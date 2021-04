Úspěšným uspořádáním úvodního podniku Sonax Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, kterým byla předminulý víkend Kowax Valašská rally, ukázali moravští organizátoři v čele s Jaromírem Tomaštíkem cestu jak i v současné době plné proticovidových opatření zrealizovat velkou sportovní akci.

V jejich šlépějích se chce vydat i Pošumavský auto moto klub Klatovy (PAMK) a od 7. do 9. května uspořádat obě tradiční soutěže Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye. Samozřejmě bude součástí i oblíbená rychlostní zkouška na Domažlicku ´Koráb´ u Kdyně.

„Již byla vydána zvláštní ustanovení a zahájen příjem přihlášek. Loňská sezona byla pro Pošumavský auto moto klub v AČR velmi nešťastnou. Hned dvakrát musely být ve vysokém stupni příprav odvolány chystané mistrovské soutěže, klub se navíc musel s ohledem na epidemiologickou situaci vzdát i některých dalších oblíbených aktivit a plánovaných akcí. Ani rok 2021 v tomto směru nezačal příliš šťastně, přesto už klatovští organizátoři nehodlají 29. ročník Historic Vltava Rallye a 55. ročník Rallye Šumava Klatovy dále odkládat, ač zjevně za cenu mnoha omezení,“ informuje mediální zástupce pořadatelského sboru Karel Špaček.

Oproti organizátorům neméně populární ´Valašky´ budou mít Klatovští na začátku května výhodu v tom, že po 11. dubnu by měl skončit zákaz překračování hranic okresu a možná do té doby přijde i nějaké další menší uvolnění proticovidových opatření. Nicméně, s účastí diváků se zřejmě ještě pořád počítat nemůže.

„Děláme vše možné i nemožné pro to, abychom mohli obě soutěže v plánovaném květnovém termínu uspořádat,“ říká s ustaraným výrazem předseda organizačního výboru obou podniků Jan Petrů a pokračuje: „S napětím jsme sledovali situaci ohledně Valašské rally a její úspěch byl pro nás velkým povzbuzením a zároveň výzvou. Měli bychom nyní dostat vyjádření od Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně naší žádosti o výjimku ze zákazu sportovních akcí, poté nás ještě čeká konečné jednání s Krajskou hygienickou stanicí, při kterém budou upřesněny detailní podmínky pro konání našich podniků a epidemiologických opatření při nich. Čas běží zcela neúprosně a všeobecná situace se nelepší tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Proto je stále více zjevné, že všechny účastníky čeká testování na přítomnost zlého viru a co nás mrzí nejvíc – že se naše soutěže tentokrát budou muset obejít bez diváků. Moc nás to všechno mrzí, ale po zralé úvaze jsme se rozhodli Šumavu a Vltavu dále neodkládat a odjet je i v těchto nepříjemných podmínkách. Víme, že to není ideální a ani my jsme nebyli v tomto rozhodnutí zcela jednotní, prosíme však veřejnost o pochopení. Bohužel jak jsme si loni na vlastní kůži ověřili, ani odklad termínu nemusí nutně znamenat záruku zlepšení situace. Věřte, že nám budou diváci velice chybět, pokusíme se však fanouškům zprostředkovat maximum zážitků z tratě alespoň ve virtuální formě,“ vzkazuje fanouškům rally prostřednictvím mediálního zástupce šéf organizačního výboru obou soutěží.

Rychlostní zkouška na Domažlicku ´Koráb´ se pojede pouze v rámci Šumavy v neděli 9. května od 8.45 hodin (RZ 9) a 12.09 hodin (RZ 11). V rámci Vltavy pro historická vozidla bude nejblíže na hranicích našeho okresu nedaleko Pocinovic RZ Chudenínská v pátek v 17.38 hodin (RZ 3) a 20.38 hod. (RZ 5).