tvrdá opatření za příliš přehnaná?

Nenarazil jsem v našem klubu a naštěstí ani ve svém okolí na nikoho, kdo by restriktivní opatření vlády nepodporoval a kdo by s nimi nesouhlasil. Já bych v jistém ohledu zavedl opatření ještě přísnější a hlavně některá již o něco dříve. Všichni si uvědomujeme, že je na světě spousta důležitějších věcí než naše oranžová meruna.

Přesto asi cítíte smutek z toho, že to přišlo právě nyní, kdy měly začít boje v play-off druhé ligy mužů a hlavně kdy jste měli uspořádat finálový turnaj nejlepších republikových týmů žákovské kategorie U14, v níž si v extralize až nečekaně skvěle vede právě domažlický tým?

Skutečně jen můžeme litovat, že to svět potkalo zrovna nyní, kdy několik našich týmů mělo sezonu rozjetou více než dobře. Vždyť nejmenší děti tím budou ochuzeny o tři měsíce sportování, tým U17 o pokračování v nadregionální lize, áčko mužů o vstup do čtvrtfinále druholigového play-off. Navíc proti Sokolu Písek B, na který jsme si věřili a byli odhodláni minimálně zopakovat loňský úspěch v podobě postupu do semifinále soutěže. A největší škoda je to pochopitelně pro největší kometu této sezony v našem okrese, extraligový tým U14, který se hřál na první pozici tabulky skupiny A nejvyšší soutěže v republice a nezadržitelně směřoval k finálovému turnaji Mistrovství České republiky na začátku května.

Navíc pořádaným vaším klubem na domácí půdě v domažlické sportovní hale…

Právě! S tímto turnajem souvisí naše největší lítost, protože o pořádání tohoto prestižního klání nejlepších osmi republikových týmů jsme opravdu hodně stáli. Měli jsme už toho hodně připraveno po organizační i PR stránce. Těšili jsme se na líté boje těch nejlepších i na medailové ambice našeho domácího družstva. Bohužel, tohle vše teď musíme o rok odsunout.

Je pro vás alespoň malou náplastí, že v tom nejste sami a i jinde v republice a na spoustě dalších míst po celém světě musejí pořadatelé odvolat oblíbené a již většinou organizačně připravené sportovní akce?

Když vidíme situaci v celém světě, všechny ty zdravotní i sociální problémy, když pohlédneme do krátké budoucnosti, tak čekají celý svět velké ekonomické problémy. Řada lidí, živnostníků, menších i středních firem bude mít patrně velké problémy se s nevídaným útlumem vypořádat. Pod vědomím tohoto všeho jde v našem sportu vlastně o prkotinu. O to víc se budeme těšit na sezonu příští, ve které se budeme snažit zopakovat letošní úspěchy a nalákat pro náš sport další zájemce. Věřím totiž, že po období útlumu všech lidských činností bude o sportování možná ještě větší zájem.

Jste tedy optimista, co se týká opětovného nastartování sportovního života?

Ano a nejen toho sportovního. Dovolte mi v této souvislosti ještě trochu hlubší zamyšlení. V našem moderním světě 21. století byli všichni lidé více či méně zvyklí na hojnost jak materiální, tak v oblasti zábavy a vyžití ve volném čase. Bude to na nás všechny velký nápor vyrovnat se s těmi omezeními, které jsou nutné pro boj s koronavirem a dodržovat je. Člověk je tvor společenský, a tak jsme zvyklí se scházet s přáteli, bavit se, užívat si volného času, volně se pohybovat, sportovat, navštěvovat kulturní akce, cestovat a poznávat svou zemi i celý svět. A nyní jako blesk z čistého nebe musíme vše trávit doma, v úzkém kruhu rodinném, bez sportovních či kulturních přenosů v médiích, kde místo toho slyšíme neustále jen ´koronavir´. Vyzbrojme se trpělivostí, tolerancí i láskou do budoucích, nevím kolika, týdnů. Jen toto nás pak, až se život dostane do svých normálních kolejí, vypustí do obvyklého světa silnější a věřme tomu i lepší. Přál bych si, aby si lidé pak co nejdéle vážili toho, o co na čas přišli. Ne jen v tom materiálním smyslu slova, ale i té svobody a volného času, kterého se lidstvu zas bude dostávat snad ve stejném množství jako před Covid-19.