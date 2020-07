Atletická sezona se během června vrátila do zajetých kolejí, což potvrzuje i úspěšné působení mladých nadějí oddílu Mílaři Domažlice na atletických oválech. Po letošní halové derniéře, kterou zaznamenali 8. března, se členové atletické přípravky a mladšího žactva připravovali na krosovou sezonu, ale z dobře známých důvodů byly měsíce březen a duben závodně odpískány. Oficiální start sezony pod širým nebem proběhl 1. června, kdy se na téměř dvou stech tuzemských stadionech uskutečnila akce Spolu na startu. Do události pod záštitou Českého atletického svazu se zapojila i mládež domažlického oddílu, když se na atletickém stadionku při Základní škole ve Staňkově, kde se klubu Mílaři Domažlice velmi líbí a kvalitně trénuje, poměřili kamarádi mezi sebou a provedli restart posunuté závodní sezony.

„Akce se velice zdařila a moc nás těšilo, že jsme mohli být součástí celorepublikového projektu a zároveň ukázat fungující spolupráci se Staňkovem,“ děkoval krátce po akci trenér mladých atletů jejich trenér Jiří Voják.

Ten mohl být spokojen s výkony svých svěřenců i během celého června, kdy hned na úvodním kole soutěže družstev mladšího žactva ve Stříbře opanovali chlapci oblastní skupinu B se ziskem 57 bodů. Největším dílem do bodové kasičky týmu přispěl čtrnáctibodový Boris Pikali.

Vzestup formy oproti loňsku zaznamenalo i družstvo děvčat, kde silná sestava získala 84 bodů a v klání šesti celků to stačilo na bronzové umístění. Královnou v kanadském bodování oddílu byla Jana Kozáková se ziskem 20 bodů.

O 14 dní později se žactvo se stejnými soupeři ze Stříbra, Nýřan a Plzně střetlo v Nýřanech. Rozdíl mezi počasím v jednotlivých kolech byl diametrální, zatímco premiérový start družstev poznamenal celodenní vydatný déšť, v Nýřanech pálilo sluníčko v plné síle, což dovedlo děvčata Mílařů k ještě lepšímu stříbrnému umístění.

Hoši si o stupeň pohoršili a nestačili pouze na plzeňský Petřín. Největšími sběrateli bodů tentokrát byli Jakub Křížek (12) a Andrea Šleisová (20). Obě družstva si kvalitními výkony, kdy atleti překonávali ve většině případů osobní rekordy, téměř s jistotou zajistila účast ve finálovém krajském klání. Vše ještě budou muset stvrdit na závěrečném třetím kole po prázdninách v září.

„Svěřenci dostali po úspěšné první části sezony krátké volno, žactvo se do tréninku znovu zapojí v polovině července a členové přípravky začátkem srpna. Cílem pro druhou část sezony bude jistě minimálně vyrovnat loňské skvělé bronzové umístění kluků a jsem přesvědčen, že i děvčata mají potenciál zaútočit na stupně vítězů. Třešničkou na dortu by pro nás byla účast některého atleta v mezikrajovém utkání, “odtajňuje plány v rámci družstev žactva Voják.

Krajským dráhovým vrcholem žactva červnu bylo jednoznačně Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v atletice zaslíbeném Stříbře. Kromě osobních a sezonních maxim se Mílařům doma houpají i cenné kovy, kterých z královského města přivezli celkem pět. Triumf vybojovala Andrea Šleisová v běhu na 800 m v čase 2:40,97 min., na ní navázala na 1500 m Jana Kozáková s časem 5:38,74 min. a za ní finišující stříbrná Tereza Hůrková výkonem 5:46,12 min. Že štafetovou předávku poctivě trénují i mladí Mílaři, potvrdilo kvarteto ve složení Švajner, Křížek a bratři Pikáli, kteří urvali v běhu na 4x60 m stříbro. Vše podtrhl ve vrhu koulí Radim Švajner, kterému výkon 9,75 m vynesl bronzovou medaili.

„Někde medaile unikly o vteřinky nebo pár centimetrů, ale tým se semkl, fandil si navzájem a soutěžil na krajském mistrovství v dobré náladě a formě. Když se zadaří i letní příprava, tak určitě s některými zaútočíme i na účast na republikovém šampionátu. Výkony Jany Kozákové, Terky Hůrkové, Andrey Šleisové, Radima Švajnera nebo družstva děvčat nám dodávají energii do další práce. Zároveň nebýt jejich tréninkových partnerů, tak by tyto výkony těžko předváděli, “hledí do budoucna a kvituje týmovou soudržnost Jiří Voják.

Že mládež Mílařů pilně trénuje různé disciplíny, potvrzují i umístění na krajském mistrovství ve vícebojích, kde v konkurenci 36 vícebojařů skončil na výborném pátém místě Jakub Křížek a na nepopulární bramborové pozici pětiboj dokončila Jana Kozáková. Nutno zmínit, že v konkurenci 61 závodnic.

Posledním závodním zážehem před pauzou pro mladé naděje byl 4. horšovskotýnský víceboj přípravek, kde se urodilo hned devět medailistů – Jakub Schweizer, Klára Homolková, Kristýna Brožová, Denisa Šimsová, Eliška Schweinerová, Karolína Foistová a Eva Kubecová. Zlaté medaile si pak na krk pověsily Anna Křepelová a Ela Tesařová. Zde šlo především o radost z pohybu a aktivní začátek letních prázdnin, ale dosažené výkony naznačují, že i zde se rodí budoucí kvalitní atleti.

Červen byl opravdu nabitý, ale trenérský štáb v čele s Jiřím Vojákem již hledí na druhou polovinu roku, kde prvním startem pro děti bude domácí mítink Hvězdné házení na Chodsku, který se na Městském stadionu Střelnice uskuteční v neděli 26. července. V srpnu naděje vyrazí tradičně na soustředění do oblíbených Prášil. I v září se budou chtít předvést v nejlepším světle a ti nejlepší zacílit na republikový šampionát do Třince.

Že oddíl kouká i daleko dopředu, značí i plánovaný nábor nových atletů, který Mílaři chystají na 2. září do Domažlic a dva dny nato do Staňkova. „Vše ještě bude zájemcům upřesněno během srpna, každopádně už nyní se mohou potenciální zájemci z řad dětí ve věku od 6 let hlásit na můj email vojak@milaridomazlice.cz,“ dodává kouč mladých Mílařů.

Ondřej Váchal