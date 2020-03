Ale ať děláme, co děláme, rychle se šířící koronavirus je fakt, a proto drastická opatření na jeho zastavení mají svá opodstatnění.

„Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí s počtem nad 100 osob. Ruší se proto akce Sportovec roku 2019, která se měla konat v pátek 13. března v Holýšově. Náhradním termínem bude pátek 15. května,“ uvádí příklad předseda Sportovní unie okresu Domažlice Zdeněk Kubalík.

Odvolaná je i sobotní Bělská pětka. Také její organizátoři z oddílů TJ Start Bělá nad Radbuzou a AC Domažlice 22. ročník v březnovém termínu zrušili a pro závod krajského šampionátu v přespolním běhu hledají nový pozdější termín.

Bez diváků se v Domažlicích odehrají například druholigové bitvy volejbalistů a basketbalistů nebo extraligové dvojutkání v letošní sezoně excelentního celku mladých baskeťáků Jiskry v kategorii U14.

„Je to velká škoda. A-týmu začíná čtvrtfinále play-off proti silným píseckým Sršňům a ´čtrnáctka´ doma bude bojovat o první místo tabulky. Ale rozhodnutí České basketbalové federace samozřejmě respektujeme,“ smutně konstatuje předseda BK Jiskra Domažlice Tomáš Budka starší.

Mimochodem, jeho syn Tomáš, populární sportovní komentátor České televize, měl tradičně moderovat holýšovské vyhlášení nejlepších okresních sportovců loňského roku a opět se na to velice těšil. „Snad se mi povede udělat si na to čas i v náhradní termínu,“ přeje si.

Hokejová sezona pro okresní týmy už naštěstí skončila, ale co nejpopulárnější sport, fotbal?

„Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) vydává na základě úterního zasedání Bezpečnostní rady státu rozhodnutí, že soutěžní utkání organizované FAČR, Krajskými fotbalovými svazy nebo Okresními fotbalovými svazy, se neruší a pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než sto osob,“ stojí v oficiálním stanovisku. Jenže, když si spočítáte kolik osob čítá dohromady pořadatelský štáb, samotní fotbalisté, realizační tým obou klubů, kluboví funkcionáři a případní novináři, tak na fanoušky na stadionech moc míst nezbývá…

„Je to bohužel tak. Odhaduji to na přibližně šedesát lidí spojených s konáním zápasu plus otázkou je jak se postavit k vydaným permanentkám a volným vstupenkám. Závazné rozhodnutí k domácím utkáním přijmeme v několika nejbližších hodinách a samozřejmě budeme veřejnost informovat,“ sdělil sekretář Jiskry Domažlice Václav Pelnář, kterého z tohoto pohledu trápí hlavně sobotní domácí utkání třetiligového áčka (proti Písku), na které chodí řádově stovky a v některých případech atraktivních soupeřů i přes tisíc fanoušků.

O víkendu se bude hrát ještě krajský přebor v Holýšově (proti Nýrsku), který má návštěvnost na domácích utkáních mezi stovkou a dvěma sty diváků. „Hrát se bude a jak to vyřešíme s diváky, to rozhodneme ve středu večer na schůzi výboru. Vzhledem k okolnostem je nejpravděpodobnější, že utkání odehrajeme bohužel bez nich, ale nechci předbíhat. Navíc v sobotu se má konat i turnaj mladých fotbalistů v hale,“ řekl k tomu vedoucí mužstva a jednatel klubu Petr Třeštík.

Je pravděpodobné, že v Domažlicích i Holýšově se diváci shromáždí za plotem stadionů, odkud je na fotbalová hřiště dobře vidět…

„My nic nerušíme. Kdyby se sešla stovka lidí na náš sport, byl by to zázrak,“ má jako jeden z mála klid Ondřej Průcha, hlavní organizátor sobotního krajského šampionátu žáků a turnaje juniorů v kolové v Chodově.