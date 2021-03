Na halovou sezonu 2020/21 ale hned tak atleti a atletky v Česku nezapomenou. Byla vinou koronavirové pandemie hodně specifická. Po několika možnostech startu pro dospělé se konečně dočkali i mládežnici, ale byla to zároveň jejich labutí píseň. Až 19. února se totiž Český atletický svaz dozvěděl, že halové Mistrovství České republiky mládeže je zahrnuto do výjimky ze zákazu hromadných akcí a že se o prvním březnovém víkendu uskuteční v moderní atletické hale v Ostravě. Samozřejmě za přísných hygienických podmínek, tentokrát i s povinnými PCR testy.

Stejně jako u dospěláckého MČR byl výběr účastníků na vrcholnou domácí akci mládeže hodně omezený. I tak se za předvedené výkony především z loňské sezony usmálo štěstí na pětici atletů ze dvou domažlických klubů a klapla jim nominace. Mílaře Domažlice na šampionátu reprezentovali Vojtěch Švajner a Lucie Kubecová, v dresech AC Domažlice startovali Jan Kocián, Pavel Froněk a Jan Pergler.

Sobotní program v režii běžců

Ve dvoudenní soutěži přicházejí tradičně na řadu nejdříve sobotní rozběhy. Jako první se do boje pustila reprezentantka Mílařů Lucie Kubecová, která si v prvním rozběhu na 800 metrů vedla výborně a ve vyrovnaném finiši a boji o dvě postupová místa do finále se zkušeně vměstnala na druhé místo. Radost z výrazného osobního rekordu 2:20,20 minuty bohužel zhatila následná diskvalifikace za vyšlápnutí z dráhy. Po několika těsných nepostupech do finále o jedno místo anebo o setiny přišla tentokrát tato smolná situace. Bohužel to k závodění v hale patří.

„Za mě to i přes nešťastné vyšlápnutí byla dobrá kontrola po zimní přípravě, která byla vzhledem ke všem okolnostem náročná. Lucka měla na to běžet ještě rychleji, ale nebyla ještě dostatečně rozzávoděna. Věříme, že letní sezona proběhne v lepších podmínkách a bude možnost více závodit,“ zhodnotil první start Kubecové v kategorii dorostenek šéftrenér mládeže Mílařů Domažlice Jiří Voják.

Jeho trenérský kolega z Mílařů David Sekerák, který tou dobou dohlížel na své svěřence oštěpaře na soustředění na Kanaráských ostrovech a v Ostravě měl i svého běžeckého ´koně´ Vojtěcha Švajnera, sledoval alespoň on-line stream závodů na facebooku a Lucii Kubecovou pochválil: „Běžela super! Snaha byla veliká.“ Ještě konkrétnější byl diskvalifikací zklamaný, ale přesto na dceru pyšný Lucčin otec, známý kdyňský fotbalový rozhodčí Václav Kubec: „Myslím, že ani ve finále by se neztratila. Na Top 5 to určitě bylo a i bedna byla blízko. Příště bedna bude…!“ už s nadhledem a úsměvem na rtech okomentoval severomoravskou štaci mladé běžkyně táta tří dcer, které se všechny úspěšně věnují atletice.

Zhruba hodinu po startu Lucie Kubecové nastoupil do akce při své premiéře na halové ´čtyřstovce´ její oddílový kolega Vojtěch Švajner. Svěřenec kouče Sekeráka se mezi specialisty čtvrtkaři neztratil. V prvním rozběhu obsadil čtvrté místo, ale hlavně si vytvořil osobní rekord 53,01vteřiny, což je výrazný posun oproti venkovnímu výkonu. Celkově to Vojtěchovi v republikové konkurenci stačilo na 12. místo. Směrem k hlavní venkovní sezoně to pro druhým rokem dorostence byl vskutku kvalitní test formy.

