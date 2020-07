´Konečně´ se totiž roztočila kola letošní sezony SONAX Mistrovství České republiky v rally a úvodním podnikem se po několika vinou koronaviru zrušených či přeložených soutěžích stala Rally Bohemia 2020 s centrem v Mladé Boleslavi. Mezi 89 posádkami soudobých závodních aut a 35 dvojicemi v kokpitech historických rallyových speciálů se na start postavila i šestice reprezentující okres Domažlice. Do cíle dojely čtyři ´chodské´ posádky a tři z nich si v klasifikaci ´historiků´ vybojovali poháry.

Celkovým vítězem Rally Bohemia 2020 se stal plzeňský Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem a jejich novou atraktivní technikou Ford Focus RS WRC 06. Vypálili tak na domácím hřišti rybník největším favoritům Janu Kopeckému s Janem Hlouškem s továrním speciálem Škoda Fabia Rally2 Evo, třetí absolutně skončili Finové Jari Huttunen s Mikko Lukkou na Hyundai i20 R5.

Mezi 61 startujícími, kteří dovezli svůj vůz až na cílovou rampu, byla pouze jedna naše okresní posádka Karel Trněný s Václavem Pritzlem. Meclovský soutěžák obsadil s Fordem Fiesta R5 celkově 18. místo a 15. příčku v nejnabitější třídě 2 s odstupem téměř sedmi minut na vítězného Pecha.

,,My jsme pojali letošní ročník Bohemky spíše jako testování. Podniky dvoudenního velkého mistráku pro nás letos nebudou až takovou prioritou, budeme se soustředit spíše na starty v jednodenní Rallysprint sérii. Usedli jsme do auta po velké pauze, navíc jsme v Mladé Boleslavi dlouho nestartovali a v paměti máme ještě starý koncept tratí, proto letošní rychlostní zkoušky byly pro nás zcela něco nového. Postupně jsme se tedy rozjížděli a získávali potřebnou jistotu, nedělní časy už byly o mnoho lepší. Prosadit se v tak obrovské konkurenci mladých a dravých jezdců je pro nás stále těžší a těžší. Fiesta fungovala bez jediného problému a tak jsme odjížděli z Boleslavi celkem spokojení. Dalším naším startem bude poslední víkend v červenci úvodní podnik Liqui Moly Rallysprint série – Rally Příbram,“ zhodnotil své víkendové vystoupení Karel Trněný.

Druhými zástupci Chodů v soudobém závodním pelotonu byli ostřílený domažlický pilot Marcel Tuček s trhanovským ´mitfárou´ Petrem Dufkem. Svezli se však hodně málo… Hned v první rychlostní zkoušce Bohemky, kterou byl městský okruh v Mladé Boleslavi, havarovali a jejich bíločervený produkční speciál Mitsubishi Lancer EVO IX pro další pokračování učinili zcela nezpůsobilým.

„Přesto, že jsme se s Petrem do Boleslavi moc těšili, čekal nás bohužel brzký návrat domů. Na úvodní Staroměstské rychlostní zkoušce jsme havarovali a byli nuceni soutěž opustit. Auto je hodně poničené, nám se naštěstí nic nepřihodilo, a tak převládá z Bohemky spíše zklamání. Takto jsme si úvod letošní sezony vůbec nepředstavovali, zvlášť když se nám tu poslední dva roky tolik dařilo. Čeká nás rozhodně spousta práce a úsilí s opravou auta, netroufnu si vůbec v téhle chvíli odhadnout, kdy a kde přijde náš další start,“ smutně konstatoval Marcel Tuček.

Zbylé čtyři ´okresní´ posádky bojovaly v Rally Bohemia Historic 2020 a tři z nich spatřily i cíl. Nejvýše z nich nakonec figurovali ve výsledkové listině chodovští Oldřich Kovařík mladší s Markem Kapicem na krásné extovární Škodě Favorit 136 L. Dokončili ´veteránskou´ Bohemku šestí absolutně a stříbrní ve třídě E1. Na celkové vítěze Janotu s Novákem (Opel Kadett GT/E) ztratili přes jedenáct a půl minuty, za nejrychlejšími ´éčkaři´ Štolfou s Hawlem na stejném autě jako oni zaostali o necelé tři minuty.

