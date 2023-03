Petržilková odstartovala finále z první dráhy a srdnatně se prala až do konce závodu. Šesté místo na halovém mistrovství Evropy je zatím jejím největším kariérním úspěchem. "Z první dráhy se toho moc nevykouzlí. Doufala jsem, že budu časově blíž ke konkurentkám, ale na to, že jsem běžela třetí čtvrtku naplno ve dvou dnech, tak čas je dobrý. Z první dráhy s časem 52,81 jsem spokojená obzvlášť po tak náročném programu. Myslím si, že to budou dobré body do rankingu a do další práce," hodnotila Tereza Petržilková závod ve videorozhovoru pro svazový web.