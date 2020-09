Meclovského závodníka čeká o tomto víkendu start na Rally Pačejov.

Karel Trněný (vpravo) / Christian Doerr. Foto: Radek Svozil. | Foto: Foto: Radek Svozil.

Nezná oddychu. Jakmile je to možné, sedá za volant a bojuje se soupeři o setinky vteřin. A je mu jedno, zda je to na trati ´velkého´ českého šampionátu v rally, jednodenního rallysprintu, závodu do vrchu nebo dokonce extrémní terénní ´baji´…