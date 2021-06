Závod se po pěti letech vrátil do Klatov a účastníci jeli na nové trati v Klatovském boru. „Tím, že to byl první letošní závod v Plzeňském kraji, tak byla vyšší účast – 238 startujících v devatenácti kategoriích. Nepadl žádný rekord,“ shrnul organizátor Velké ceny Klatov Petr Votípka.

Závodníci byli podle něj spokojení s obtížností trati. „Ocenili, že nejeli na jednoduché trati. Byla technicky náročná a nejobtížnější byl výjezd do prudkého kopce po startu,“ řekl Votípka.

Kategorie U23 a elite od 23 do 39 let jely sedm kol a jeden okruh měřil 2,2 kilometru. Masters 40 absolvovali šest kol a masters 50 pět okruhů.

V kategorii do 23 let vyhrál Michal Volf (COPR TJ Přeštice) o tři a půl minuty. Závod elite od 23 do 39 let byl vyrovnanější, protože Jan Beneš (Kola Pakandl) zvítězil o 28 vteřin. Mezi ženami dominovala Kateřina Vaverková (COPR TJ Přeštice), která vyhrála o 71 vteřin kategorii elite a U23. Masters 40 ovládl Ladislav Pakandl (Kola Pakandl) s náskokem 49 sekund a masters 50 jednoznačně vyhrál Miroslav Kobes (Velosport Domažlice) o dvě minuty a deset vteřin.

V předchozích letech závodníci jezdili na Křesťanském vršku nad městem Klatovy, ale zdejší park bude revitalizován. „Takže nám město vytvořilo podmínky pro závod na novém místě,“ vysvětlil Petr Votípka.

Druhý díl seriálu horských kol PAL Cup je na programu tuto sobotu v Přešticích s názvem Memoriál Vítka Přerosta. Závod bude v přeštickém areálu sportu Prior.

Poté bude více než měsíční pauza, protože Velká cena Radnic byla zrušena.

PAL Cup bude pokračovat 7. a 8. srpna ve Stupně na Rokycansku.

Výsledky

Velká cena Klatov:

Děti 6 let a ml.: 1. Dostál; 1. Hauerová. Děti 7-8 let: 1. Breburda; 1. Kejzlarová. Děti 9-10 let: 1. Rybář; 1. Drábková. Žáci 11-12 let: 1. Prýca; 1. Sluková. Žáci 13-14 let: 1. Zeman; 1. Bořánková; Kadeti 15-16 let: 1. Šmíd; 1. Beyerová. Junioři 17-18 let: 1. Čáslavský; 1. Roldan. U23 muži: 1. Volf (COPR TJ Přeštice), 2. Veselý (MS Bike Academy Racing), 3. Vrba (Horní Lukavice). PPK elite muži 23-39 let: 1. Beneš (Kola Pakandl), 2. Markvart (MS Bike Academy Racing), 3. V. Stošek (Bikeaction – Rocky Mountain Team). PPK ženy elite a U23: 1. Vaverková (COPR TJ Přeštice), 2. Spěšná (MS Bike Academy Racing), 3. Haselbergerová (Born In Šumava). Masters 40 (40-49 let): 1. Pakandl (Kola Pakandl), 2. Jedlička (MS Bike Academy Racing), 3. Rybář (CK Loko Rakovník). Masters 50 (50 let a starší): 1. Kobes (Velosport Domažlice), 2. Hrabý (Jiko Čácha Sušice), 3. Trampota (COPR TJ Přeštice).