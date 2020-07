„Je to tak. Červencový i srpnový Týden s tenisem budou normálně probíhat tak, jak na to byli všichni účastníci zvyklí z předchozích let,“ ujišťuje hlavní organizátor Petr Bufka z klubu LTC Domažlice.

A v areálu zmíněného tenisového klubu na Střelnici s šesti antukovými kurty bude tradičně zázemí celé akce. Pod vedením zkušeného kouče a jeho spolupracovníků tam budou zábavnou formou vstřebávat a rozvíjet hlavně (ale nejen) tenisové dovednosti úplní začátečníci i mírně pokročilí malí sportovci.

„Na děti opět bude každý den od pondělí do pátku čekat několikahodinový tenisový trénink, prokládaný doplňkovými sporty a různými sportovními hrami. Nikdo se nemusí bát, máme připravený i začátečnický výcvik pro úplné nováčky. Na závěr tábora opět připravíme malý turnaj pro všechny účastníky, a protože nejen sportem živ je člověk, tak nebude chybět ani návštěva kina. Naštěstí už se kinosály také postupně otevírají,“ přibližuje osvědčenou náplň Týdnů s tenisem Bufka.

Tábor je určen pro školní děti do 15 let a po červencovém termínu od 13. až 17. bude následovat další 10. až 14. srpna. „Každý den budeme začínat v osm hodin a končit ve čtyři odpoledne. Obědy budou mít děti zajištěny. Stačí tedy, aby měly vlastní tenisové rakety a oblečení vhodné pro sport jako tričko, kraťasy, sportovní boty a dobré je mít i kšiltovku, aby jim nesvítilo sluníčko do očí,“ podává základní informace hlavní pořadatel. Přímo u něj na telefonním čísle 604 829 945 mohou rodiče zjistit volnou kapacitu na přihlášení svých dětí i získat další informace.

„Už se na všechny malé tenistky a tenisty moc těšíme. Vždycky u nás vládla uvolněná a kamarádská atmosféra, děti si to parádně užily a rády se k nám opět vracejí. Bude tomu určitě stejně i letos,“ konstatuje na závěr Petr Bufka.