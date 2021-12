„Škoda, že už druhý rok po sobě nebylo vyhlášení, protože to je pro závodníky zadostiučinění,“ mrzí na jednu stranu Kovaříka.

Ačkoli o sobě říká, že je v uvozovkách profesionálním lyžařem běžcem, tak běhání přespolních závodů ho nikdy nebavilo. „Vyhýbal jsem se tomu, ale přinutil mě zdravotní stav. Během jsem si dal do pořádku záda, takže od té doby jsem začal s přespolními závody. Pokud se tomu věnujete, dokážete to natrénovat. Když se ohlédnu, tak některé časy mám lepší než Jirka Královec, který je takovým vzorem atletiky. Zatímco on je specialista atlet, já jsem byl specialista běžec lyžař,“ řekl Oldřich Kovařík.

„Jednou jsem si chtěl zkusit Běžce Chodska a docela mě to bavilo. Na závodech je dobrá parta, takže letos jsem běžel už třetí ročník,“ dodal.

Bělská pětka obstarala letošní tečku Běžce Chodska

Oldřichu Kovaříkovi chybí mezinárodní závody v běhu na lyžích. „Před koronavirem jsem jezdil každý rok na mistrovství světa veteránů. Mým největším úspěchem je deváté místo v běhu na 30 kilometrů v americkém Indianapolisu před třemi roky v kategorii 60 – 64 let,“ vzpomínal Kovařík s tím, že ve věkově mladších kategoriích běžně dosahoval umístění kolem 20. místa.

„Je obdivuhodné, jak se světoví lyžaři ve věku nad 70 a 80 let dokážou udržovat a dosahují skvělých výsledků. Tady v přespolním běhu na Běžci Chodska Kovařík zpráská někoho z kategorie 50 plus, ale na mistrovství světa v běhu na lyžích Kovaříka zpráskali běžci věku 70 plus,“ směje se Oldřich Kovařík.

Třiašedesátiletý muž si svůj sen splnil sbírkou, jak říká, tří šumavských korun. „První korunou bylo vítězství v Běžci Chodska, druhá koruna byla to, že jsem vyhrál mistrovství ČR rallye historických aut s oktavií z roku 1963 a třetí koruna byla výhra v šumavskem ski maratonu,“ vyjmenoval.

Sportovní záliby mu zabírají veškerý čas. „V zimě se připravit na lyžování, přes léto na Běžce Chodska a k tomu čtyři nebo pět rallye, tak máte zabraný celý život,“ usmívá se Oldřich Kovařík, který je velkým sběratelem veteránů. „Mám čtyřicet až padesát vozů,“ doplnil.