To byla tedy divná sezona prestižního seriálu Běžec Chodska… V Draženově se tradičním Novoročním během odstartoval běžecký kolotoč, který se ale v průběhu celého již minulého roku nedostal do pořádných otáček. Tak jen namátkou – Běh Koutem přeložen, ale uskutečněn. Běh Škarmanem zrušen. Běh osvobození Díly odložen na říjen, ale nakonec neuskutečněn. Běh Zelenovským údolím zrušen. Bělská pětka dvakrát odložena, nakonec zrušena. A, bohužel, dalo by se v podobném výčtu pokračovat. Termínová listina a plánování běžeckých akcí bylo vloni velice těžkou písemkou.

V konečném zúčtování z původně plánovaných sedmnácti závodů zbylo jen osm odběhaných bitev. Obvyklá tříměsíční závodní pauza mezi „Novoročákem“ a Během Koutem se protáhla na těžko uvěřitelných pět měsíců, kdy se restartoval seriál až Během na Čerchov o první červnové neděli. Hned týden na to však stihla česká lyžařská hvězda Kateřina Razýmová se svými kumpány z Postřekova připravit pekelnou běžeckou výzvu Horem dolem Chospílem.

Obě akce se těšily zvýšenému zájmu běžců, kteří hledali sociální interakci.

Skoro 90 finišujících na vrcholu Českého lesa nebo sedmdesátka rychlonožek prohánějících se po postřekovských loukách mluví za vše. Běžeckého zájmu využil i pořadatel Běhu Haltravou Ondřej Teska, který přidal na závěr výběh sjezdovky. Masakr zvládlo přes 60 běžců. I když někteří brebentili, určitě byli rádi za další body do seriálové kasičky.

Po běžeckých prázdninách se mělo dohánět závodní manko. Vypadalo to vše krásně, úspěšné krosy pořádané lyžaři z Chodova (Podčerchovský kros) a od Sněhařů Domažlice (Memoriál Matěje Mauera) ve standardních zářijových termínech zpestřili svými starty i milovníci běžeckého lyžování a členové úspěšných lyžařských klubů z Plzně, ale i odjinud. Na přeloženém Běhu Koutem zase pořadím zamíchali běžci z Klatov, kteří konečně potěšili koutského běžeckého nestora Františka Mărze a dorazili potrápit místní elitu. Vzhledem k tomu, že Běh Babylonskými lesy o první říjnové sobotě patřil do krajského Běžeckého poháru mládeže, tak se na čerstvém vzduchu prohánělo přes dvě stovky startujících a nadšených závodníků.

Kdo by v tu chvíli čekal, že se za týden „zavře krám“ a bude pro rok 2020 dozávoděno? Zaštěkal PES a pro několik organizátorů, kteří počítali s přeloženým termínem, odmávl poslední šanci.

U více než poloviny závodů z loňského ročníku Běžce Chodska tak bude v kronikách svítit dosud nepoznaný text: zrušeno z důvodu pandemie koronaviru. Všichni pořadatelé ale věří, že v letošním roce bude situace o poznání lepší a znovu přivítají na tradičních místech známé tváře.

Vyhlášení bylo zrušeno

Organizační štáb běžeckého koloritu na Chodsku se rozhodl, že slavnostní vyhlášení Běžce Chodska 2020 neproběhne. Chaotická situace neumožnila naplánovat tak velkolepou akci, kterou ceremoniál v posledních letech bezpochyby byl.

I konečné pořadí je ovlivněno několika zásadními vlivy. Někdo závodit mohl, někdo ne. Někdo během probíhající pandemické krize pracoval v rizikovém zaměstnání, jiní měli respekt ze shromažďování atd.. Bezprecedentní situace přináší i netradiční rozhodnutí. Regulérnost soutěže by byla ovlivněna i dvojnásobením účastnických bodů a zároveň by muselo dojít k velkým změnám pravidel. Organizátoři tedy případně ocení vítěze kategorií, což vzhledem k tomu, že ve všech kategoriích běžci a běžkyně na prvních pozicích startovali na minimálně sedmi nebo i na všech osmi závodech.

A jak to tedy v jednotlivých kategoriích vloni dopadlo?

Muži elite

Mezi muži do 40 let se z premiérového vítězství raduje Ondřej Teska, reprezentující Lesy ČR Domažlice, který má stoprocentní závodní účast a celkově dosáhl 89 bodů. Největší bodový přísun zaznamenal díky vítězství v Chospílu, kde jako jediný porazil Kateřinu Razýmovou. Uspořádal i Běh Haltravou, kde se musel sklonit před Jiřím Vojákem.

Borec z Mílařů Domažlice pět svých startů proměnil ve čtyři vítězství a se ziskem 72 bodů by kráčel za obhajobou titulu. Tu jedinou výhru mu v loňském roce vzal Martin Kočandrle ze Sport Clubu Plzeň. Nadějný lyžař Vojáka předčil v Chodově a triumfoval i v Caparticích. Se ziskem 54 bodů ze čtyř závodů mu náleží třetí místo. Stoupající formu předváděl i hasič z Dílů Pavel Kouřík, který jako jeden z mála absolvoval všech osm závodů a atakoval i medailová umístění. Nakonec by po zásluze bral čtvrté místo celkově. Před startem a po skončení dráhové sezony se na Chodsku pětkrát proběhl i Vojákovo oddílový kolega Ondřej Váchal, kterému by 38 bodů vyneslo seriálové páté místo. U dalších borců se v kolonce počtu startů objevila nanejvýš číslice 4.

