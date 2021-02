Řeč je o Rugby Šumava Nýrsko, klubu, jenž vůbec poprvé světlo tohoto světa spatřil téměř před pěti lety.

Ale dalo by se říct, že až napodruhé. První snaha totiž vyšuměla do ztracena.

„Myšlenka založit v Nýrsku klub vznikla už na jaře roku 2016, ale první pokus nám nakonec nevyšel. Zkrátka to nějak vyšumělo. Asi i kvůli tomu, že jsme ještě neměli potřebné zázemí ani vybavení,“ vzpomínal hráč, předseda, zakladatel a kouč nýrského rugby Roman Kodera.

I přesto se svého „snu“ nevzdal a v úvodu září ho lákavá idea chytla znovu. Vyvěsil plakát a díky vstřícnosti města a pomoci loajálního kamaráda připravil a poté i zorganizoval úvodní setkání. „Domluvili jsme tréninkové hřiště fotbalistů ve sportovním areálu, které nebylo tolik využívané, kamarád a můj bývalý spoluhráč z Říčan, jenž pracoval jako sportovní ředitel v rugbyové unii, mi přivezl staré balony a nafukovací narážeče. Já na web vyvěsil plakát o konání tréninku a bylo to,“ popsal.

Na první ´dril´ pak přišlo deset borců – tedy deset potenciálních hráčů. Jenže…

„Kromě mě a jednoho kluka ale rugby ještě nikdo nehrál. Všichni si asi mysleli, že to bude jednorázová akce, ale tak to nakonec naštěstí nebylo. Během pár dní se k nám přidali další dva kluci a za měsíc už jsme hráli první přátelské utkání,“ pochvaloval si milovník tohoto míčového sportu, jenž se do světa rozšířil už v 19. století z anglického města Rugby.

První přátelský zápas Nýrska se uskutečnil přesně o měsíc později, 8. října 2016.

„Soupeřem byl RC Plzeň, ale sestavy obou týmů byly doplněné o kluky z říčanské staré gardy, která už nehrála žádnou soutěž, zato velmi pilně podporovala malé kluby,“ vysvětlil Kodera.

V Nýrsku sice začínali od píky, ale v současnosti má klub už osm desítek členů, také z domažlického okresu.

„Tak nějak to bude. Máme jeden seniorský tým, který hraje třetí nejvyšší českou soutěž (2. liga), a zbytek tvoří mládež,“ pokračovala v povídání hlavní tvář šumavských ´tvrďáků´ s tím, že v Nýrsku působí mládežnické kategorie do 6, 10, 12 a 16 let. „Včetně děvčat,“ doplnil záhy.

Další rozkvět klubu ale stejně jako u ostatních amatérských týmů napříč všemi sporty vloni v březnu přibrzdila pandemie koronaviru. „Mrzí mě to zejména kvůli dětem. Vytvořila se tady totiž výborná parta, která teď ani nemůže trénovat a stýkat se,“ mrzí Romana Koderu.

„Chlapi naopak nabrali spoustu bodů doma, protože jsou více času se svými rodinami. V naší lize totiž hrajeme i proti týmům z Moravy a ne každá manželka uvítá, že je její drahá polovička pryč od rána do večera,“ pousmál se předseda a dodal, že jedinou opravdovou výhodou pandemie byl a je čas na sanaci hřiště. „Město investovalo nějaké peníze do rekonstrukce hřiště. Je tu nová tráva,“ řekl usměvavý chlapík a pak děkoval. „Městu bych chtěl tímto způsobem poděkovat. Bez jeho podpory bychom jako klub vůbec neexistovali,“ libuje si.

A jaké má Roman Kodera plány do roku 2021?

„Těžko se něco v této době plánuje, ale když nám to situace dovolí, chtěli bychom s dětmi vyrazit na co nejvíce turnajů, včetně nějakého soustředění v zahraničí,“ dodává s tím, že už vloni měli jeho malí svěřenci vyrazit na rugbyový „výlet“ do Francie a na Ukrajinu, ale úhlavní nepřítel sportu covid-19 byl zkrátka proti…