Po dvou letech se mohlo uskutečnit mistrovství světa v silovém trojboji RAW. Do švédského Halmstadu se na něj vydala celá rodina Radů.

Zleva Karel Rada mladší, Štěpánka Radová a Karel Rada. | Foto: Luboš Rada

Jako první závodil Karel Rada starší v kategorii masters do 105 kilogramů. Skončil na 5. místě s celkovým výkonem 710 kilogramů. V jednu chvíli to vypadalo i na medaili za třetí místo ve dřepu. Na to ale nedošlo, a to kvůli dva ku jedné neuznanému pokusu s váhou 280 kilogramů.