„Byla to krásná soutěž, navíc vyšlo i počasí. Tratě rychlostních zkoušek se výrazně zlepšily. Vloni jsme tu nestartovali, ale je vidět, že pořadatelé odvedli pořádný kus práce. Tratě našemu Favoritu seděly, čím rozbitější jsou, tím pro nás lepší. Začátek soutěže jsme pojali bohužel trochu volněji, až odpoledne jsme začali ztrátu stahovat. V neděli už jsme se soustředili na kontrolu a udržení pozice. Druhé místo je pro nás rozhodně moc pěkný výsledek. Auto fungovalo bez problémů, což se nedá říci o otcově Octavii. Ten byl nucen v sobotu startovní pole historiků opustit. Na vině byla porucha diferenciálu, ten se nakonec díky pomoci kamarádů a známých podařilo vyměnit a v neděli mohl pokračovat alespoň v rámci super rally bez nároku na body. My prozatím další letošní starty neřešíme, vše se uvidí,“ konstatoval mladší z Oldřichů Kovaříků včetně zmínky o důvodu odstoupení druhé týmové posádky Oldřich Kovařík starší – Josef Píža se Škodou Octavia TS.

Škodovku, v tomto případě 1000 MB, krotil na trati i kdyňský Bohumír Svoboda mladší. Na cílové rampě z toho pro něj a Zbyňka Soběharta byla 12. příčka absolutně a pohár za prvenství ve třídě C0.

„Za nás rozhodně super výsledek! Krásně jsme se ze Zbyňkem svezli. Závodilo se naplno od první vložky až do té poslední a opravdu nás to moc bavilo. Auto, mimochodem druhé nejstarší ve startovním poli historiků, fungovalo naprosto úžasně a nemuseli jsme řešit jediný sebemenší problém. Dalším podnikem bude pro nás Rally Příbram, která se odjede premiérově v rámci Rallysprint série a je zároveň započítána i do našeho mistrovství historiků. Už teď se do Příbrami samozřejmě moc těšíme,“ netajil spokojenost mladší ze známého závodního klanu Svobodů. Jeho otec stejného jména letos na Bohemku nepřivezl ´provětrat´ žádný ze svých soutěžních skvostů Škoda 120 S nebo Škoda 110 R skupiny A.

O příčku za Svobodou celkově a na bronzovém stupínku ve třídě E1 skončili se Škodou Favorit 136 L poslední z chodských soutěžáků, bratrská dvojice Václav a Jan Anderlovi.

„Bohemka se nám vždy moc líbila, a proto jsme se letos už nemohli dočkat, až odstartujeme. Byl to náš první závod po opravdu dlouhé době, naposledy jsme s bráchou seděli v autě na Pačejově v roce 2018. Letošní Bohemku jsme si parádně užili, zdejší rychlostní zkoušky nás opravdu baví a navíc s autem nabyly žádné zásadní problémy. Byly to pro nás další cenné zkušenosti, jak na trati, tak i na přejezdech. Když člověk špatně odbočí, najede na dálnici, vyrobí si tak zajížďku 40 kilometrů a o jedenáct minut prošvihne časovou kontrolu, tak následuje samozřejmě časová penalizace… To ovšem k závodům patří a je třeba se z chyb ponaučit. Moc bychom chtěli poděkovat klukům z našeho týmu, kteří se o nás celý víkend parádně starali a také všem, kteří nás podpořili a pomohli nám postavit se na start Rally Bohemia. Naše další starty jsou bohužel ve hvězdách, vše záleží na financích. Tak uvidíme…,“ uvedl po skončení letošní premiérové mistrovské soutěže Václav Anderle.

Autor: Robert Babor a Radek Svozil