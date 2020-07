Letos se koná už osmnáctý ročník soutěže, kterou poprvé uspořádal v roce 2003 Václav Doubek. Ten až do své smrti v osmdesáti letech věku v roce 2015 předával základy střeleckých dovedností několika generacím otovských dětí.

Konkrétně si účastníci budou moci změřit síly ve třech disciplínách: střelbě vestoje ze vzduchové pušky na deset ran ze vzdálenosti 10 metrů, rychlopalném střeleckém souboji na sklopné terče a soutěži tříčlenných družstev o putovní pohár. Pořadatelé z otovského obecního úřadu a z rodiny Václava Doubka vypsali čtyři kategorie pro děti, mládež od 10 do 15 let, ženy a muže. Nejlepší dospělí a mládež si odnesou poháry, děti dostanou medaile. Startovné činí 50 korun pro dospělé, účastníci pod patnáct let mohou soutěžit zdarma.

„Prezentace střelců proběhne přímo v hostinci a vlastní střelba se uskuteční podle pokynů pořadatelů ve vyhrazeném prostoru za hostincem. Vzduchovky zajistí pořadatelé, ale účastníci mají i možnost přinést si a použít vlastní zbraně s otevřenými mířidly ráže 4,5 mm,“ dodávají další důležité informace organizátoři akce Martin a Pavel Doubkovi.