„Honza jel strašně rychle,“ uznal v cíli 43letý Václav Pech a vedle sedící spolujezdec Petr Uhel jen pokýval hlavou: „Tyhle dva dny jsme na ně fakt neměli.“

Pro Pecha tak nakonec bylo klíčové, že v obou etapách dojel druhý a v čele průběžného pořadí udržel před Kopeckým sedmibodový náskok. O titulu by se tak mělo rozhodnout na Rallye Šumava Klatovy (6.-8. listopadu).

Jaké pocity po téměř domácím závodě převládají?

Já jsem se tentokrát nechtěl pouštět do desetinkové bitvy s Honzou jako v minulých závodech. Takže to druhé místo bych bral i před startem, ale odstup je větší, než jsme čekali.

Čím to? Kopecký hned od začátku udával tempo…

Nechci se vymlouvat, ale v neděli jsme neměli tlak turba. Auto nejelo tak, jak by mělo, hlavně výjezdy ze zatáček byly pomalejší. Když jsme to do pondělí opravili, už jsme s Honzou sváděli vyrovnanější boj. Ale na trati bylo hodně vody, že jsem se nechtěl pouštět na krev do soubojů. Spíš jsem zkoušel, zase jsme o kousíček dál.

Po předchozích vítězných závodech jste byl šťastný, že můžete Škodu prohánět. Co byste řekl teď po 2. místě?

Ten dobrý pocit převládá. V pondělí jsme si na vodě navíc dokázali, že se se škodovkou můžeme rovnat. Jeli jsme s Honzou zase vyrovnaně, i když je nám jasné, že ani on už nejel na krev. Bylo to rychlé tempo, bez rizika.

Před závodem jste nostalgicky vzpomínal, jak jste v roce 1996 v Pačejově začínali s Petrem svoji kariéru…

I na startu jsem si vzpomněl, protože přejímka tady v Horažďovicích probíhá pořád stejně, i to kličkování v úzkých uličkách. Ale na trati už na nostalgii nebyl čas.

Pačejov se letos poprvé jel jako dvoudenní závod, součást mistrovství ČR…

A zaslouženě, ten závod má obrovskou popularitu. Bylo tady skvělé startovní pole, to nejlepší, co česká rallye nabízí. K tomu nádherné erzety, vnímal jsem i tu spoustu diváků kolem trati. Třeba na vložce v Kramolíně, ale i jinde.

A vy jste si navíc v čele průběžného pořadí udržel náskok na Jana Kopeckého. Co to znamená pro boj o titul?

Rozhodovat se bude v Klatovech, v posledním závodě. Co víc si přát? Pro náš sport i jeho fanoušky to je ideální, oba budeme muset jet natvrdo. Uvidíme, kdo přijede připravenější.

Vzpomenete, kdy naposledy to bylo takhle vyrovnané.

(přemýšlí) Nene, to nedám. Už to bude dávno.

Změní to nějak vaši přípravu na Klatovy?

Bude pečlivější než jindy. I my budeme víc testovat. A také pozorovat počasí, abychom byli připravení na všechny podmínky.

No právě, pojede se v nezvyklém, listopadovém termínu. Co na to říkáte?

Velký mistrák jsme ještě v listopadu nejeli. My si hlavně všichni přejeme, aby se jelo. Aby to nic nezhatilo.

Průběžné pořadí Sonax MČR:

1. Pech-Uhel (Ford Focus WRC) 163 bodů, 2. Kopecký-Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 156, 3. Černý-Černohorský (VW Polo Gti R5) 93, 4. Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo) 80, 5. Jakeš- Machů (Škoda Fabia R5) 65.

Pozn.: V letošním zkráceném šampionátu se neškrtá žádný ze závodů, do celkového pořadí se započítávají všechny.