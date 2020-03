Ve Kdyňské bowlingové lize (KBL) byly sehrány poslední dva duely základní části, ale start play-off nejlepší osmičky týmů v boji o titul i nadstavby pro týmy na 9. – 13. místě je odložen až po uvolnění opatření proti šíření koronaviru.

V Domažlické bowlingové lize se přerušení soutěže uskutečnilo po kompletním odehrání třetího kola nadstavbové části soutěže.

KDYŇSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA

Pivoňky – Elitex 2:1 (1484:1446)

Dráhy: 746:692 a 738:754.

Märzová 320, Lenárdová 318, Housarová 295, Kavalírová 287, Laznová 264 – Timura 349, Paroubek 308, J. Ryneš 275, Fedor 259, Gondek 255.

ČD Team – Hasiči 2:1 (1332:1323)

Dráhy: 634:622 a 698:701.

Barták 315, Saro 270, Hrabačka 270, Vondraš 241, Jánská 236 – Odvody 280, Váchal 269, Klička 267, Josef Böhm 256, Jan Böhm 251.

Tabulka po základní části:

1. Mix Team⋌ 12 9 3 0 0 19394 33

2. Kdynium⋌ 12 9 1 2 0 19067 31

3. Ferdas⋌ 12 7 2 2 1 18737 27

4. Boulaři⋌ 12 7 1 2 2 18443 25

5. No/Hair⋌ 12 6 2 2 2 18120 24

6. Elitex⋌ 12 6 1 2 3 17144 22

7. Pivoňky⋌ 12 3 4 1 4 17614 18

8. BC Průsmyk⋌ 12 4 1 1 6 16683 15

9. Pohoda⋌ 12 1 2 3 6 16788 10

10. ČD Team⋌ 12 2 1 2 7 15984 10

11. PS Jitřenka⋌ 12 1 3 0 8 15852 9

12. Welpro⋌ 12 2 0 2 8 15111 8

13. Hasiči⋌ 12 0 0 2 10 14709 2

„Respektujeme nařízení vlády a ve kdyňském bowling baru bude zatím do 24. března úplně zavřeno. Pak se uvidí, jaká bude situace. Podle toho také bude vypadat pokračování soutěže. Zatím nemá cenu to řešit, bylo by to předčasné. Teď panují obavy ze styku s cizími lidmi a já ty obavy chápu. V řadě týmů hrají například pendleři z Německa, což je pro Česko nyní riziková země,“ sdělil k aktuální situaci provozovatel a pořadatel KBL Petr Janda.

DOMAŽLICKÁ BOWLINGOVÁ LIGA

SKUPINA O TITUL

APM Automotive – K+D 3:4 (1174:1184)

Dráhy: 590:582 a 584:602.

Jednotlivci: T. Hána – Kuneš 220:326, M. Ježek – V. Hutta 327:276, Kobes – Kunešová 319:217, Stróž - D. Hutta 308:365.

Ježíšovo děti – Dobrý ročník 4:3 (1151:1134)

Dráhy: 563:567 a 588:567.

Jednotlivci: J. Pivoňka I – Kuda 342:211, V. Ticháček – Horáková 243:347, Podskalský – Kalous 270:294, Benešová – Horák 296:282.

Postradatelní – Dejsi catering 5:2 (1170:1086)

Dráhy: 638:512 a 532:574.

Jednotlivci: Čínovec – M. Černý 283:311, J. Holinka- P. Černý 331:291, Švejnoch / K. Bušková – Šimák 269:241, P. Ježek – Veber 287:243.

B.S.P. – Puntíci 5:2 (1247: 1098)

Dráhy: 569:591 a 678:507.

Jednotlivci: Babor – Šmídek 357:291, Havlovic – Čech 231:284, Kest – Pinkarová 341:216, Pachl – Bošková 318: 307.

Tabulka:

1. B.S.P.⋌ 3 0 0 3 0-0 0 0 0 19280 21 (6)

2. Postradatelní⋌ 3 0 0 2 1-0 0 0 0 18389 19 (5)

3. Ježíšovo děti⋌ 3 0 1 0 2-0 0 0 0 18392 17 (3)

4. Dejsi catering ⋌ 3 0 0 1 0-0 2 0 0 18275 16 (7)

5. APM ⋌ 3 0 0 0 1-1 0 1 0 17915 12 (4)

6. Dobrý ročník⋌ 3 0 0 0 0-3 0 0 0 18472 11 (2)

7. K+D⋌ 3 0 0 0 1-0 2 0 0 17261 9 (1)

8. Puntíci⋌ 3 0 0 0 0-1 2 0 0 17837 7 (0)

SKUPINA O 9.-12. MÍSTO

Dřeváci – Dotiko 1:6 (1021:1081)

Dráhy: 537:552 a 484:529.

Jednotlivci: Pejsar – J. Pivoňka II 305:341, Šperl ml. -Pavlík 246:301, Šperl st. – Peroutka 177:199, Rubáš – Schneiderová 293:240.

Mix – BC Space Pigs 2:5 (1063:1074)

Dráhy: 555:536 a 508:538.

Jednotlivci: Makrlík – J. Mišenčík 239:252, J. Červená – Škanta 243:261, Ratz – Tauber 283:327, Obrtlík – Dufek 298:234.

Pětka – J.F.F. 2:5 (806: 1121)

Dráhy: 437:574 a 369:547

Jednotlivci: Pospíšil – Bozděchová 265:230, Mareš – Hrabec 271:257, Vondráková – Vrba 183:330, Pfeiferová – Kopaničák 87:304.

Tabulka:

9. Space Pigs⋌ 3 1 0 2 0 - 0 0 0 0 17336 22 (5)

10. J.F.F.⋌ 3 0 1 2 0 - 0 0 0 0 16461 17 (1)

11. Pětka⋌ 3 0 1 0 1 - 0 1 0 0 15039 14 (2)

12. Mix⋌ 3 0 0 0 0 - 1 1 1 0 16675 9 (3)

13. Dotiko⋌ 3 0 1 0 0 - 0 1 1 0 14960 9 (0)

14. Dřeváci⋌ 3 0 0 0 0 - 0 1 1 1 16934 7 (4)

„Nejprve jsme udělali s hlavním organizátorem ligy Liborem Horákem přelosování zápasů tak, abychom splnili podmínku ukončení do 20. hodiny večer, ale nyní už jsme museli zavřít úplně. Týmy budeme informovat, až se situace změní. Zrušen je i turnaj jednotlivců 21. března,“ uvedl provozovatel bowling baru Milan Obdržálek.

Autor: Karolína Baborová.