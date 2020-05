Právě v našem regionu vzniká při AK Škoda Plzeň pilotní projekt Českého atletického svazu ve spolupráci s Plzeňským krajem a městem – atletická akademie, kde se budou soustřeďovat nadějní závodníci.

A to je šance i pro talentované domažlické atlety. Nejen pro čtrnáctiletého halového vicemistra ČR ve skoku vysokém Pavla Froňka, ale třeba i pro Simonu Kubouškovou či Jana Švíglera a další šikovné borce, kteří by jednou mohli reprezentovat Českou republiku na vrcholných akcích. „Cílem akademie je zajistit komplexní pojetí výchovy atletů od 5 do 26 let. Základním motivem akademie je nabídnout vybraným atletům možnost kvalitního tréninku ve spojení se studiem,“ uvedl Český atletický svaz na svém webu u příležitosti založení plzeňské akademie.

Projekt navazuje na dlouholetou koncepci práce s talentovanou mládeží v rámci ČAS. Oproti stávajícímu systému Sportovního střediska a navazujících Sportovních center mládeže by měl rozšířit a zkvalitnit přípravu pro vybrané atlety zejména v dorosteneckém, juniorském a dospělém věku. Zároveň umožní rozvoj atletiky na širší regionální bázi, měli by se v ní soustředit i atleti z dalších bašt v regionu, z nejvýznamnějších jmenujme Stříbro, Sušici a Klatovy. Právě spolupráce mezi kluby z celého plzeňského regionu je velmi důležitá.

„Úkolem bude snaha o komplexní výchovu špičkových mládežnických a dospělých atletů, kteří budou schopni konkurovat atletům na národní a mezinárodní úrovni,“ upřesňuje ČAS svoje záměry. Akademie zajišťuje kvalifikované trenéry, organizaci pravidelné přípravy, výcvikových táborů a účast na soutěžích. Velký důraz bude kladený i na regenerace a zdravotní prevenci. Stejně jako na zajištění odpovídajícího materiálu a vybavení, ubytování a stravování.