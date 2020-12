Sportovci mohou využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu mohou soutěžit dva týmy. Amatérští sportovci musí mít ve vnitřních prostorech na ústech roušky, testovaní profesionálové ne.

Je už za těchto podmínek trénování a sportování na lokální úrovni reálné?

Zdroj: Deník / Robert Babor„Bohužel i přes rozvolnění vládních nařízení tréninky basketbalového klubu Jiskra Domažlice ještě tento týden nezačnou. To, aby sportovci měli při tréninku roušky, je naprostý nesmysl a hazardování se zdravím sportovců. Byť bych byl velice rád a již všechny viděl pod bezednými koši, musíme restart ještě odložit. Nechci způsobit svým rozhodnutím zdravotní problémy dětí. Opět zasedá ministr zdravotnictví se zástupci Národní sportovní agentury a kolektivních sportů a doufejme, že zvítězí zdravý rozum a příští týden budeme moci začít plnohodnotně trénovat,“ konstatuje k tomu ve shodě s drtivou většinou koučů amatérských kolektivních sportů šéftrenér mládeže BK Jiskra Domažlice a sám bývalý vrcholový sportovec Josef Prettl.

Koneckonců, na možné zdravotní komplikace při sportování s nasazenou rouškou upozornil i v prohlášení pro ČTK předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Stejně jako Národní sportovní agentura vnímáme používání roušek jako problematickou povinnost. Je to určitě složitě představitelná komplikace. Obáváme se toho, že běhání a sportování s rouškou ve vnitřních prostorech je zdravotním rizikem, a to zejména u dětí, které se budou neustále zadýchávat. A těm, co nosí brýle, se budou neustále zamlžovat, takže hrozí i zranění. Rouška umožní jen rekreační pohyb nenáročný na zadýchání. Tohle je opatření, které opět dětem sport znesnadní a zprotiví. A hrozí, že raději místo sportování zůstanou doma,“ uvádí jedna z nejvyšších českých sportovních autorit.

Jenže první muž tuzemského zdravotnictví, ministr Jan Blatný, těmto argumentům oponuje: „Právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další fyzické projevy lidského těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to jako výjimka pro sportovce správné ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné,“ uvedl Blatný.

Česká unie sportu doporučuje, aby se ve vnitřních prostorech zvýšil limit na 30 osob, aby mohli zástupci kolektivních sportů trénovat naplno. „Z klubů a jednot po celé České republice cítíme extrémní tlak, aby už mohli trenéři s dětmi co nejdříve a plnohodnotně trénovat v tělocvičnách nebo v halách,“ informuje Miroslav Jansta.

Některé sportovní svazy a pořadatelé akcí jsou z aktuální situace už tak zmateni, že mění svá rozhodnutí skoro ze dne na den. „Soutěže na oblastní úrovni se měly restartovat původně od 12. prosince, pak byl jejich začátek posunut už na tento víkend 5. a 6. prosince, ale nakonec byly stejně zrušeny, protože v rouškách se v naprosté většině odvětví sportovat prostě nedá,“ potvrzuje těžkou roli funkcionářů ve stolním tenisu Libor Horák z domažlické Jiskry.

I když právě on jednu z mála výjimek připouští. „Rozjíždíme opět okresní soutěže v bowlingu. V tomto sportu by roušky měly být snesitelné, protože se odehrává ve specifickém prostředí bowling barů, kdy při konzumaci u stolu nemusejí být nasazeny a při samotných hodech hráči jejich nasazení vydrží. Bowling není na zadýchání nijak zvlášť náročný sport. Omezeni tak mohou být snad jen hráči s brýlemi kvůli jejich možnému zamlžení,“ myslí si zároveň organizátor Domažlické bowlingové ligy.

Zdroj: Deník / Robert BaborNěkteré kolektivní sporty dokáží v omezeném režimu v halách alespoň kvalitně trénovat, i když start mistrovských soutěží zatím nenastává. Maximum možného a dovoleného využívají na přípravu například čerstvě druholigové volejbalistky VK Domažlice. „Trénujeme venku a od čtvrtka už i v tělocvičně, kde se holky dělí na dvě party, abychom dodrželi povolené počty osob. Ne všechno lze dělat v rouškách, ale prostě tomu trénink přizpůsobuji,“ neskuhrá kouč Stanislav Svoboda.

Navíc po jednání předsedy NSA Milana Hniličky s ministrem zdravotnictví již optimisticky vyhlíží boje o body. „Volejbal je připravený spustit amatérské soutěže 19. prosince, dovolí-li to případné upravení podmínek pro činnost kolektivních sportů ve vnitřních prostorách,“ uvádí trenér.

Tak snad se opět sportovcům zablýskne na lepší časy…