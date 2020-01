V okresním městě byla na programu pouze dohrávka jedenáctého kola, nicméně velice důležitá. Dokompletovala totiž všechny plánované zápasy úvodních dvanácti kol a před posledním kolem základní části rozhodla o sedmém týmu se zajištěným postupem do osmičlenné nadstavbové části.

A tím se stali hladkou výhrou 3:0 nad lehce favorizovanými Ježíšovo dětmi bowlingáři Puntíků. Slabší nához jejich lídra Miloše Černohorského totiž u soupeře kompenzovaly výpadky dua premiantů Václava Podskalského a Jiřího Pivoňky.

Dohrávka 11. kola:

Ježíšovo děti – Puntíci 0:3 (1035:1154) Benešová 284, Podskalský 268, V. Ticháček 253, Pivoňka 230 – Čech 312, Wolf 293, Černohorský 279, Hlaváček 270.

Boj o nadstavbu

V posledním, třináctém kole základní části se ale bude bojovat nejen o poslední účastnické místo v nadstavbové části, ale i o umístění v tabulce, znamenající větší příděl týmových bodů do další části soutěže.

„Celkový bodový zisk ze základní částí totiž bude po třináctém kole týmům vymazán, ale celkový nához jim zůstane dál. Pro nadstavbu dostanou body odpovídající jejich aktuálnímu umístění v tabulce. Vítěz základní části tedy začne nadstavbu se sedmi body, druhý v pořadí se šesti body, třetí s pěti body a tak dále až do osmého místa bez bodu,“ popisuje další postup bojů o titul hlavní organizátor Domažlické bowlingové ligy Libor Horák.

Vítěz základní části je již znám. Stal se jím suverénně nováček soutěže Dejsi catering. „Jsme rádi, že jsme ukázali svoji sílu, ale je to zatím jen první krok. Rádi bychom získali hned v naší premiérové sezoně titul, ale nesmíme dopadnout jako v minulém roce B.S.P.,“ naráží kapitán vedoucího týmu soutěže Michal Černý na předchozí ročník DBL, v němž loňský nováček B.S.P. také ovládl základní část, probojoval se až do finále, ale v něm podlehl obhájcům prvenství z APM Automotive.

Znovu by to nechtěl prožít ani Radek Šimák, který před sezonou do Dejsi catering přestoupil právě z B.S.P.

A právě B.S.P. se bude snažit uhájit druhou příčku po základní části. V utkání proti poslednímu Dotiku mu stačí výhra za dva body, a to se zdá dostatečně reálné.

Od třetí do sedmé pozice může ještě nastat řada změn a o poslední osmou postupovou příčku se poperou tři týmy. Nejvýhodnější pozici má K+D, kterému k jejímu uhájení stačí výhra za dva body proti Pětce. Při překvapivém zaváhání favorita by šanci dostali hráči BC Space Pigs či Dřeváků, kteří do vzájemného duelu jdou s neuvěřitelnou vyrovnaností stejného počtu bodů a náhozovým rozdílem pouhé jedné kuželky 12947:12946.

Tabulka:

1. Dejsi catering⋌ 12 10 0 1 1 13936 31

2. B.S.P.⋌ 12 7 1 3 1 14523 26

3. Postradatelní⋌ 12 6 3 1 2 13853 25

4. APM Automotive⋌ 12 7 2 0 3 13368 25

5. Dobrý ročník⋌ 12 4 4 2 2 13776 22

6. Ježíšovo děti⋌ 12 6 1 2 3 13562 22

7. Puntíci⋌ 12 4 3 2 3 13460 20

8. K+D⋌ 12 3 4 1 4 12825 18

9. BC Space Pigs⋌ 12 1 5 3 3 12947 16

10. Dřeváci⋌ 12 2 3 4 3 12946 16

11. Mix⋌ 12 2 1 4 5 12547 12

12. Pětka⋌ 12 2 1 2 7 11165 10

13. J.F.F.⋌ 12 0 2 3 7 12278 7

14. Dotiko⋌ 12 0 0 2 10 10984 2

KDYŇSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA

Ve Kdyni se hrál důležitý zápas mezi druhým Kdyniem a třetím Ferdasem. Byl napínavý až do posledního hodu.

„Jako úplně poslední šel na dráhu Štefan Dilingai z Ferdase a pokud by doházel víc než patnáct kuželek, získal by pro svůj tým vítězství. Jenže trefil čistý střed a zůstalo mu na obou stranách dráhy stát po dvou kuželkách, což se shodit už nepodařilo. Z výhry 2:1 se tak radovalo Kdynium,“ prozrazuje rozhodující moment zápasu pořadatel soutěže Petr Janda.

Výsledky:

Elitex – Hasiči 3:0 (1324: 1162) Timura 302, Fedor 290, J. Ryneš 281, Gondek 249, K. Ryneš 202 – Odvody 263, Klička 263, Šenkár 230, Schuster 222, Mach 184..

No/Hair – Welpro 3:0 (1473:1289) Pachl 332, Kest 324, Havlovic 306, Hána 274, Koutník 237 – A. Bušek 279, Lorenc 268, Shetelya 252, Martin Ticháček 252, L. Ticháček 238.

Kdynium – Ferdas 2:1 (1582:1575) Šustek 355, Suchý 330, Krásnický 308, K.Kuželík 298, Pálka 291 – J. Slezák 363, Dilingai 315, Boho 313, K. Slezák 303, Potůček 281..

Tabulka:

1. Mix Team⋌ 10 7 3 0 0 16163 27

2. Kdynium⋌ 9 7 1 1 0 14198 24

3. Ferdas⋌ 10 6 1 2 1 15558 22

4. Elitex⋌ 10 6 1 0 3 14191 20

5. Boulaři⋌ 9 6 0 2 1 13976 20

6. No/Hair⋌ 9 4 1 2 2 13446 16

7. Pivoňky⋌ 8 2 3 1 2 11730 13

8. BC Průsmyk⋌ 10 3 0 1 6 13856 10

9. PS Jitřenka⋌ 9 1 3 0 5 11813 9

10. Pohoda⋌ 9 1 1 2 5 12595 7

11. ČD Team⋌ 8 2 0 1 5 10523 7

12. Welpro⋌ 10 1 0 1 8 12361 4

13. Hasiči⋌ 9 0 0 1 8 11019 1

Autor: Karolína Baborová