„Na domácí půdě jsme čekali víc, ale bohužel technika byla tentokrát proti. Od první rychlostní zkoušky nám nefungovalo auto a vygradovalo to tím, že se nám na třetí rychlostce úplně zastavilo. Myslel jsem, že je konec, ale podařilo se nám auto nastartovat. Toto se nám stalo ještě asi dvakrát. Měli jsme slušné tempo, trať se nám moc líbila, byla krásná a organizátorům patří velký dík,“ hodnotil závod Karel Trněný, jehož spolujezdcem na plzeňské rallye nebyl Václav Pritzl, ale Christian Doerr. Soutěž se do Plzně vrátila po dlouhých jednatřiceti letech.

Dalo se defektům zabránit před závodem?

Před závodem vždy všechno funguje (úsměv), ale objevily se dva problémy, z nichž jeden se nám podařilo odstranit, a proto to bylo v první rundě lepší. Jeden problém jsme odstranili, ale poté se vyskytl další a auto vyplo.

Na jaké místo jste cílili?

Chtěli jsme být v top pětce, bojovat o bednu, ale bohužel technika byla proti.

Jaké úseky byly nejlepší?

Líbila se mi trať okolo Úterý, kde to bylo krásné, rychlé, ale přitom technicky náročné. Trať byla skvělá, atraktivní pro diváky a neměla slabinu.

Přivítal jste, že se jelo po 31 letech v Plzni?

Určitě. Pamatuje si to můj spolujezdec Venca Pritzl, který teď se mnou nejel. Plzeňskou rallye jel naposledy v roce 1989. Upozorňoval mě, že to bude krásný zážitek. Na Plzeňsku je obrovská tradice a myslím si, že by se tady dala udělat jedna z nejnavštěvovanějších rallye v zemi.