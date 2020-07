Obvykle je toto sportovní klání pořádáno na konci venkovní atletické sezony počátkem září, ale letošní turbulentní změny v termínové listině daly organizátorům impuls k uskutečnění závodů uprostřed léta. Padaly nejlepší tuzemské výkony roku, rekordy stadionu i mítinku.

„Vzhledem k tomu, že se za necelých čtrnáct dní koná republikový šampionát atletů v Plzni a druhá polovina sezony je nabitá závodními soutěžemi, rozhodli jsme se pro změnu zaběhlého termínu,“ vysvětloval před mítinkem ředitel závodu David Sekerák.

A že to byla dobrá volba, mohl zhodnotit díky skvělým výkonům atletů, ale i poměrně solidní návštěvě tohoto atletického klání. Moderátor akce při závěrečném vzpomínkovém běhu na Jana Mazance prohlásil, že vidí nejpočetnější pole běžců za poslední roky. Na Chodsko si našel cestu i ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků.

Hlavní hvězdou mítinku byl reprezentant Dukly Praha Tomáš Staněk, který v Domažlicích startoval potřetí za sebou a znovu se předvedl v tom nejlepším světle. Svoji sérii pokusů postupně vygradoval, až posledním pokusem poslal náčiní do vzdálenosti 21,24 metru, což je hodnota letošního sezonního maxima a zároveň tedy nejlepší český výkon. Nebylo divu, že se po posledním pokusu usmíval od ucha k uchu a děkoval přítomným fanouškům.

Stejně dobrou náladu měla i vítězka ženského klání Markéta Červenková, která by zvítězila všemi svými pokusy. To nejlepší si nechala až na poslední sérii, kde zapsala výborných 18,01m. Reprezentantka USK Praha se přes tuto metu dostala podruhé v kariéře a zároveň o 87 centimetrů vylepšila vlastní rekord mítinku i stadionu.

Zatímco loni kralovali oštěpařským soutěžím závodníci ze zahraničí, letos se v Domažlicích radoval Vítězslav Veselý z Dukly Praha. Tuzemská stálice se do Domažlic vrátila po pěti letech. V nedělním podvečeru si zajistil vítězství hned prvním pokusem, který letěl do vzdálenosti 76,14 m. Jeho souboj byl velmi vyrovnaný se zahraničním hostem – Belgičanem Timothy Hermanem. Ten totiž v druhé sérii pokusů zaznamenal 75,74 m. Velkou radost kouči Sekerákovi udělal jeho svěřenec Kryštof Kozač, který sice skončil na bramborové pozici, ale poprvé se podíval přes hranici 70 metrů. Konkrétně člen AK Škoda Plzeň tuto metu překonal o 38 centimetrů. Další Sekerákův svěřenec Radek Jůda skončil za ním pátý. Velice kvalitním výkonem se pak z triumfu mezi juniory radoval litvínovský Jonáš Fiedler.

Grády měla i soutěž žen, kde vítězství putovalo do Itálie zásluhou Caroliny Visca, která ve třetí rundě pokusů hodila 54,75 m. Neměla to ale vůbec zadarmo, protože druhá Martina Píšová z Dukly Praha se jí v závěrečném pokusu přiblížila na 18 centimetrů. Bronz v osobním rekordu 53,55 m brala její oddílová kolegyně Andrea Železná. Vše sledoval s velkým zaujetím i legendární český oštěpař Jan Železný.

Soutěže v diskařském sektoru ovládli hlavní favorité. U mužů Marek Bárta z PSK Olymp Praha za výborný výkon 61,37 m. Hodně stylový pokus zaznamenal ve finále třetí borec z Malajsie Mohd Ifran Shamsuddin, který v páté sérii pokusů hodil 55,55 m. Diskařů závodilo pět.

U žen neměla konkurenci česká jednička Eliška Staňková z Kladna, když jasně vyhrála pokusem dlouhým 58,29 m. Její radost byla dvojnásobná, protože po devíti letech hnula s rekordem mítinku i stadionu, a to o titěrné tři centimetry.

