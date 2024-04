Rozdílná nálada panuje v oddílu Volejbal Domažlice po konci sezony druhé ligy mužů i žen. Zatímco volejbalisté skončili druzí jen o skóre za Českou Lípou, poslední volejbalistky sestoupily do krajského přeboru.

Muži a ženy Volejbalu Domažlice. | Foto: Jana Bultasová

„Dlouho jsme vedli tabulku, ale asi tři kola před koncem jsme ztratili první pozici. Bylo to tím, že jsme měli skvělý los v první polovině soutěže, kdy s dobrými soupeři jsme hráli doma. V posledních šesti kolech jsme hráli třikrát venku, a to u prvního a čtvrtého týmu, ale vyhráli jsme pouze jednou. Tam se rozhodlo. Je smůla, že nám prvenství uteklo pouze o skóre, ale sezonu hodnotíme pozitivně. Naše skupina je silná a potřetí za sebou jsme druzí. Pozitivní bylo, že jsme doma skoro všechno vyhráli a že jsme zapojili dva tři mladé kluky,“ okomentoval sezonu za mužstvo Volejbalu Domažlice Ondřej Kupilík.

Naopak negativem bylo zranění tří volejbalistů.

Kupilík si cení zápasů s Pragou, která odehrála v Domažlicích vyrovnaná utkání. „Praga přijela silná, ale my jsme oba zápasy vyhráli. Další úspěšné tažení bylo v Modřanech, i když jsme hráli trochu oslabení o dva smečaře. Potěšilo mě, že na domácí zápasy chodilo docela dost lidí,“ řekl Kupilík.

Mrzí ho ztráta tie-breaku ve druhém domácím utkání s Netolicemi nebo neúspěch v tie-breaku doma s Karlovarskem B. „Tyto body by nám pomohly vyhrát ligu,“ dodal.

Domažličtí volejbalisté si pochvalují pomoc a přítomnost juniora Václava Seidla, který patří extraligové Příbrami, ale vypomáhal ve druhé lize Domažlicím, jejichž je odchovancem.

„Pomohl nám hodně. Měli jsme radost, že s námi chtěl hrát a bavilo ho to. Nemusel sem jezdit, ale jezdil. Asi to byla jeho poslední sezona, protože příští rok se nejspíš dostane do extraligy mužů a časově nebude reálné, aby hrál i za nás,“ upozornil Kupilík.

Domažlické volejbalistky vyhrály poslední dva zápasy druhé ligy, na posun alespoň na deváté místo zaručující baráž o udržení to ovšem nestačilo. „Holkám chyběl bod k devátému místu, a tak sestupují do krajského přeboru. Scházely jim dvě klíčové hráčky, které byly na mateřské. Přesto si myslím, že holky hrály dobře, jejich skupina A je těžká. Doma uhrály dost bodů, ale problém byly venkovní zápasy. Ženy rozhodně neudělaly ostudu. Je škoda, že sestoupily, ale za rok, dva mohou vyhrát krajský přebor,“ uzavřel Ondřej Kupilík.

