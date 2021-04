Navzdory protikoronavirovým omezením se minulou sobotu se uskutečnilo ve východočeských Ostřešanech na Pardubicku Mistrovství České republiky v půlmaratonu. Svoji premiéru si na této distanci odbyl běžec AC Domažlice Lukáš Krýsl.

V konkurenci 84 běžců z celé republiky doběhl letos dvaadvacetiletý borec na 62. místě v čase 1:19,57 hodiny.

Jelikož se jednalo o jeho první start na této náročné distanci, tak tento výkon je zároveň jeho novým osobním rekordem.

“Připravoval jsem se na to víceméně od půlky ledna. Pětadevadesát procent tréninků jsem odběhal, jak jsem měl. Čtyři týdny před závodem jsem šel 10 kilometrů na ANP za 32:24 minuty a týden na to dokonce 15 kilometrů na ANP za 49:37 minuty, což mělo být tempo toho půlmaratonu. Cílil jsem na čas pod hodinu a deset minut. Běžely se dva okruhy dlouhé 10 a půl kilometru. Začátek byl o něco rychlejší. Tři kilometry, které se převážně běžely v zastavěné části obce, mírně z kopce a po větru a kdy jsem se držel ve skupině, jsem měl za 9:31 minuty. Pak jsem se dostal na plánované tempo a metou 5 km jsem probíhal za 16:14 minuty. To už jsem běžel sám. Foukal nepříjemný vítr na otevřeném prostoru a trať se začala vlnit. Závěrečných dva a půl kilometru okruhu bylo nejtěžších, protože se běželo hlavně do kopce a jen trochu po rovině. 10 km jsem probíhal v čase 35 minut a věděl jsem už, že to pod 1:10 hodiny nebude. Ale věřil jsem, že bych se mohl v druhé části vzpamatovat a opět rozeběhnout. Viděl jsem, že pár soupeřů to na konci prvního okruhu vzdalo a odstoupilo ze závodu, tak jsem se snažil z prostoru cíle co nejrychleji zmizet, abych neměl stejné myšlenky. Ale já závod nikdy nevzdal a obzvlášť, když je to mistrovství republiky. Nakonec moje trápení pokračovalo, čas utíkal rychle, kilometry, nebo spíš metry pomalu. Přibližně každých pět set metrů jsem se snažil vnitřně povzbudit, abych se vzpamatoval. Marně… Na metě 16 km jsem si řekl, že aspoň posledních pět kilometrů zrychlím, ale ani to se nepovedlo. Nakonec se mi to podařilo až na posledních dvou kilometrech, abych čas stlačil alespoň pod 1:20 hodiny. Bohužel, do splnění svého cíle mi chybělo propastných 10 minut. Tak snad příště,“ hodnotil Lukáš Krýsl.

Výsledky:

MUŽI

1. Vít Pavlišta (Slovan Liberec) - 1:06:31 hod.

2. Viktor Šinágl (PSK Olymp Praha) - 1:07:11 hod.

3. Ondřej Fejfar (AK Kroměříž) - 1:07:38 hod.

…

62. Lukáš Krýsl (AC Domažlice) - 1:19:57 hod.

ŽENY

1. Tereza Hrochová (AK Škoda Plzeň) - 1:14:34 hod.

2. Barbora Macurová (2B Winner team Troubsko) - 1:16:54 hod.

3. Magdaléna Horká (2B Winner team Troubsko) - 1:17:52 hod.

AC Domažlice, Robert Babor