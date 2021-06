Mužstvo Čechů hrajících za hranicemi vedl trenér Furth im Waldu ex-koutský Petr Šíma. „Péťa měl v kádru své svěřence z Furthu, který hraje soutěž v Bavorsku, jež je kvalitativně srovnatelná s českou divizí. Hráli i fotbalisté z vyšší soutěže, než hraje Furth im Wald. Kvalita soupeře byla velká, ale projevila se u něj nesehranost, protože hráči se viděli poprvé od loňska. Mám radost, že jsme vyhráli. Myslím si, že jsme podali dobrý výkon a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl hrající trenér béčka Domažlic Pavel Javorský.

Mrzely ho dva inkasované góly. „Podle mě byly zbytečné. V druhé půli jsme lehce povolili a soupeře dostali do hry. Jinak jsme ale plnili to, co jsme měli,“ dodal.

Pavel Javorský měl z vítězství dvojnásobnou radost. „Jsem rád, že jsem nad Péťou Šímou vyhrál zpět sázku o bednu dobrého německého piva,“ potěšilo Javorského.

Utkání proti Čechům hrajícím v Německu bylo posledním duelem před více než dvoutýdenním volnem. „Třicátého června začneme čtyřtýdenní letní přípravu, během níž máme přátelské zápasy s divizními Klatovy a Přešticemi a pak máme Sušici a Bělou nad Radbuzou. Takže nás čekají kvalitní přátelské zápasy,“ uvedl hrající trenér Domažlic B.

Javorský počítá s pohyby v kádru ještě před startem krajského přeboru. „Čekáme na vývoj v áčku, s kterými hráči budou hrát a s kterými můžeme počítat my. Podle toho pak upravíme počet hráčů. Do přípravy půjde více než dvacet hráčů, takže nemám strach, že bychom to nedali dohromady. Na poslední tři přípravné zápasy jsme využili kluky z dorostu, kteří se jeví velice dobře a nebude problém zapracovat je do kádru,“ je přesvědčen Javorský.

Předminulou i minulou sezonu fotbalisté Domažlic B vedli tabulku krajského přeboru, ale soutěž se kvůli koronavirové epidemii nedohrála. „Minulou sezonu jsme neztratili ani bod. Nedohrání soutěže stále těžce koušu, ale musím se s tím smířit a brát to tak, jak je. Potvrdit to do třetice bude těžší. Doufám, že se příští sezona dohraje a vyhrajeme ji. Do divize bychom chtěli postoupit, ale je otázka, jak se k tomu postaví klub, protože divize je finančně náročnější. Tím, že máme áčko ve třetí lize, by béčko v divizi bylo asi kontraproduktivní. Pokud by áčko cílilo na druhou ligu, divize by asi dávala smysl,“ uzavřel Pavel Javorský.