/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tohle asi nečekali ani ti největší optimisté. Futsalisté plzeňského Interobalu rozstříleli v prvním finále play-off 1. Futsal ligy na domácí palubovce obhájce titulu Chrudim 6:0, hattrickem se blýskl Brazilec Caio. Podívejte se na utkání ve fotogalerii Davida Korandy a Jindřicha Schovance.

Finále play-off 1. Futsal ligy: SK Interobal Plzeň (na snímku futsalisté v červenočerných dresech) - FK Chrudim 6:0. | Foto: David Koranda

„Kluci jsou si dobře vědomi, že jedno vítězství nic nerozhoduje. Pořád hrajeme proti Chrudimi, což je velmi silný soupeř. My uděláme všechno proto, abychom je udrželi na uzdě. Celou sezonu jim říkám, že je to o hlavách,“ brzdil přílišný optimismus kouč plzeňských futsalistů Marek Kopecký.

„V Chrudimi nás čeká peklo, malá hala, stísněné prostory,“ nastínil trenér Interobalu před úterním druhým zápasem na východě Čech, kde očekává mnohem těžší úkol. „Kdyby soupeř hrál stejně, byl bych rád, ale doma do toho šlápnou úplně jinak. My musíme zůstat pevně nohama na zemi a pokračovat v tom, co jsme předváděli dneska,“ hledal kouč cestu k dalšímu úspěchu.

Doma plzeňský Interobal předvedl famózní výkon, prakticky už během úvodního poločasu rozhodl o prvním finálovém vítězství, když první dvě branky daly brazilské posily Diece a Caio, během první čtvrthodiny se trefil i Vnuk, následoval vlastní gól Chrudimi. A po přestávce Caio zkompletoval hattrick.

„Napadali nám tam dva rychlé góly a šlo to s námi z kopce. Nedokázali jsme se zvednout ani po přestávce. Ale takhle se finále nehraje, musíme začít víc bojovat a hrát to srdíčkem,“ uznal chrudimský David Drozd.

Michal Seidler v zápase proti Chrudimi.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Pravda je taková, že jsme se do utkání vůbec nedostali. Začali jsme velice vlažně. Domácí hráli jako ve finále, pro nás to bylo jako běžný řadový zápas. Nikdy jsme neobdrželi čtyři góly za poločas a za sedm let, co jsem v klubu, to byl náš nejhorší výsledek," krčil rameny trenér úřadujícího českého šampiona z Chrudimi Felipe Conde. „Ale stále je to jen 1:0 v sérii, každopádně soupeř si výhru zasloužil a já mu gratuluji. My se příště musíme předvést daleko v lepším světle," uvědomuje si zkušený kouč.

V Plzni se nakonec zrodila nejvyšší výhra plzeňských futsalistů nad Chrudimí v historii. „Je to snový výsledek, ale v play-off je jedno, kolik vyhrajete. Máte jeden bod. V Chrudimi nás čeká něco úplně jiného,“ zopakoval kouč Kopecký.

Zápas nedohrál po ostrém, ale nezaviněném střetu reprezentant Seidler, ale v úterním zápase s Chrudimí byl měl být k dispozici. Stejně jako Brazilec Caio, jenž se blýskl hattrickem vstřeleným během dvaatřiceti minut.

„Ani tak nejde o vstřelené góly. On má především skvělý přehled na hřišti, vidí věci, které jiní nevnímají. Tohle můžou být zápasy pro něho. Proti Spartě, kdy jsme hráli do plných, se trápil. Ale hrál těžkou ruskou superligu, v tom je pro nás cenný,“ řekl na adresu brazilského futsalisty plzeňský kouč Marek Kopecký.

SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 6:0

Poločas: 4:0. Branky a nahrávky: 9. Diece (Rick), 12. Caio (Kozár), 15. Vnuk, 15. vlastní Éverton, 22. Caio (Kozár), 32. Caio. Rozhodčí: Chládek, Černý. ŽK: Vnuk (Plzeň). Diváků: 613. Stav finálové série: 1:0. Interobal Plzeň: Vahala (Němec) - Rick, Rešetár, Buchta, Kozár, Vnuk, Holý, Křivánek, Knobloch, Seidler, Diece, Caio, Künstner. Trenér: Marek Kopecký. Chrudim: Dudu (Špánik, Gerčák) - Valadares, Éverton, Pett, Kubát, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Torres, Radovanovič, Slováček. Trenér: Felipe Conde.

