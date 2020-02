Ondřej Petržík. Toto jméno nadějného basketbalisty si dobře zapamatujte, možná o něm ještě v příštích letech uslyšíte.

Čtrnáctiletý borec z Chrastavic u Domažlic zaznamenal v sezoně 2019 raketový vzestup výkonnosti a jeho sportovní život pod bezednými koši nabírá na obrátkách. Kromě toho, že je tahounem mládežnického družstva Jiskry Domažlice, ale i extraligového výběru BK Lokomotivy Plzeň, tak si vysloužil i pozvánku na první reprezentační sraz v kategorii U15. Jak vypadala cesta skromného, ale o to pilnějšího basketbalisty až mezi výběr těch nejlepších v tuzemské konkurenci?

Z KURTU NA PALUBOVKU

Možná trochu překvapivě jeho první sportovní kroky nevedly na palubovku, ale na ledové kluziště a následně na tenisové kurty. Ondřej chtěl k tenisu přidat i nějaký kolektivní sport a tak ho rodiče přivedli na basketbalový trénink. Svoji úlohu zde sehrál i fakt, že trenér mládežníků a momentálně jeden z koučů U17 v Domažlicích Pavel Ticháček pochází také z Chrastavic. A už to jelo.

„Zpočátku jsem neměl žádné velké ambice, basketbal mě prostě bavil a přišel mi záživnější než tenis nebo fotbal. Tenisu jsem se věnoval zhruba tři roky a s basketbalem koketuji od nějakých osmi let,“ přibližuje nenápadný zrod strmě se zvedající kariéry Ondřej Petržík.

Každopádně průprava z tenisu se mladému basketbalistovi velice hodí a projevuje se v lepších reflexech, postřehu, startu na míč nebo dynamice, což si v útlém věku přisvojil a nyní to využívá v konfrontaci s konkurenty.

A jak se k jeho přístupu staví šéftrenér mládeže Jiskry Domažlice Josef Prettl?

„Ondra je hodně skromný kluk, který nikdy nechtěl vyčnívat. Vždy trénoval naplno, vnímal rady trenérů, sám si přidával tréninkové dávky mimo rámec běžných fází. Individuálně běhá a posiluje a jako jeden z prvních pochopil, že 4,5 hodiny týdně na palubovce z něj neudělá výborného basketbalistu. Svým přístupem i mimo sportovní haly ukazuje cestu pro ostatní,“ chválí mladého borce Prettl.

V mládežnických kategoriích se v basketbalu dbá na to, aby si sportovec vyzkoušel všechny posty. S postupem věku se již pasují do rolí, kde jsou konkrétnímu klubu nejplatnější. I díky své rychlosti a silové vybavenosti tak nyní Ondřej obsazuje nejčastěji roli křídla.

Z DOMAŽLIC PŘES PLZEŇ DO EVROPY

A kdy přišel hlavní zlom, že basketbal nebude jen zábava na vyplnění volného času, ale i cesta za hvězdnou kariérou?

„Před rokem a půl, kdy jsem začal hrát za Plzeň, mě napadly myšlenky, že bych se basketbalem mohl někdy živit a hrát za reprezentaci. Každopádně chci v nynějších zajetých kolejích skloubit sport i školu a po maturitě se uvidí,“ říká Petržík.

Zajeté koleje pro mladého „baskeťáka“ znamenají tři tréninky týdně v Domažlicích – pondělí, středa a pátek, které prokládá úterními a čtvrtečními tréninkovými bloky v Plzni. Toto úsilí pak graduje o víkendech, kdy absolvuje zápasy za Plzeň v extralize U 15 a v Domažlicích s o rok staršími soupeři v nadregionální lize s U17. To že se poměřuje i se staršími protivníky jako nevýhodu nevnímá, protože již od prvních kategoriích byl posílán do vyšších kategorií, kde se „otrkal“. Se staršími soupeři i spoluhráči postupuje krok po kroku, od kategorie ke kategorii a sbírá zkušenosti.

To i díky tomu, že spolupráce Plzně a Domažlic momentálně funguje na velice kvalitní úrovni a mladí talentovaní hráči tak mají ideální možnost se rozvíjet.

„O Ondru je zájem v Plzni, ale i v Praze. Kluby ve větších městech jsou schopny hráčům zajistit servis, vytvořit podmínky ke studiu a popohnat je k dalšímu basketbalovému rozvoji. Vše závisí na samotném hráči, ale i rodičích, protože u borců do 18 let je nutný souhlas zákonných zástupců. Velký zájem má i Sokol Pražský, který našeho hráče již povolal v loňském roce do evropských soutěží,“ přibližuje možnosti a zájemce o služby mladého křídelníka Prettl.

Dojem nejen v pražském oddílu udělal Ondřej především na turnaji v Bulharsku, kde se stal MVP (nejužitečnějším hráčem svého týmu). V té době hrál ligu za Domažlice a soutěže v Evropě za Sokol Pražský. Nominaci do klubu si vybojoval, když zaujal trenéra Martina Jindru, který je kmenově v Sokolu Pražském, ale působil i na Domažlicku a zároveň vykonává funkci trenéra v reprezentační kategorii U15.

Další ocenění si vybojoval Ondřej na turnaji evropského formátu, kam se podíval se Sokolem Pražským na základě klubových výkonů. Důvěru splatil tím, že se vyšvihl i mezi All stars pětici celého turnaje, což potvrzuje jeho vynikající výkonnost.

REPREZENTAČNÍ VÝZVA

Vše prozatím vygradovalo první pozvánkou na sraz širšího reprezentačního výběru, který proběhl během tří dnů na počátku basketbalové sezony 2019-2020 v Pelhřimově a pětice trenérů mezi 26 borců vybrala i Ondřeje Petržíka. Jednalo se o kemp, kde ve výběru byly především o rok starší hráči než basketbalista z Domažlic. Na srazu se jednalo o třífázové tréninky, které doplňovaly i přednášky výživové poradkyně Zuzany Šafářové a další prvky komplexní přípravy. Na prosincový přípravný turnaj do Vukovaru v Chorvatsku trenéři vybrali 12 borců, mezi kterými se Ondřej nakonec neobjevil.

„Byla to pro mě skvělá zkušenost, líbilo se mi i zázemí na kempu. Super příležitost zatrénovat si s těmi nejlepšími hráči z mého ročníku. Výzvou je se jednou podívat i do užšího výběru,“ zhodnotil s pokorou premiérovou účast Petržík.

Borec, který by v budoucnosti rád nakoukl i do Kooperativa NBL, je první vlaštovkou úspěšného konceptu domažlické mládeže a průkopník nové éry. Je vidět, že i z Domažlic to jde mezi elitu.