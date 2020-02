Kdo se pohybuje v plaveckém prostředí, jistě odchovankyni Jiskry Domažlice Kristinu Bendovou dobře zná. Většina ví i to, že v srpnu loňského roku získala 5 cenných kovů na Světových policejních hrách v Číně a v září dvě stříbra ze 3. Světového policejního MS v Miláně, kde mimo medailí ze štafet třikrát zazářila i ve finále mezi jednotlivci (6., 5. a 4. místo). Ale víte, že policistka zařazená na Městském ředitelství policie Plzeň reprezentovala od roku 2017 na evropském šampionátu v německém Hannoveru, španělském Algeciras a kromě Číny i na dalších dvou světových kláních v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech a právě v Miláně?

Vytáhlá plavkyně na úspěchy cílí již především v kategorii Masters, kde se může prosadit v dané věkové kategorii. Na jejím prvním MČR Masters v roce 2018 proměnila šest startů v šest mistrovských titulů. Úctyhodná bilance. Kristina chce současnou výkonnost udržovat i nadále a každá získaná medaile ji motivuje do dalších bojů.

Pamatujete si na Vaše plavecké začátky?

Všechno odstartovalo tím, že mě a moji mladší sestru Mirku přihlásili rodiče do plaveckého oddílu v Domažlicích, abychom se naučily plavat. Sestra totiž ráda skákala do bazénu, aniž by uměla plavat. Tehdy mi bylo 9 let a začala jsem plavat se staršími dětmi. Po nějaké době jsem požádala svého pozdějšího trenéra Luboše Hochmutha, zda bych se nemohla připravovat pod vedením jeho a Ireny Kinclové.

Kdy jste zaznamenala první závodní start?

V 10 letech jsem nastoupila na domácí půdě na Velkou cenu Chodska, kde jsem startovala v závodě na 50m volným způsobem a 50m znakem. Tyto sprinterské tratě mi ale nesedí dodnes.

Ve které disciplíně se tedy Kristina Bendová cítí jako ryba ve vodě?

Nejraději plavu 400m volným způsobem, protože je to trať spíše pro vytrvalce a dá se u toho trochu taktizovat. Pokud tedy má člověk dostatečně naplaváno, jinak je to těžký boj. Člověk musí delší dobu vydržet svižné tempo a v závěru se snažit zrychlovat. Dříve jsem závodila i na dvojnásobné trati. Další častou variantou bylo plavání všech kraulových disciplín. Později jsem k tomu přidala polohový závod, z kterého mi nyní zbyly jen motýlové disciplíny.

Na srpnových Světových policejních a hasičských hrách jste 4 medaile vylovila z bazénu, ale i jednu na otevřené vodě. Jak se Vám závodilo?

V čínském městě Chengdu se mi podařilo zvítězit na 400m volným způsobem, i když na mezičase na 300 metrů to vypadalo, že to na medaili neklapne. Jednalo se o první start zhruba 22 hodin po přistání a s 6 hodinovým časovým posunem. V závodě, který pro mě začínal ve 3 hodiny ráno, jsem se naprosto vydala, což se projevilo v dalším průběhu šampionátu. I tak se mi povedlo získat v bazénu ještě titul na motýlkářské 100m, stříbro na 200m a bronz na 100m volným způsobem. Po třídenním odpočinku mě čekal start na distanci 3,2km v otevřené vodě. Brala jsem to jako doplňkový závod, jelikož první start na venkovním závodě jsem si vyzkoušela až v roce 2018 na Evropských hrách ve Španělsku, kde se plavalo v moři. Bronzová medaile v Číně mě moc potěšila a bylo to zpestření ke klasickému závodění.

V čem byl trénink na venkovní závod odlišný od běžných bazénových?

Trénink se příliš neliší, jen je třeba pro přípravu na závody v otevřené vodě zvýšit objem naplavaných kilometrů, jelikož na otevřené vodě plavete delší vzdálenost. Občas si to chce v otevřené vodě zkusit, orientace v bazénu a v otevřené vodě je úplně jiná. I proto jsem se přihlásila na závod na 3km v Boleveckém rybníku a na stejné vzdálenosti i na Lipně. Do té doby jsem venku vlezla do rybníku pouze v rámci triatlonů pořádaných na Chodsku. Na dovolené u moře jsem pro jistotu plavala pouze podél pobřeží. V bazénu se můžete spolehnout na dlaždičky a čáru na dně, v otevřené vodě si musíte najít nějaký bod nad vodou a musíte se na něj čas od času podívat, abyste neplavali úplně mimo směr. Problém nastává, když se vám zamlží brýle, ale to je jiný příběh. (smích)

Od roku 2017 reprezentujete Policii ČR na mezinárodních soutěžích. Byl to ten správný impuls vrátit se zpět k výkonnostnímu plavání?

