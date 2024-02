Judoclub Plzeň uvedl do Síně slávy držitele stříbrné i zlaté plakety Českého svazu juda Václava Bauera. Čtyřiaosmdesátiletý muž vedl československou dorosteneckou a juniorskou reprezentaci v období, které položilo základy pro úspěchy tuzemského juda v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Mezi Bauerovy nejvýznamnější úspěchy patří zisk stříbrné a bronzové medaile na mistrovství Evropy dorostu v letech 1970 a 1971 jeho svěřenců Dvořáka a Dolejše.

Václav Bauer začal se studiem juda v roce 1954 v oddíle Jiu-jitsu, který později přejmenoval na Spartak Plzeň. Během krátké doby se stal šampionem přeboru Československé republiky. Ještě před odchodem na vojenskou službu začal pomáhat s trénováním mladých talentů.

Vojenská služba v Dukle Plzeň byla pro něj zlomovým okamžikem, kdy jeho tým vyhrál ligu a poprvé stál na stupních vítězů na mistrovství republiky mužů. Po návratu z vojny v roce 1965 vedl svůj tým k vítězství v první lize, což byl historicky první titul pro judo v Plzni, a bylo oceněno jako nejlepší sportovní kolektiv roku ve městě.

V roce 1967 byl zvolen reprezentačním trenérem a zároveň byl aktivní v komisích pro jednotný metodický systém přípravy a školení. Stal se odborným asistentem pro všechny vrcholové týmy, soustředění a olympijské přípravy.

Díky svým kontaktům s Joopem Gouweleeuwem, mistrem Evropy a účastníkem olympijských her v Tokiu, přivedl do svého oddílu i do československé reprezentace mnoho cenných mezinárodních zkušeností, což výrazně přispělo ke zvýšení úrovně juda v Československu.

V roce 1970 se stal trenérem dorostu v TJ Slávie KDPM Plzeň. Na mistrovství Evropy a další prestižní mezinárodní turnaje dovedl sedm svých svěřenců, kteří pravidelně obsazovali přední místa.

Václav Bauer byl oceněn jako nejúspěšnější trenér v Československé socialistické republice v letech 1966-68 a byl pověřen olympijskou přípravou.

