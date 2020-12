Myslet si o zdravém pohybu v dýchání omezujícím ´náhubku´ můžete, co chcete, ale respektovat se to musí. Jinak na sport dále zapomeňte.

Některá sportovní odvětví proto svůj amatérský soutěžní restart kvůli tomuto omezení ještě nezahájí, jiným to příliš velké problémy nezpůsobí. K těm ´šťastnějším´ patří bowling, A tak se opět rozbíhají obě okresní soutěže v tomto sportu, Domažlická bowlingová liga (DBL) a Kdyňská bowlingová liga (KBL).

DOMAŽLICKÁ BOWLINGOVÁ LIGA

V Domažlicích jsou dál než ve Kdyni. Nová sezona 2020/21 byla v říjnu zastavena už v rozehraném čtvrtém kole základní části. „Z něj se stihly odehrát dvě utkání, ve kterých Mix zdolal Dotiko a Ježíšovo děti suverénně porazili tým K+D,“ informuje hlavní organizátor DBL Libor Horák.

Vedle bowlingu i aktivní stolní tenista Jiskry Domažlice nastoupí v dresu týmu Dobrý ročník v jediné dohrávce 4. kola, která se uskuteční ještě v tomto týdnu. A bude to skutečně pikantní souboj, v němž se dnes (čtvrtek 3. prosince – pozn. aut.) od 18 hodin střetnou sousedé z nejvyšších pater tabulky. Třetí Dobrý ročník změří síly s jen díky vyššímu celkovému náhozu aktuálně druhým obhájcem titulu B.S.P. „Ze základní sestavy nám bude chybět Katka Jiroutová, ale soupeř údajně také nenastoupí v jeho nejčastější sestavě,“ prozrazuje kapitán Dobrého ročníku. Jeho kolega z B.S.P. Robert Babor tuto informaci potvrzuje: „Ano, citelně nám bude chybět kvůli pracovním povinnostem Marian Havlovic, hrát nebude ani jeden z tahounů Miroslav Kest, ale máme poměrně široký kádr kvalitních hráčů a sestavu je třeba občas protočit. Společně se mnou se tak o co největší porci bodů proti ´Dobrákům´ poperou Jan Pachl, Martin Frei a Miroslav Minařík.“

A jak dál? „Od příštího týdne se opět rozjede standardní program od pátého kola dál. K tomu se v tom týdnu v náhradních termínech dohrají i odložená utkání čtvrtého kola Puntíci – Postradatelní, Dřeváci – APM Automotive a Dejsi catering – Space Pigs. Bude to náročné, ale mělo by to klapnout. Snad nám do toho zase nezasáhnou nějaká omezení a sezonu budeme už dál hrát podle plánu,“ doufá Libor Horák

4. kolo

Dotiko – Mix 2:5 (928:1011)

Dráhy: 482:517 a 446:494

Jednotlivci: Schneiderová – Ratz 185:276, Pojar – Makrlík 215:201, Peroutka – Sladký/J. Červená 201:253, J. Pivoňka II – Kaas 327:281.

K+D – Ježíšovo děti 1:6 (948:1035)

Dráhy: 488:534 a 460:501

Jednotlivci: Kunešová – J. Pivoňka I 197:323, Kuneš – Ticháček 286:196, Husník – Podskalský 261:297, Hofmanová – Bor 204:219.

Aktuální pořadí: 1. J.F.F. 20 bodů (3 zápasy – celkový nához 3652), 2. Mix 19 (4 – 4281), 3. B.S.P. 19 (3 – 3621), 4. Dobrý ročník 19 (3 – 3497), 5. Ježíšovo děti 11 (4 – 4200), 6. Postradatelní 10 (3 – 3399), 7. Dotiko 8 (4 -3831), 8. Puntíci 8 (3 – 3292), 9. Dřeváci 6 (3 – 3226), 10. BC Space Pigs 6 (3 – 3048), 11. K+D 6 (3 – 2952), 12. APM Automotive 4 (2 – 2250), 13. Dejsi catering 4 (2 – 2063).

Nejlepší jednotlivci po 3. kole: 1. Jan Pachl (B.S.P. – průměrný nához na utkání 335), 2. Tomáš Timura (J.F.F. – 334), 3. Jiří Pivoňka I (Ježíšovo děti – 332), 4. Petr Bušek (Postradatelní – 327), 5. Robert Babor (B.S.P. – 327), 6. Pavel Obrtlík (Mix – 320), 7. Martin Kalous (Dobrý ročník – 317), 8. Dominik Stróž (APM Automotive – 315), 9. Soňa Horáková (Dobrý ročník – 312), 10. Tomáš Vrba (J.F.F. – 310), atd.

KDYŇSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA

Ve Kdyni se bowlingová soutěž pětičlenných týmů restartuje pozvolněji než v Domažlicích a kvůli předchozím koronavirovým pauzám není vyloučena ani kuriózní situace, kdy se jeden ročník protáhne do tří kalendářních let!

„To se skutečně může stát, ale je to ten nejhorší scénář,“ říká organizátor KBL Petr Janda. „Ještě totiž stále není dohrána sezona 2019/20, která začala na podzim loňského roku a pokud se nedokáží najít termíny na dohrávky v nabitém programu bowling baru do Vánoc, tak ´přetečeme´ do ledna 2021. Jedinými celky, které mají loňskou sezonu kompletně za sebou, jsou pátí No/Hair a šesté Pivoňky. Ve všech ostatních duelech o konečné umístění, které se hrají na dva zápasy, byly odehrány jen úvodní utkání,“ objasňuje důvod.

Naopak podle ideálního scénáře by v příštím týdnu odehrály své odvety týmy v bojích o celkové 11. místo (první zápas ČD Team – Hasiči 3:0), o 9. místo (Welpro – Pohoda 3:0) a o 7. místo (BC Průsmyk – Elitex 2:1) a v tom následujícím o celkový bronz (Kdynium – Boulaři 2:1) a finále (Mix Team – Ferdas 2:1).

„Snad se to tak podaří. Bohužel, vzhledem k opatřením proti covidu ale nebudeme moci uskutečnit hromadné vyhlášení a předání cen za konečné umístění. I pohár za první místo a další poháry zřejmě budeme předávat bezprostředně po jednotlivých zápasech,“ smutní hlavní pořadatel.

Zahájení nové sezony KBL plánuje Petr Janda na leden příštího roku.