Ač pracuji u policie již od roku 2013, až před 3 roky mi kamarádka policistka navrhla, ať vyrazím na policejní republikový šampionát. Účastním se každý rok, protože z něj se dá nominovat do policejní reprezentace pro daný rok. To byl hlavní důvod, proč jsem se k intenzivnějšímu plavání vrátila. Obzvlášť, když jsem zjistila, že se konají i závody pro plavce starší 25 let, tzv. Masters, což mi vlilo energii na trénink v rámci možností naplno.

Jak často se během týdne žena zaměstnaná u Policie ČR dostane k tréninku?

Ve vodě jsem čtyřikrát týdně zhruba jednu hodinu, kdy jako členka plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň trénuji na Slovanech se skupinou pod vedením trenéra Václava Babušky. Když je více času, jdu si i zaběhat. Občas je obtížné se po práci přemluvit na trénink, ale po přestěhování do Plzně mám pevnou pracovní dobu. Mám každé odpoledne čas na fázi. Každodenní vstávání však není můj šálek kávy a někdy mě napadá, že při práci na směny bylo celkově na různorodý trénink více času a síly.

Loni Vás bylo vidět na swim-runech. Oč se jedná a jakou máte zkušenost?

V loňském roce jsem objevila závod pojmenovaný 7 rybníků, který se konal u Dobříše. Jednalo se o swim-run (disciplína, kde se v závodě několikrát bez přestávek střídá plavání a běh), kterého se závodníci účastní ve dvojicích. Startovalo se po obědě v hrozném vedru a běželi jsme po loukách a silnicích. Takže jsem každý další rybník nedočkavě vyhlížela. Ač jsme s tátou nevěděli, co nás čeká, docela se nám to zalíbilo a v září vyrazili na Slapy. Tam nás vítal dešť a 11°C. Terén zde byl mnohonásobně těžší, kopcovatý nahoru i dolů. Je to hodně zajímavý závod, kde se nejedná čistě o běh ani plavání. Člověk plave s botami na nohou, běží s čepicí a brýlemi na hlavě, a na noze má připevněny plavecké desky, táta navíc plave s plaveckými packami.

Proslýchá se, že s otcem Mírou vyrazíte i letos na swimrun. Jak se připravujete?

Letos chci startovat znovu na Slapech, premiérově na Orlíku, v Kolíně a možná i v Rakousku. A právě proto jsem před Vánoci začala trochu více běhat, abych se pořádně připravila a za tátou při běhu tolik nevlála. V lednu jsem se zúčastnila i Forestovo aquatlonu, avšak z důvodu úrazu, ke kterému došlo na konci ledna při tréninku, mám na nějakou dobu od sportu útrum.

Když se zkušená závodnice ohlédne za dosavadní kariérou, co vidí jako nejlepší výsledek?

Za top závod mého snažení považuji zimní MČR dorostu v roce 2006, když jsem v kategorii staršího dorostu obsadila medailové pozice na 400 a 800m volným způsobem. Z bližší minulosti si cením premiéry na MČR Masters v Ústí nad Labem v roce 2018, předloňské závody Masters ve slovenském Šamoríně a nepochybně loňskou účast na Světových hrách v čínském Chengdu.

Co bude hlavním motorem v plaveckém životě pro rok 2020?

Hlavní výzvou je červnový evropský šampionát Masters v maďarské Budapešti. Chci se připravit i na swimruny a když zbyde nějaký ten den dovolené, tak se o letních prázdninách zúčastním Evropských policejních a hasičských her v nizozemském Rotterdamu. Jarní část sezony se bude odvíjet od průběhu léčby zranění.

Vracíte se často na Chodsko a sledujete místní plavání?

V Plzni žiji od roku 2017, a i když jsou Domažlice relativně blízko, jezdím sem pouze výjimečně a výhradně za rodinou. Nově zrekonstruovaný bazén v Domažlicích jsem již navštívila, ale dění v domažlických klubech důkladně nesleduji.