Jan Kopecký tak měl cestu k desátému titulu na Bohemia rallye volnou a vede průběžně i domácí šampionát, do jehož celkového pořadí ale Pech stejně nemůže zasáhnout kvůli tomu, že jede s vozem WRC.

Ale zpátky k Bohemia rallye, která letos začínala na okruhu v Sosnové u České Lípy, který má Pech v oblibě, jenže tentokrát byl měřený test určený spíše plným tribunám diváků než pro rallyové jezdce.

Skutečně závodit se tak začalo až během sobotní etapy. „Tratě Bohemky patří k tomu nejlepšímu, co u nás v rallye máme, především ty kolem Turnova. Do druhé etapy pak byla zařazena i nová erzeta Zvířetice, která byla z velké části šotolinová. I když na ní byly některé úseky rozbité, po seznamovacích jízdách jsem se právě na tuhle rychlostku těšil. Bylo to prostě něco jiného, kde se muselo již v tréninku myslet hodně dopředu, a právě tady jsem čekal, že se bude lámat chleba,“ popisoval Pech.

Posádka EuroOil teamu vstoupila do soutěže skvěle a opět po naprosto vyrovnaném souboji s Janem Kopeckým dokončila první etapu na vedoucí příčce s těsným náskokem 0,7 vteřiny. „To znamenalo, že v neděli se pojede prakticky od nuly. Po nočních deštích bylo podle našich špionů místy ještě vlhko,“ pokračoval.

Přesto se Pech po poradě se spolujezdcem Uhlem rozhodl, že zvolí tvrdé, suché pneumatiky. Déšť již nehrozil a mokrá místa v letních teplotách rychle vysychala. „Když jsem ale viděl, že Honza (Kopecký) odjíždí ze servisu na mokrých pneumatikách, dost ve mně hrklo. Byla to úplně opačná volba a bylo jasné, že jeden z nás udělal velkou chybu,“ zamyslel se v tu chvíli Pech.

Brzy se ale ukázalo, že lépe obuto má plzeňská posádka, a hned v úvodní krátké rychlostní zkoušce zvýšila náskok o pět vteřin. Ale už v jejím závěru tušili, že něco není v pořádku. „Přetrhl se nám řemen k vodní pumpě a začala stoupat teplota,“ přiblížil Pech. Hned za vložkou tedy s Uhlem začali opravovat.

„Jednalo se o složitější zásah, jen s nářadím, co si s sebou vezeme, a náhradními součástkami, mezi kterými máme i řemen. Museli jsme vymontovat pumpu servořízení a pumpu hydrauliky. Nový řemen se nám povedlo i nasadit,“ popisoval 45letý jezdec, ale vyhráno ani přes velkou snahu nebylo.

„Bohužel, příčinou prasknutí bylo zadřené ložisko vodicí kladky. S tím se na místě nedalo nic dělat. Je to navíc závada u dílu, který jsme preventivně vyměnili po Rallye Hustopeče. Nový díl bohužel z neznámého důvodu nevydržel a nás to připravilo o boj o vítězství na Bohemce,“ pokračoval smutným hlasem Pech.

Nejenže musel odstoupit z první příčky prestižního závodu, ale teď jen doufá, že to nebude mít fatální následky. „Teď nás čeká důkladná kontrola motoru, jestli přehřátím neutrpěl větší škody. To by pro nás byla úplná pohroma,“ dodal s obavami v hlase.