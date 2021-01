Česká jednička se poprvé v této sezoně prodrala do elitní desítky v závodě Světového poháru.

Na trať desetikilometrového stíhacího závodu se závodnice vydávaly v časových odstupech, ve kterých dojely pondělních 10 km volně s intervalovým startem. Razýmová tak odstartovala jako jedenáctá se ztrátou 58 sekund na čelo závodu. O ještě lepší pozici ji připravil pád, kvůli němuž přišla o elitní desítku.

Do té se však dotáhla v úterním stíhacím závodě. Už po prvním kilometru byla desátá. Následně se dostala do silné skupiny, která bojovala o sedmé až dvanácté místo. V dramatickém finiši si dojela pro výbornou devátou příčku se ztrátou 59,3 vteřiny na vítěznou Rusku Stupakovovou.

V celkovém pořadí Tour de Ski tak nyní Razýmové patří 13. místo.

„Jsem moc ráda, že to vyšlo do desítky, a je to pro mě velká vzpruha nejen psychicky, ale také fyzicky. Když se daří, tak se vždycky ještě nějaké síly najdou,“ pochvalovala si Kateřina Razýmová v tiskové zprávě českého lyžařského svazu.

„V té skupině jsme jely opravdu vysoké tempo, moc to bolelo,“ doplnila devětadvacetiletá závodnice, která pochází z Postřekova na Domažlicku a závodí za Sport Club Plzeň.

Tour de Ski končí v neděli tradičním výstupem po sjezdovce na Alpe Cermis. „Nahoru jsem to jela třikrát. Je to brutální a stojí to hodně sil. Tahle etapa bolí od začátku do konce,“ říkala Kateřina Razýmová už před startem Tour de Ski.

Teď by v ní ráda atakovala desátou příčku v celkovém pořadí Tour de Ski.

Zatím je jasně nejlepší ze všech českých běžců, z mužů je nejvýš devětadvacátý Michal Novák, jeho sestra Petra je v průběžném pořadí na 38. příčce.

Jejím nejlepším výsledkem na etapovém závodě byla 23. příčka v roce 2019, loni nedokončila.

Posune letos v Itálii svoje osobní maximum v celkovém pořadí Tour de Ski?