Jak se k vašemu přestupu stavěla Škoda Plzeň?

Souhlasila, protože kvůli zranění jsem neměl stálou výkonnost. Těžko říct, jestli bych se dostal do extraligového týmu Škody, takže i kvůli tomu jsem šel do Domažlic. Nevěděl jsem, jestli by se mnou Škodovka počítala, a proto jsem zvolil přestup, abych nastupoval v nějaké soutěži družstev.

S přestupem jste tedy smířený…

Ano, je to v pohodě. Vyzkouším si, jak na tom jsem, rozběhám se a možná příští rok se přesunu do extraligy. Uvidíme.

Jaké máte cíle do následující sezony?

No… Prvním závodem bude lednové Akademické mistrovství ČR, na němž bych chtěl doběhnout do třetího místa. Na venkovním mistrovství republiky by to určitě chtělo medaili z kategorie U22. Na šampionátu dospělých se uvidí, protože se neví, kolik poběží kvalitních závodníků, jaké tratě zvolí. Na cíle je teď ještě brzy, uvidím po halové sezoně.

Jak vypadá vaše zimní příprava?

Jelikož studuji v Praze, tak mám možnost chodit do haly na Strahově. Příprava je kvalitnější než bývala, takže by se to mohlo projevit na výkonnosti. Stále spolupracuji s panem Konopem, ale mým trenérem už je pan Semerád, který je se mnou v Praze. Znají se a mají podobný přístup k tréninku, takže to pro mě nebyla velká změna.

Co studujete?

Prvním ročníkem FTVS a bakalářský obor trenér, na který pak navazuje magisterský program management sportu.

Je složité skloubit sport s vysokou školou?

Je to trochu náročnější, ale dá se to zvládnout, pokud si člověk dokáže naplánovat čas.

Uplatňujete díky tomu i svůj pohled na vlastní trénink?

Ve studiu jsem se ještě nedostal do velké hloubky. Ale už dříve jsem v tréninku vyjádřil svůj pohled a s trenérem jsme dali dohromady trénink. Na tom byla založena naše spolupráce.