Středa 1. ledna v 11 hodin. Měli jste ještě půlnoc nebo jste byli čilí a připraveni na vstup do roku 2020? Rekordních 123 běžců mělo jasno a sportovní sezonu odstartovalo na již 43. Novoročním běhu v Draženově. Odměnou jim bylo krásné slunečné počasí a téměř bezvětří, což se na náročné 6550 metrů dlouhé trati hodilo.

A na co se diváci nejvíce těšili? Dorazí loňský vítěz Tomáš Jaša obhájit triumf a znovu zaskočit místní běžeckou elitu? Kdo nejvíce využije absence zraněného lídra loňské sezony Jiřího Vojáka? Připíše si běžecký nestor Karel Fait již 42. účast na tomto oblíbeném závodě?

I když za traťovým rekordem legendárního Vlastimila Zwiefelhofera hodně zaostal, podruhé za sebou se fanoušci v cílovém prostoru dočkali vítěze za méně než 22 minut. Pro znalé atletické fajnšmekry to překvapení nebylo, ale bylo plno i těch, kteří nevěřili vlastním očím, když se před statkem U Podestátů zjevil sedmnáctiletý Jakub Davidík z TJ Baníku Stříbro.

Svěřenec Alexandra Matulky se rozhodl, že mezi svátky potrápí svého občasného tréninkového sparingpartnera a velkého rivala Tomáše Jašu ze Škody Plzeň. Předčil ho na Vánoční míli ve Stříbře a při Vánočním běhu pod Černou věží v Klatovech, kde v obou případech ho připravil i o traťové rekordy. Třetí skalp a odvetu za loňskou porážku Tomášovi připravil tentokrát na Chodsku.

VÝVOJ MEZI ELITOU

Dvojice ze Stříbra se zbytku startovního pole vzdálila už v první části závodu a střihla si vlastní duel. Rozhodující náskok si Davidík začal vytvářet po stoupání od Újezda směrem k Petrovicím.

„V Petrovicích jsem věděl, že už Kubovi nestačím a že mi oplatí porážku z loňska. Včera jsem startoval v Poděbradech a už toho měly nohy opravdu dost. Kuba mě v závodním trojboji mezi svátky pěkně vyškolil, ale pro mě je to motivace do další práce. Vše směřuji na hlavní sezonu, chci se na léto adekvátně připravit,“ povídal krátce po doběhu vytáhlý borec z Kladrub, reprezentující AK Škodu Plzeň a momentálně očekávající druhého potomka.

Za Jašou se očekával velký boj o třetí místo, který měli svádět reprezentanti Mílařů Domažlice Ondřej Váchal s Radkem Veselým a „lesní muž“ Ondřej Teska. Toto trio absolvovalo kompaktně necelé dva kilometry, poté Veselého postihla křeč a z předních příček se vytratil.

Teska zhruba v polovině trati lehce poutekl Váchalovi a jednalo se o rozhodující trhák v rámci celého závodu. Rozestup z Petrovic, kde běžci probíhají metou čtvrtého kilometru, se již výrazněji nezměnil a třiatřicetiletý běžec získal zasloužený bronz a neoficiální triumf mezi okresními rivaly.

Supertalent české atletiky Davidík na trať potřeboval 21 minut a 43 sekund, Jaša o 35 vteřin více, Teska si vylepšil osobní rekord na hodnotu 22 minut a 53 sekund.

Váchal finišoval v čase 23 minut a 22 sekund a za ním s odstupem 40 sekund proťal cílovou pásku již první dorostenec, mimochodem oddílový kolega Davidíka Štěpán Trávníček. Odolal i útoku Luboše Reifa z Domažlic, který za poslední měsíce zaznamenal výkonnostní růst a značně se přiblížil místní elitě.

KATEGORIE ZKUŠENÝCH

Že běžci z Tachovska hráli v Draženově důležitou roli, stvrdil Ivan David, který se jako poslední vměstnal pod hranici 25 minut, konkrétně o 7 sekund, a s přehledem ovládl kategorii mužů nad 50 let. Udělal tím tak první krok k obhajobě seriálového vítězství z roku 2019.

Mezi čtyřicátníky na startu chyběli Fronk i Švarc, tak se cesta za triumfem otevřela Pavlovi Majerovi, který toho dokázal naplno využít. V absolutním pořadí dvanáctý borec z Domažlic vyhrál s časem 26 minut a 9 sekund.

Neměl to ale vůbec jednoduché, Martin Sokol za ním zaostal o pouhých 8 sekund a Pavel Jílek z Klatov 11 vteřin. V této věkové sortě startovalo přes čtyřicet běžců, mezi nimi i uznávaný fotbalový rozhodčí Pavel Královec.

Bezkonkurenčního Ivana Davida u mužů nad 50 let doplnil na stupních vítězů Petr Kuželka z Postřekova, který finišoval hned za třemi nejlepšími běžci čtyřicátníky. Třetí místo pak zbylo na Zdeňka Forstera.

ÚSPĚŠNÁ OBHÁJKYNĚ

Ten se musel sklonit před nejrychlejší ženou, kterou na Nový rok byla Jana Brantlová, tentokráte startující za Mílaře Domažlice. Triatlonistka se oproti loňskému času zlepšila o minutu a půl a na trati strávila 27 minut a 8 sekund a v cíli zářila štěstím.

Stejně jako David za obhajobou celkového triumfu úspěšně vykročil Alois Šatra z Velkých Hydčic, když na Brantlovou ztratil 13 sekund, ale s přehledem mu to stačilo na prvenství mezi muži nad 60 let. Ve veteránské kategorii bronz bral Karel Fait, který nezklamal, do Kulturního domu v Draženově dorazil mezi prvními a u pořadatelů zaznamenal 42. účastnickou čárku. Jelikož je ročník narození 1950, může se pochlubit vítězstvím v kategorii mužů nad 70 let.

U zralejších žen se z vítězství radovala Stanislava Forsterová z SC Marathon Plzeň, která se vrací do dřívější skvělé formy.

Novoroční běh bývá nejen startem do nadcházejícího sportovního roku na Domažlicku, ale také novým startem či comebackem pro mnohé závodníky. Po mateřské dovolené kecky znovu obula Vendula Peteříková, zavzpomínala na úspěšné roky závodního běhání a v kategorii žen nestačila pouze na vítěznou triatletku Brantlovou.

STŘET SPORTŮ

V Draženově se schází nejen běžci, ale i milovníci ostatních sportů. Nejinak tomu bylo letos. Proto se v cíli zdravili cyklisté z Velosportu Domažlice, florbalisté z FbC Domažlice, plavci Rejnoků Domažlice, domácí sportovci z rodiny Jahnů nebo „Hujerojc“, což vypadá, že se na Chodsku rozjel nový klan. Že Novoroční běh není záležitostí pouze regionálních stálic, potvrzuje start borců z Vimperku, Dolan, Stříbra, ale i hodně vzdáleného Moravského Berouna.

Celé dopoledne se neslo v přátelském duchu, přání toho nejlepšího nejen v běžeckém odvětví po celý rok a zdravé rivality. Ke všemu přispělo i mrazivé, ale příjemné počasí.

Momentálně se ladí konečná podoba letošního 37. ročníku Běžce Chodska, který Novoročním během odstartoval. Pokračovat by měl 4. dubna jarním vrcholem okresní sezony Během Koutem, kde se rozjede i Junior Běžec Chodska.