Pilní čtyřicátníci

Dominanci Norberta Švarce mezi muži nad 40 let přerušil Pavel Majer z Domažlic, který zvládl všech osm akcí a se ziskem 81 bodů se raduje z premiérového triumfu. Za stejný počet závodů nasbíral o 12 bodů méně Martin Sokol z Axon Sport Teamu. Na reprezentanta Mílařů Domažlice Norberta Švarce s 66 body zbyla bronzová příčka, i když hned třikrát v jednotlivých závodech vystoupal na nejvyšší stupínek. Bramborová medaile by náležela Radku Petráskovi z Horšovského Týna, který si zapsal stoprocentní účast. Tato věková sorta pokračovala v trendu z roku 2019, kdy se jich na startu řadilo třeba i patnáct a je to vidět i ve statistice těch, kteří absolvovali všechno, co šlo vloni odběhat. K Majerovi, Sokolovi a Petráskovi lze zařadit i Josefa Klufu, Petra Hammerleho nebo Romana Kalouse. Přejme si, ať je tato kategorie i nadále plná energie a tento rok jsou k vidění další nervydrásající bitvy.

Loupežník ze Stříbra

Už poněkolikáté Chodsko vyloupil Ivan David ze Stříbra. Šest startů, šest vítězství a po zásluze se tak stal opět vítězem kategorie nad 50 let.

Prohání totiž i nejrychlejší muže o věkovou kategorii níže. Se ziskem 90 bodů se může pochlubit šestatřicetibodovým náskokem na Karla Žambůrka z Domažlic, pro kterého je druhá pozice velkým úspěchem. S ohledem na to, že s běháním začal teprve před několika lety.

Bronz by náležel Petrovi Kuželkovi z Kondor bike teamu Postřekov. Ale stihl jen čtyři starty.

První triumf Kovaříka

V roce 2019 o sobě dal hodně znát mezi šedesátníky Oldřich Kovařík z Capartic a připravil si tak pevnou půdu pod nohy na rok 2020. Kromě Novoročního běhu nikde nechyběl a nevyhrál jen v Chodově. Takže 102 bodů a první místo pro něj znamená premiérové vítězství v seriálu Běžec Chodska.

A nutno dodat, že v kategorii, která byla jedna z nejregulérnějších, protože i druhý Václav Dufek z Velosportu Domažlice absolvoval sedm závodů a bral 75 bodíků. Na starostu Domažlic Zdeňka Nováka by zbylo třetí místo. I on přes svojí časovou vytíženost zvládl sedm startů. Jediným závodníkem, kterému se podařilo neabsentovat ani jednou, byl legendární Karel Fait z AGP Domažlice a za osm běžeckých klání vybojoval 69 bodů. První sezonu v kategorii nad 70 let tak slaví vítězství.

Nechybí ani nestor František Mãrz z Kouta na Šumavě. Sedm běhů a 33 bodů se rovná zaslouženému stříbru.

Návrat Vendy na trůn

Hned na Novoročním běhu 2020 se druhým místem vrátila po dlouhé pauze do seriálu Vendula Peteříková z Horšovského Týna. Chyběla jen při Běhu Koutem a poctivě sbírala bodíky až se dopracovala k zisku 82 bodů. Zavzpomínala tak na úspěšné roky 2011, 2012 a 2013, kdy se také radovala z triumfu v hlavní kategorii žen.

Ostatní závodnice neměly nárok, protože zapsaly maximálně tři starty. Druhá by tak byla Kateřina Razýmová (45 b) za LK Tatran Chodov a třetí Jana Brantlová (39 b) za Mílaře Domažlice.

Tak, jako u mužů nad 40 let pokračoval trend zvýšeného zájmu, tak i mezi ženami pokračovala tradice z předchozího roku. Bohužel ale opačným směrem. Mladší běžkyně se stále nerodí a čeká se na generační výměnu. Snad se nebude čekat dlouho jako na hokejový úspěch české reprezentace na MS…

Skok z bronzu na zlato

Předloňským objevem sezony v kategorii žen nad 35 let byla Zdeňka Lebová z Postřekova, která tehdejší bronz tentokrát povýšila na zlato. Zaslouženě. Absolvovala totiž všechny závody a jen o tři body nedosáhla na metu magické stovky. Čtyři vítězství se počítají a celkový triumf ji jistě motivuje do dalšího roku. Moderátorka loňského vyhlašování Kateřina Razýmová označila tuto kategorii trefně jako kategorii matek. A ty jsou tedy aktivní. Pět startů by vyneslo 63 bodů Domažličance Stanislavě Forsterové z SC Marathon Plzeň. O závod více stihla a o pět bodů méně nasbírala Marta Kobanová z Mílařů Domažlice. Hned šestkrát do cíle doběhla i Alexandra Ruská ze stáje AC Hujerojc. Ostatní běžkyně atakovaly hranici pěti startů a jen některým se to nakonec podařilo. I tak je třeba tuto věkovou sortu pochválit za inspiraci mladším, kterých se nastoupit do náročného seriálu mnoho neodvážilo.