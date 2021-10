V sobotu se konal mezinárodní Diamond Cup Prague 2021 v kulturistice, nejprestižnější a největší soutěž v Česku. Lukáš Petrůj z Postřekova vybojoval zlato v kategorii do 85 kilogramů.

Lukáš Petrůj (uprostřed). Foto: ronnie.cz | Foto: ronnie.cz

„Stále mi to nedochází a člověk to moc nechápe. Myslím si, že to bylo velké vítězství, protože v kategorii byli opravdu kluci, kteří vypadali velmi dobře a byli ostřílení závodníci. Tohoto úspěchu si nesmírně cením, je to největší úspěch v mé dosavadní závodní kariéře,“ radoval se Petrůj.