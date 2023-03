Šesti vstřelenými brankami přispěl k vítězství svého celku 34:30, které znamenalo obhajobu pohárového triumfu. „Jsem šťastný, že můžu být součástí tak skvělého týmu. Dneska jsem do toho šel naplno a naštěstí to celkem vycházelo,“ usmíval se po finálovém vítězství v pražské UNYP Areně.

První sezona v áčku Talentu a hned takový úspěch. Jak si to užíváte?

Je to úžasné, nemám si na co stěžovat. Kluci mě vzali mezi sebe a myslím, že je to vidět i na hřišti. Hraje se mi skvěle, jsem neskutečně šťastný.

Většinu zápasu jste byli ve vedení, mělo to vliv na konečný výsledek?

Určitě. Měli jsme jistotu, že si můžeme víc dovolit. Dohrávali jsme akce do jistějších šancí a drželi jsme vedení.

Byl rozhodující moment nástup do druhé půle, kdy jste soupeři odskočili o pět branek?

Já myslím, že jo, dodalo nám to klid. Přišlo mi, že Karviná pak ztrácela síly a dělala chyby.

S jakými pocity jste šel na hřiště, když na vás trenéři ukázali? Přece jen takhle důležitý zápas jste ještě nehrál…

Byl jsem malinko nervózní, ale na druhou stranu i šťastný, že mně dali šanci a mohl jsem se ukázat. Užil jsem si to, bavilo mě to.

Mezi Plzní a Karvinou léta panuje velká rivalita, vy jste takhle velký zápas zažil poprvé. Můžete potvrdit výjimečnost souboje?

Jo, bylo to nesmírně těžké utkání. Koušou v obraně i v útoku, není lehké proti nim hrát. Je znát, že mají v týmu špičkové házenkáře.

Kdo z nich vám dal nejvíc zabrat?

Asi Jonáš Patzel, je hrozně rychlý, umí se skvěle uvolnit.

Já myslel spíš, když jste byli v útoku?

(usměje se) Já jsem většinou střílel zdálky, takže to nemůžu úplně posoudit.

Byl to záměr, že budete střelbu brát na sebe?

Když jsem viděl mezeru nebo se to hodilo, tak jsem to zkusil. Šel jsem to toho naplno, naštěstí to celkem vycházelo.

Svoji roli na hřišti jste zvládl na výbornou, ale teď vás čekají oslavy. Jste na ně připravený?

Nemám vůbec představu, trochu se toho bojím, ale těším se.

Ještě se na závěr zeptám. Jak jste vůbec prožíval loňské finále extraligy, které bylo také s Karvinou?

Koukal jsem na kluky z hlediště a vůbec mě nenapadlo, že ani ne za rok tady budu s nimi hrát. Jsem rád, že můžu být součástí tak skvělého týmu.