Po břehu v létě hojně zaplněné pláže se blíží několik žen. Neomylně míří k místu, kde je směrem od vstupního zábradlí plocha několika metrů čtverečních ledu odsekaná.

Svlékají se do plavek, ze zimní výbavy si nechávají jen nasazené kulichy na hlavách, ponořují se do studené vody a začínají plavat.

Kdo jsou ony odvážné ženy a proč o otužování v přírodě píšeme ve sportovní rubrice?

Protože se v tomto případě podle všeobecně platné definice už o sport regulérně jedná. Otužování totiž může být rekreační nebo sportovní. Pod rekreačním otužováním rozumíme sprchování studenou vodou, saunování a sportování po celý rok, tedy i v zimě, ve volné přírodě, takže například běhání nebo jízda na kole v lehkém oblečení. Sportovním otužováním ale už chápeme plavání ve studené vodě pod 10 stupňů Celsia za každého počasí.

A kdyby to někomu nestačilo, tak máme ještě jeden důvod, proč konkrétně tato skupina má vztah ke sportu. Její jakousi neoficiální mluvčí je totiž dlouholetá domažlická sportovkyně Dana Herbriková, bývalá vynikající volejbalistka, která i v seniorském věku přiváží z různých sportovních klání své generace pěknou řádku medailí.

„Jsme celoroční saunařky a rády v zimě pravidelně plaveme ve vnitřním bazénu. Nouzový stav nás však připravil o toto tradiční sportovní vyžití, a tak Máša Avramová přišla s tím, že využijeme nabídku přírody a na Štědrý den si zajedeme zaplavat na Babylon. A když se nám to bude líbit, tak takto neobvykle oslavíme i Silvestra,“ objasňuje Herbriková, jak přišel na svět nápad na tuto přes aktuální vlnu zájmu ze strany populárních osobností zatím ještě masově nepříliš rozšířenou sportovní aktivitu.

A šestici odvážných seniorek, kterou kromě Herbrikové s Avramovou tvoří ještě další vesměs dříve velmi aktivní sportovkyně Marie Pálková, Zdeňka Hrádková, Dana Brašnová a Eva Zemanová, se štědrodenní plavání zalíbilo tak, že skutečně následovalo i to silvestrovské a od té doby i každotýdenní středeční a nedělní.

„Copak na Štědrý den, to to bylo jednoduché, protože ještě nebyl led a mohly jsme se rychle zanořit a zaplavat si pár temp. Ale Silvestr už byl náročnější. Musely jsme se vybaveny dvěma sekerami a klacky probíjet ledem, a až pak rozehřáté lopotivou prací jsme byly odměněny otvorem 5x5 metrů a mohly se vycachtat. Na plavání to úplně nebylo, ale zato jsme pro velký úspěch vstoupily do babylonského rybníka hned dvakrát. Svůj kurážný čin jsme zapily horkým čajem a vstoupily do nového roku omlazené fyzicky i duševně,“ směje se Dana Herbriková a ostatní členky skupiny Chodky z ledu, jak se vtipně pojmenovaly podle před časem v televizi vysílaného filmu Bába z ledu, souhlasně přitakávají.

Velké kamarádky se dohodly, že s koncem minulého roku pro ně rozhodně neskončí toto babylonské plavání a pokračují v něm dál ve středu a v neděli vždy ve stejném čase od 13 hodin. „Doplňují nás už i Jiří Hrádek a Eva Kotalová a nebráníme se ani dalším zájemcům, kteří by to s námi chtěli zkusit. Je to o prvním kroku, najít v sobě odvahu do té ´ledárny´ vlézt, ale opravdu to není tak strašné. Pokaždé vstupujeme do vody zvesela a s úsměvem, zaplaveme si, co nám plocha bez ledu dovolí a hned zase vylézáme. Asi už to podniká i víc skupin, protože díry v ledu přibývají,“ dodává ´mluvčí´ otužilecko-plavecké skupinky Dana Herbriková než se smíchem prozradí, že Máša Avramová stále odmítá odměnu za založení této skvělé tradice ve formě postu předsedkyně Chodek z ledu. Pak už všichni vstupují do vody za proklamování hesel ´Zdar a sílu najdeš v bohumilém dílu´ a ´Ve zdravém těle zdraví duch!´ (skutečně ve slově zdraví s měkkým i, protože s vtipnou nadsázkou nejde o přídavné jméno, ale o sloveso v přítomném čase – pozn. aut.)

Takže, kdo se chce přidat, ví, kdy a kam se může dostavit a zdravou sportovní aktivitou dát všem koronavirům na frak!