Sobotní večer patřil na oválu dlouhým běhů, kde AC Domažlice do boje na tři kilometry vyslalo juniora Jana Perglera. Ten využil rychle rozběhlého závodu a patnáct okruhů zvládl vcelku v rovnoměrném tempu. Odměnou mu byl skvělý halový osobní rekord, když se časomíra zastavila na hodnotě 9:02,15 minuty. V závodě, kde si z dvanácti vytrvalců vytvořila osobák plná desítka z nich, obsadil cenné šesté místo. Od absolutního rekordu byl Pergler vzdálen jen přibližně 1,5 sekundy. „Honza se nezalekl velmi nabitého startovního pole a ukázal svoji formu! Svůj osobní rekord v hale si vylepšil o neskutečných 33 sekund!“ radoval se předseda AC a sám bývalý vynikající běžec Zdeněk Forster.

Nedělní show výškařů

Druhý den se svého startu dočkali i zástupci technických disciplín. Tentokrát nebylo daleko ani k cennému kovu, když medailisty z předchozích šampionátů potrápil reprezentant AC a svěřenec právě Petra Konopa Pavel Froněk. Loňský medailista ze žákovského českého šampionátu skákal do výšky 186 cm pouze s jednou opravou, zmíněnou výšku zdolal napotřetí. Další postupná výška 188 cm již byla nad jeho možnosti, i když týden před šampionátem se dokázal v pražské Stromovce při čtvrtém kole halové atletické ligy přenést i přes laťku ve výšce 187cm, což je jeho momentální osobní rekord. Medaile se letos v Ostravě rozdávaly od překonání laťky ve výšce 190 cm a výše. Froněk i tak při premiérové sezoně v dorostenecké kategorii pozlobil favority a bral výborné 4. místo. V sektoru se mohl hecovat s oddílovým kolegou Janem Kociánem, pro kterého se jednalo o premiérový individuální start na MČR. V nabitém závodě přeletěl laťku ve výšce 177cm, což pro něj znamenalo 8. místo. Svěřenec Jana Ledviny je v kategorii juniorů již druhým rokem, ale o medaili z halového šampionátu juniorů bude mít možnost i za rok zabojovat Froněk.

„Pavel jistě není zklamaný ze čtvrtého místa, neboť to je jeho první MČR mezi dorostenci. Ukázal, že se neztratí ani mezi staršími soupeři. Všem reprezentantům AC gratulujeme a děkujeme za velmi úspěšné vystoupení na Mistrovství České republiky! Tři naši závodníci a tři výkony v Top 8!“ chválil po závodech úspěšnou trojici klubový kouč AC Domažlice.

Mládežničtí reprezentanti domažlických oddílů ukázali stejně jako jejich starší kolegové, že během zimní přípravy poctivě trénovali a čekali na svou šanci. Je třeba jim jen popřát, aby v hlavní sezoně měli více příležitostí ukázat co v nich je. Například žactvo a přípravka se nedostala ani k jednomu startu, což je smutná vizitka současné doby. Tak hurá do tréninku vstříc letní sezoně.

Výsledky domažlických atletů:

Běh 400 m – dorostenci: 1. Tomáš Majer (Ústí n.L.) 49:32 sec., 2. Jan Ullman (Kladno) 49:78 sec., 3. Rudolf Žižka (MS Brno) 49:98 sec., … 12. Vojtěch Švajner (Mílaři Domažlice) 53:01 sec.

Běh 800 m – dorostenky: 1. Hana Borová (Vítkovice) 2:11,01 min., 2. Sára Viktorie Serbousková (Česká Třebová) 2:16,13 min., 3. Anna Cagašová (Frýdek-Místek) 2:17,46 min., … Lucie Kubecová (Mílaři Domažlice) diskvalifikována

Běh 3000 m – junioři: 1. Matěj Hřebačka (Hodonín) 8:39,61 min., 2. Philippe Carpentier (Škoda Plzeň) 8:41,39 min., 3. Jakub Zejbrdlich (Mladá Boleslav) 8:42,70 min., … 6. Jan Pergler (AC Domažlice) 9:02,15 min.

Skok vysoký – dorostenci: 1. Tomáš Jelínek (Jindřichův Hradec) 196 cm, 2. Tomáš Neufuss (Velké Meziříčí) 192 cm, 3. David Kožíšek (Mladá Boleslav) 190 cm, 4. Pavel Froněk (AC Domažlice) 186 cm, … 8. Jan Kocián (AC Domažlice) 177 cm