Trénovala s juniorským mistrem světa Jonášem Kreysou a stala se nejlepší hráčkou mezinárodního utkání starších žákyň proti Slovensku. To zatím ve svých letos patnácti letech považuje za své největší dosavadní florbalové úspěchy.

Šárka Ježdíková (vlevo) v červenobílém klatovském dresu v utkání proti Kladnu. | Foto: archiv Šárky Ježdíkové

Ale pevně věří, že ještě spousta dalších a zásadnějších na ni ve sportu s plastovou ´hokejkou´ a děrovaným míčkem čeká. A proč by to jednou nemohla ze stejného mateřského klubu Go-Go Horšovský Týn dotáhnout tak daleko jako Jonáš? Schopnosti, zarputilost a cílevědomost na to Šárka Ježdíková rozhodně má!