Běžecké soutěže jsou obvykle doplňkem vrhačského galapředstavení, letos se ale děly velké věci i na ovále. Po dešťové přeháňce měli vytrvalci ideální klimatické podmínky a také se to projevilo na výsledných časech. Až z daleké Ostravice přijel odstartovat sezonu na Chodsko Jakub Zemaník. Reprezentant SSK Vítkovice loni zazářil neskutečným časem v běhu na 5000 m pod 14 minut. I v neděli běžel velice rychle, když mu první tři kilometry odtáhl další výborný běžec Viktor Šinágl. Zemaník po odstoupení vodiče běžel na špici osamocen a dosáhl výborného času 14:20,24 min., což je nejlepší letošní čas v tuzemsku. Není tedy divu, že se znovu přepisovaly rekordy mítinku i stadionu. Pod 15 minut se dostal ještě Marek Chrascina z Třince výkonem 14:48,14 min., a z osobních rekordů se radovali i třetí Ondřej Rosa z Brna nebo čtvrtý Vojtěch Koželuh z Klatov.

Čest domácích hájil Norbert Švarc, který obsadil v nabité konkurenci deváté místo. S muži startovalo i ženské osazenstvo. Jen na šest nejlepších mužů nestačila současná nejlepší česká maratonkyně Marcela Joglová, která si zaběhla výborný osobní rekord 16:31,28 min., o více jak minutu předčila Barboru Stýblovou z Berouna a samozřejmě překonala rekord stadionu.

Slušnou závodní kombinaci zvolil Viktor Šinágl, který po tahání tempa v závodě na pět kilometrů si zhruba 30 minut po doběhu střihnul i kvalitně obsazenou ´osmistovku´. I zde byl připraven ´zajíc´ Marek Strnad, který se staral o tempo do mety 550 m. Jednalo se o rychlý závod, kde v druhém okruhu měl nejvíce sil Šinágl a doběhl si pro vítězství v osobním rekordu 1:51,13 min. O druhou příčku sváděli tuhý boj Jan Kalous z Pardubic se Štěpánem Trávníčkem ze Stříbra. Nakonec v cíli byl dříve borec z východu Čech. Celý závod na čtvrté pozici strávila domácí dráhová stálice Ondřej Váchal, který se znovu rychlostně otestoval před blížícími se starty na 1500 metrů.

Jako se běželo rychle u mužů, tak za to vzaly i ženy. Očekával se vyrovnaný souboj Kimberley Ficenec s Annou Surákovou a tyto prognózy se naplnily. Z vítězství se radovala Kimberley v čase 2:07,50 min., o 70 setin před soupeřkou, kterou mohl těšit osobní rekord. V nabitém závodě deváté místo obsadila věkem ještě žákyně a členka pořádajícího oddílu Lucie Kubecová v sezonním maximu 2:27,28 min. Trenérský štáb Mílařů měl radost i z výsledků žákovských běhů, kde zvítězil Albert Skala v osobním rekordu 2:14,14 min. a mezi děvčaty Andrea Šleisová výkonem 2:30,71 min. Členové pořádajícího oddílu odstartovali druhou část sezony i v bězích na 150 a 300 metrů, kde sbírali medailová umístění.

Rozmary počasí, kdy v jednu chvíli svítilo sluníčko na plné obrátky, a za okamžik se na stadion snášely provazy deště, potrápilo sprintery v běhu na 400 metrů. I tak došlo na souboj Martiny Hofmannové z USK Praha a Terezy Petržilkové, kde se v cíli nakonec radovala závodnice z hlavního města v čase 54,87 s o 36 setin před atletkou z Plzně. U mužů nejrychleji jeden okruh prolétl Tomáš Nevole ze Spartaku Praha 4 časem 48,47 s.

Mítink vyvrcholil před slavnostním vyhlášením vítězů čestným kolečkem za výborného atleta Jana Mazance, kterému oběhnutím 400 metrového oválu vzdali hold všichni přítomní aktéři mítinku.

Hvězdná atletická show v Domažlicích zase bavila a v této bouřlivé době přinesla radost všem sportovním nadšencům, kteří si našli cestu na stadion. „Rekordy mítinku, stadionu, vylepšené osobní rekordy, nejlepší tuzemské výkony, povzbuzující diváci. To vše nabídl letošní mítink a jsem za to moc rád. Věřím, že tato akce je pro mnohé atlety dalším odrazovým můstkem do další části sezony,“ zhodnotil tradičně povedenou akci David Sekerák.

Autor: Ondřej Váchal