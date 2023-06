Změna se pilotovi rallye Karlu Trněnému s německým spolujezdcem Christianem Doerrem vyplatila. Posádka vsadila při 17. ročníku Lak Racing Rallye Plzeň poprvé na vozidlo Volkswagen Polo GTI R5 a dojela si pro třetí místo. Což byl nejlepší výsledek meclovského pilota v letošním seriálu mistrovství ČR ve sprintrallye.

Rallye Plzeň, prolog náměstí Republiky. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

"S výsledkem jsem velice spokojený. Byl to náš první start s Polem R5, které je nesrovnatelně lepší technikou, než kterou jsme dosud používali (Ford Fiesta R5, pozn. aut.). Takže samozřejmě ty ambice na plzeňskou rallye byly oprávněně vyšší. Nicméně nechtěli jsme podstupovat riziko, proto jsme se snažili jet relativně bezpečně. Neřešili jsme jediný krizový moment, nebyl žádný problém. A je z toho nádherný výsledek. Třetí místo bereme, je úžasné, ale v mistráku jsme dojeli druzí, protože v Plzni testoval německý mistr (Philip Geipel a Katrin Beckerová, pozn. aut.), který dojel před námi, ale do seriálu mistrovství ČR se jeho výsledek nepočítá. Pro nás jsou nejhodnotnější body za druhé místo, na které chceme stavět pro zbytek sezony. Motivuje nás to. Polo je výborné a komfortní," řekl Karel Trněný.

Výběr vozu Volkswagen Polo vysvětlil touhou výsledkově se posunout a potrápit konkurenci. "Chtěli jsme si otestovat, jestli na to máme. Měl jsem pocit, že jedeme dobře, takže jsme museli udělat krok, jestli je problém v autě, nebo v nás. Mám velkou radost, že se potvrdilo, že s konkurenceschopným autem dokážeme jet na špičce závodu. Byl to první podnik s jiným autem, takže jsem jel opravdu rozumně a hned při první rychlostní zkoušce jsme ztratili. Proto nebylo reálné bojovat o vítězství, ale na dalších rychlostkách s rychlým profilem, které mám rád, jsme dokázali dojet vteřinu za prvním. Což je naprosto minimální rozdíl. Myslím si, že po najetí více kilometrů a s většími zkušenostmi s volkswagenem, je v našich silách prát se o přední místa. To je motivující a příjemné," prohlásil 49letý pilot rallye.

Šampionát ve sprintrallye pokračuje 20. července Rallye Příbram. "Tam a ve zbývajících sprintech ve Vyškově, Vsetíně a v Olomouci pojedeme s vozem Polo, ale na velkém mistráku v Hustopečích pojedeme asi s fordem," dodal Karel Trněný.

