Ale to nic neubírá na atraktivitě soutěže, i když mistrovský titul už má delší dobu jistý Jan Kopecký a také talentovaného Filipa Mareše už nemůže nikdo připravit o konečné druhé místo.

A tak se čeká lítý boj ve hře o bronzový stupínek v celkovém pořadí domácího šampionátu, do něhož zasáhne i posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC. Na třetí místo mohou pomýšlet i další tři jezdci – Dominik Stříteský, Miroslav Jakeš a především Jan Černý, právě on momentálně drží třetí příčku.

„Je to poměrně vyrovnané, bodové rozdíly nejsou velké a dva závody se ještě budou škrtat. Dá se tedy říct, že v jakém pořadí dojedeme za sebou na Krumlově, tak se seřadíme i v konečném účtování,“ vypočítával Václav Pech, který už se dnes proháněl na tratích kolem Českého Krumlova. V předvečer soutěže čekal slavnostní program, ale 44letý jezdec měl v hlavě především bitvu o celkově třetí příčku.

„Bude to boj na ostří nože a my se samozřejmě o celkovou třetí pozici porveme,“ doplnil Pech s tím, že se na tento souboj nesmírně těší.

Nemusí se tentokrát hnát za vítězstvím, ale o to víc si musí hlídat konkurenty v boji o třetí místo.

„Uvidíme, jestli bude výhoda, že nemusíme jet bezhlavě. My jsme se na Krumlov poctivě připravovali. Uděláme maximum pro to, abychom třetí skončili právě my. Pro nás je to vyvrcholení sezony,“ uvedl Pech bez ohledu na to, že jde „jen“ o třetí místo.

„Takhle bych to neviděl. Bude to souboj čtyř posádek, v němž chceme být úspěšní. Pojedeme, jako by šlo o celkové prvenství. I nervozita bude stejná, jako když jsme jeli na Barumce o vítězství. Tím pro nás tentokrát bude, když skončíme celkově třetí,“ dodal Pech s tím, že na jihočeských tratích se pojede poprvé v podzimním termínu, což dává soutěži další nový náboj.

„Letošní ročník bude úplně odlišný od všech předchozích. Především kvůli tomu termínu, kdy po ránu už bývá namrznuto a jsou tam místa v lesích, která mohou být pod ledem nebo jinovatkou,“ popisoval plzeňský rodák.

„Bude to extrémně náročný závod právě kvůli tomu počasí. Víc než kdy jindy bude rozhodovat souhra se špiony, musíme mít každé místo perfektně označené. Jinak by hrozilo, že vyletíme z trati, ale zase nesmíme jet pomalu, abychom neztratili šanci na dobré umístění,“ doplnil Václav Pech, svému týmu samozřejmě bezmezně věří a sází na jeho zkušenosti.

Dnes je od 18 hodin v Českých Budějovicích na programu Super RZ, zítra před polednem se začíná rychlostní zkouškou Rožmitál. První posádka je pak očekávaná v cíli po druhém průjezdu populárními Malonty v neděli před 13. hodinou.

Jezdci budou mít za sebou 143,5 závodního kilometru, přihlášeno je 86 posádek,

Povede se Pechovi vybojovat celkově třetí místo?

Průběžné pořadí MČR (redukovaný počet bodů): 1. Kopecký 315,5, 2. Mareš 241, 3. Černý (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) 168, 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 140, 5. Pech (Ford Focus WRC) 139, 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 134,5.