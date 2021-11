Předposlední závod letošního ročníku Hrbáček Běžec Chodska se uskutečnil pod záštitou Města Kdyně a Sportovní unie Domažlice. Závod jako lehká písemka? Vzhledem ke vzdálenosti 6300 metrů s převýšením 365 metrů po silnici nikoliv.

ELITNÍ KATEGORIE

Při prvním stoupání směrem ke koupališti Hájovna již za obhajobou vítězství z roku 2019 razantně vyrazil Jiří Voják. Za členem oddílu Mílaři Domažlice se s odstupem seřadila trojice ve složení Ondřej Váchal (Mílaři Domažlice), Ondřej Teska (Lesy ČR Domažlice) a Tomáš Hunčovský (Institut Rašev). Další spolupracující skupinu tvořili například Filip Cenefels (Ready 2 Win), Petr Šindelář (Velosport Domažlice) a s nimi zástupci kategorie muži nad 40 let Jan Sedláček (TJ Sokol Plzeň Petřín) a Karel Jukl (Skviřín).

S pozvolně, ale až nekonečně se zvedajícími serpentinami směrem ke Korábu si nejlépe poradil favorit Voják, který se z mlhy fanouškům v cíli zjevil v čase 24:56 min., tedy o 10 sekund rychleji než před dvěma lety. O druhé místo dlouho sváděli bitvu host Hunčovský s již jistým vítězem letošního ročníku Běžce Chodska Ondřejem Teskou. Rozhodlo se až v nejstrmějším stoupání zhruba 1,5 km před cílem, kde rozhodující trhák provedl Hunčovský a do cíle dorazil v čase 26:17 min. Teska na něj nakonec ztratil 32 sekund. Od zmíněné dvojice ve třetině závodu odpadl Ondřej Váchal, který si jako středotraťař zpestřil přípravu a doběhl na bramborové pozici v čase 27:38 min. Jako pátý nejrychlejší letos na Koráb vyběhl jeho bývalý dlouholetý oddílový kolega Filip Cenefels, který se s kopci pral 28:32 min. Těsně za sebou nechal celou skupinu běžců, ve které byli i dva nejrychlejší veteráni nad 40 let – Sedláček (28:38 min.) a Jukl (28:41 min.). Bronz v této věkové kategorii obsadil Christian Rasten z německého TSV Regen a s výkonem 29:26 min. byl posledním, který pokořil hranici 30 minut.

VETERÁNI

Závody na Chodsku rád vyhledává Ivan David ze Stříbra a není se čemu divit. Většinou kategorii nad 50 let vládne. To se potvrdilo i v této vrchařské výzvě, kde většinu trasy strávil bok po boku se svým kamarádem Norbertem Švarcem, kterého přechod o kategorii výš čeká příští rok. A tak to i pro něj znamenalo tak trochu testovací závod. Švarc (Mílaři Domažlice) proběhl mlhou za 30:20 min. a mezi čtyřicátníky bral čtvrté místo. Jen šest vteřin za ním doběhl vítěz kategorie nad 50 let David a druhému Güntherovi Sebaldovi z TSV Regen nadělil téměř dvě minuty. Třetí byl Petr Kuželka z Postřekova.

Čtyřicátníků na Koráb vyběhlo 17 a mezi muži nad 50 let, kde letos počet účastníků na jednotlivých závodech nebyl nikterak valný, se na vrchol vyškrábalo 14 borců. Úctyhodný výkon podal i Martin Sokol z Axon Sport Teamu, který dokončil závod ve své věkové kategorii na 15. místě. Ale především běžel s kočárkem, ve kterém měl svého dvouletého syna. Že by se rozjela nová tradice?

Mezi nejzkušenějšími veterány (60+) solidní čas 33:44 min. předvedl Oldřich Kovařík z Capartic, což pro něj znamenalo suverénní vítězství. S odstupy zhruba dvou minut další pozice na stupních vítězů brali Zdeněk Rus z Nýrska a Václav Dufek z Velosportu Domažlice.

ŽENY

Výborné výkony předvedly vítězky ženských kategorií. Mezi těmi mladšími svoje vrchařské kvality z juniorských let oprášila Jana Vojáková (Mílaři Domažlice). Ta se ke kvalitnímu výkonu svezla v kooperaci s několika mužskými kolegy a čas 31:15 min. je její výrazný osobní rekord na této trati o téměř dvě minuty. A toto vítězství jí víceméně s předstihem zajistilo letošní celkový triumf v seriálu. Jistě spokojená s překonám sebe sama byla i stříbrná Julie Fictumová z Postřekova s časem 40:17 min.

Mezi zkušenějšími zástupkyněmi něžného pohlaví si s vrchařinou nejlépe poradila Ida Kubrová běžící za TSV Regen, když se z mlžného oparu v cíli objevila v čase 32:15 min. Dalších 110 sekund potřebovala na absolvování závodu Barbora Šturmová z Plzně. Až za dvěma akvizicemi za sebou cílovaly chodské stálice Zdeňka Lebová, Marta Kobanová a Stanislava Forsterová.

I přes všechna současná koronavirová omezení pořadatele v čele se Zdeňkem Forsterem potěšila účast 65 běžců.