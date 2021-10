Pořadatelé připravili pro tento rok 14 rychlostních zkoušek a 12 atraktivních diváckých míst. „Věřím, že každý si najde to svoje správné. Pro nás je důležité, aby diváci dodržovali daná pravidla. Loni jsme nečekali takovou návštěvnost a myslím si, že letos bude zájem ještě daleko větší,“ doplnil ředitel Invelt Rallye Pačejov.

„Začínali jsme v Pačejově jednodenní soutěží, nikdy jsme nechtěli dělat žádnou megalomanskou rallye. No a teď jsme i díky Jirkovi Jirovcovi a podpoře Inveltu součástí velkého mistráku. Myslím, že loni jsme nic nezkazili, a chceme na to navázat,“ pokračoval Pavel Štípek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.