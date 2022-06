Kolize v zaváděcím okruhu, následně stíhací jízda a nakonec čtvrté místo mezi ženami. Jenže oslazené vítězstvím v kategorii do 23 let. To je výsledek 19leté bikerky Adély Holubové z Města Touškova (kola-bbm.cz) v Bedřichově, kde se jel čtvrtý závod Českého poháru horských kol v cross country.