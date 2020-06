V čele s úspěšnou českou reprezentantkou v běhu na lyžích Kateřinou Razýmovou. Po vynucené pauze jsou běžci lačni po závodních bojích, což ukázal i počet 69 startujících, což je na tomto pekelném martyriu slušné číslo.

Na startu se sešli stálice regionálního běžeckého koloritu, ale „hecli“ se i běžní smrtelníci z Postřekova. Konkurenci mezi elitou zvýšili i zástupci lyžařského oddílu Sport club Plzeň, kteří zakončili týdenní soustředění na Chodsku nefalšovaným brutálním krosem na úpatí Českého lesa.

Dřívější specialitou tohoto klání byl intervalový start, po vzoru lyžařských soutěží, nyní se již závodí klasicky hromadným startem. Toho využil Pavel Majer z Domažlic, který v úvodním nejlehčím kilometru závodu pouštěl nohy ze seběhu takovým způsobem, že nebýt zatáčky, která závodníky stočila na výživnou sjezdovku, utíkal by tento čtyřicátník až do Postřekova.

První náročné stoupání notně rozdělilo startovní pole a všem ostatním se začal v nejostřejším výběhu vzdalovat Ondřej Teska z Lesů ČR. Za ním se v téměř přesných rozestupech 2 metrů drželi lyžaři ze Sport Clubu Adam Horník, Martin Kočandrle, Pavel Burt, Kateřina Razýmová s dráhovým běžcem Ondřejem Váchalem a hasičem Pavlem Kouříkem.

Ondřej Teska si v úvodním okruhu vytvořil takový náskok, který již vyzyvatelé nedokázali smazat. Kdekdo by čekal, že ho v druhém dějství potrápí lyžaři či dráhaři, ale nejvíce se mu přiblížila Kateřina Razýmová. Ta tempo vystupňovala a doběhla za vítězným mužem o pouhých 18s. Dalších 40s zpět si pro stříbro mezi muži doběhl jinak nejlepší junior z Běhu na Čerchov Martin Kočandrle. Ten měl v druhém okruhu více sil než Ondřej Váchal z Mílařů Domažlice, který se spokojil s bronzovým umístěním. Na osmé pozici v absolutním pořadí se cíle dočkal Váchalovo oddílový kolega Norbert Švarc, který si s přehledem hlídal triumf mezi čtyřicátníky. Necelou minutku na něj ztratil Martin Sokol z Axon sport teamu. Pro bronz v kategorii si dokráčel mistr seběhů Majer.

Velký aplaus sklidil v chatrči v Chospílu domácí Pavel Beroušek, protože se radoval z vítězství mezi muži nad 50 let. Nelítostný souboj o druhé místo za neskutečně nabitou Kateřinou Razýmovou sváděly reprezentantky Mílařů Domažlice, které zavzpomínaly na několik let staré dráhařské souboje. V cíli je dělily pouhé tři vteřiny. Nakonec do cíle dříve vlétla Jana Brantlová před Janou Hinterholzingerovou. S náskokem zhruba 45 vteřin dala tato dvojice rázně najevo Vendule Peteříkové, že souboj v dlouhodobé soutěži bude hodně vyrovnaný. Konečně se tak kategorie žen do 35 let letos dočká dramatické zápletky, která v posledních letech seriálu trošku chyběla.

Jen jeden okruh táhlých stoupání a nebezpečných seběhů absolvovali junioři. V této kategorii byl rychlejší Vojtěch Decker před Štěpánem Zunou, což bude při přípravě tréninkového plánu určitě hodnotit jejich trenér a šéf Sport Clubu Plzeň Vladislav Razým mladší. Těšit kouče mladých lyžařů mohlo i vítězství juniorky a svěřenkyně Karolíny Nyklesové.

Ani koronavirus nezastavil v aktivním pojetí života ženy nad 35 let. Na závod si jich našlo cestu hned 12. Nejrychlejší byla Anna Fronková s časem 23:56, ale na druhou v cíli Zdeňku Lebovou v cíli čekala jen 22 vteřin. Bronzovou pozici si pak hlídala Marta Kobanová. Velkou radost místním chasníkům, kteří se starali o zázemí běžců, udělala Veronika Poláková z Postřekova, kterou organizátoři vyhlásili jako vítězku ve speciální kategorii žen nad 50 let.

Jarní a letní přípravu nepodceňuje ani Oldřich Kovařík, který bude zářit jistě v zimě na lyžích a nyní suverénně kraloval v kategorii mužů nad 60 let. Vyrovnaný souboj o druhou pozici sváděla dvojice Alois Šatra z Velkých Hydčic s další místní stálicí Václavem Dufkem z Velosportu Domažlice. V cíli nakonec dva body navíc do celkového bodování získal borec z Klatovska. Prvním rokem v kategorii sedmdesátníků a už vítězí. Řeč je o Karlovi Faitovi z AGP Domažlice, který stihl před 4800 dlouhým závodním bojem ještě posbírat několik hub v místním lese. A seriál by se nemohl pořádně rozjet, když by na startu absentoval František März z Kouta na Šumavě. Ten nechyběl a za druhou pozici za Faitem si vysloužil pravý chodský koláč a podobně jako ostatní ocenění medailisté si chválil věcné ceny, které organizátorský štáb zajistil od místních farmářů a srdcařů. Čerchov a Chospíl to byly dvě červnové šichty, které prověřily závodníky především v kopcích. Nejinak tomu bude i při pokračování seriálu, které je naplánováno na 4. července, kdy Ondřej Teska a spol. pořádá Běh Haltravou.

Medailisté v závodě Horem dolem Chospílem (9,6km)

Muži do 39 let (21 běžců): 1. Ondřej Teska (Lesy ČR, 38:33 min.), 2. Martin Kočandrle (Sport Club Plzeň, 39:31), 3. Ondřej Váchal (Mílaři Domažlice, 39:55)

Muži od 40 do 49 let (14): 1. Norbert Švarc (Mílaři Domažlice, 43:10), 2. Martin Sokol (Axon Sport Team, 44:00), 3. Pavel Majer (Domažlice, 44:49)

Muži od 50 do 59 let (1): 1. Pavel Beroušek (Postřekov, 47:15)

Medailisté v závodě Horem dolem Chospílem (4,8km)

Junioři do 18 let (2 běžci): 1. Vojtěch Decker (20:50) 3. Štěpán Zuna (oba Sport Club Plzeň, 22:17)

Juniorky do 18 let (5 běžkyň): 1. Karolína Nyklesová (Sport Club Plzeň, 26:44), 2. Veronika Maříková (bez oddílu, 28:05), 3. Kateřina Vaňková (Chodští dorostenci, 31:42)

Muži od 60 do 69 let (7): 1. Oldřich Kovařík (Capartice, 21:57), 2. Alois Šatra (Velké Hydčice, 23:42), 3. Václav Dufek (Velosport Domažlice, 23:54)

Muži nad 70 let (3): 1.Karel Fait (AGP Domažlice, 26:11), 2. František März (Sokol Kout na Šumavě, 42:49).

Ženy do 34 let: 1. Kateřina Razýmová (LK Tatran Chodov, 38:51 min.), 2. Jana Brantlová (Mílaři Domažlice, 48:07) 3. Jana Hinterholzingerová (Mílaři Domažlice, 48:10)

Ženy nad 35 let: 1. Anna Fronková (Mílaři Domažlice, 23:56), 2. Zdeňka Lebová (Postřekov, 24:18) 3. Marta Kobanová (Mílaři Domažlice, 24:58)

Autor: Ondřej Váchal